Auto usate, prima frenata dell'anno a maggio 2026: passaggi di proprietà a -3,1%

IL MERCATO A MAGGIO: FRENATA DEI TRASFERIMENTI NETTI

A maggio il mercato dell'auto usata torna a flettere. Secondo i dati Unrae, nel mese sono stati registrati 444.625 trasferimenti di proprietà, in calo del 3,1% rispetto ai 458.876 di maggio 2025. A pesare di più sono i trasferimenti netti, che perdono il 6%, mentre le minivolture (i passaggi interni alla rete dei concessionari) crescono dello 0,8%. Da precisare che i dati diffusi da Unrae sono relativi ai passaggi di proprietà registrati con un mese di scarto, per tenere conto dei 60 giorni previsti per la registrazione dell'atto al Pra.

Nonostante la frenata di maggio, il bilancio dei primi cinque mesi dell'anno resta positivo: da gennaio a maggio si contano 2.416.129 trasferimenti complessivi, lo 0,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo 0,5% sopra i livelli del 2019.

BENZINA IN TESTA, IL DIESEL RESISTE E CRESCE L'IBRIDO

Guardando alle alimentazioni dei trasferimenti netti, benzina e diesel restano le più scambiate, anche se il distacco si assottiglia. Le auto con motore a benzina confermano la leadership al 38,6% di quota, mentre quelle diesel perdono 4,1% percentuali e scendono al 37,9%.

Le ibride continuano a guadagnare terreno, arrivando al 12,8% nel mese (12,2% nel cumulato); seguono Gpl al 5,5% e metano al 2%. Mentre le elettriche pure salgono all'1,5% e le ibride plug-in all'1,7%. Questo dato fa riflettere su come le auto diesel, nonostante il repentino aumento del costo del gasolio, nel mercato delle auto usate risultano ancora tra le più ricercate nonché quelle più vendute.

Alimentazione Quota di mercato (maggio '26) Benzina 38,6% Diesel 37,9% Ibride (HEV) 12,8% GPL 5,5% Metano 2,0% Ibride Plug-in (PHEV) 1,7% Elettriche pure (BEV) 1,5%

DOMINANO GLI SCAMBI TRA PRIVATI E AZIENDE

Sul fronte dei contraenti, gli scambi tra privati e aziende restano la quota più ampia, al 56,5% (+0,3%), a scapito dei passaggi dagli operatori (concessionarie, case auto e commercianti) ai clienti finali, scesi al 38,7% (-0,8%). Crescono invece le auto-immatricolazioni, al 3,7% (+0,4%), mentre il noleggio a breve termine recupera leggermente, all'1%.

LA GEOGRAFIA DEL MERCATO

A livello territoriale la fotografia non cambia rispetto al mese precedente. La Lombardia guida la classifica regionale con il 16,2% dei trasferimenti netti (+0,4%), davanti a Lazio (9,9%), Campania (9%), Sicilia (8,5%) e Piemonte (7,8%).

ETÀ DEL PARCO CIRCOLANTE

Infine, l'età del parco circolante che cambia proprietario continua a salire. Le vetture con oltre 10 anni rappresentano ormai il 49,1% dei trasferimenti netti (+0,3%), mentre quelle fino a quattro anni coprono il 23,8%, in crescita di 1,2% rispetto a maggio 2025.