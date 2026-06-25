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Blocco diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2026 scattano i divieti al Nord

blocco del traffico
di Redazione online
Pubblicato 25 giugno 2026

Il provvedimento, nato per rispondere alle direttive europee sulla qualità dell'aria, colpirà prioritariamente i comuni con oltre 100.000 abitanti.

Blocco diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2026 scattano i divieti al Nord

Una scure si abbatte su oltre 3,5 milioni di veicoli. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna chiudono i centri urbani sopra i 100.000 abitanti. Ma attenzione: un’analisi rivela che 1 auto su 7 tra quelle controllate nel mercato dell'usato è proprio un diesel destinato allo stop.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo vari rinvii, la data definitiva è stata fissata: il 1° ottobre 2026 segnerà l’entrata in vigore del blocco strutturale alla circolazione per le auto diesel Euro 5 in gran parte del Nord Italia. Il provvedimento, originariamente previsto per il 2025, è stato posticipato dal Decreto Infrastrutture per dare più respiro agli automobilisti, ma la sostanza non cambia: per chi possiede un’auto a gasolio immatricolata tra il 2011 e l’agosto 2015, la vita nei grandi centri urbani diventerà decisamente difficile.

UN BACINO DA 10 MILIONI DI AUTO A RISCHIO

Il giro di vite non riguarda una nicchia. In Italia circolano oltre 3,5 milioni di diesel Euro 5. Se a queste aggiungiamo le classi precedenti (dall'Euro 0 all'Euro 4), già soggette a pesanti limitazioni, arriviamo a una platea di oltre 10 milioni di veicoli che rischiano di restare chiusi in garage nei giorni feriali. L'obiettivo dichiarato è il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, una necessità dettata anche dai richiami dell'Unione Europea verso l'Italia per il superamento dei limiti di emissioni inquinanti.

La novità principale dell’ultimo decreto riguarda la soglia dei Comuni coinvolti: l’obbligo di applicare i divieti scatterà prioritariamente nei centri urbani con oltre 100.000 abitanti, innalzando il limite precedente fissato a 30.000 residenti. Tuttavia, le Regioni hanno piena autonomia: possono decidere di estendere i blocchi anche a comuni più piccoli o, al contrario, adottare misure alternative (come il potenziamento dei trasporti o incentivi) per mitigare l'impatto, purché si garantisca lo stesso risultato ambientale.

IL MERCATO DELL'USATO: 1 AUTO SU 7 È "A SCADENZA"

C'è però un dato che deve mettere in allerta chi sta cercando un'auto d'occasione proprio in questi mesi. Secondo un'analisi condotta da CarFax sui controlli targa effettuati nei primi mesi del 2026, una vettura su sette (il 14%) verificata dai potenziali acquirenti appartiene proprio alla classe Euro 5.

Comprare oggi un’auto di questo tipo senza le dovute precauzioni significa rischiare di ritrovarsi, tra poco più di un anno, con un mezzo che non può circolare per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Non solo: queste vetture mostrano segni del tempo evidenti. Hanno in media 12 anni, hanno percorso circa 146.000 km e nel 64% dei casi presentano almeno un fattore di rischio (come incidenti pregressi o incongruenze nel chilometraggio), contro il 52% del campione totale.

Tra i modelli più cercati (e quindi più a rischio per i futuri proprietari) spiccano nomi pesanti: in cima alla lista c'è la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500, dall’Alfa Romeo Giulietta (che è Euro 5 nel 59% dei casi analizzati), dalla Volkswagen Golf e dai SUV della serie X di BMW.

COSA SUCCEDE AL VALORE DELLA TUA AUTO?

L'impatto economico sarà inevitabile e su scala nazionale. Le quattro regioni coinvolte (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna) ospitano oltre un terzo della popolazione italiana. Quando una fetta così ampia di mercato smette di acquistare diesel Euro 5, il prezzo di queste vetture è destinato a crollare.

Anche se vendete la vostra auto in una regione del Sud non interessata dai blocchi, il valore residuo sarà influenzato dalla mancanza di acquirenti settentrionali, ormai orientati verso l'usato Euro 6 (obbligatorio dal settembre 2015), le cui quotazioni sono invece previste in crescita.

Tabella dei divieti per Regione e Comuni interessati (dal 1° ottobre 2026)

Regione Periodo del Blocco Orari e Giorni Comuni Coinvolti (oltre 100.000 ab.) Note

Lombardia

Permanente (tutto l'anno)

Lun-Ven: 07:30 - 19:30

Milano, Brescia, Monza, Bergamo

Disponibile sistema Move-In (scatola nera con soglia km)

Piemonte

Stagionale (15 set - 15 apr)

Lun-Ven: 08:30 - 18:30

Torino, Novara

La prima attivazione sarà dal 01/10/26 al 30/04/27

Veneto

Stagionale (ottobre - aprile)

Lun-Ven: 08:00 - 18:00

Venezia, Verona, Padova, Vicenza

-

Emilia-Romagna

Stagionale (ottobre - marzo)

Lun-Ven: 08:30 - 18:30

Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Forlì, Piacenza

I comuni più piccoli possono aderire su base volontaria


COSA FARE?

Se state pensando di acquistare un diesel usato, la verifica della classe ambientale sul libretto di circolazione non è più un optional ma la prima cosa da controllare. Puntare su un Euro 6 è oggi la scelta più sicura per garantirsi una mobilità senza troppi grattacapi nei prossimi anni. Per chi invece possiede già un Euro 5 nelle zone interessate, è tempo di valutare le deroghe regionali (come il sistema Move-In in Lombardia) o di pianificare per tempo la sostituzione del veicolo prima che il deprezzamento diventi troppo pesante.

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Ritratto di Vadocomeundiavolo
Vadocomeundiavolo
25 giugno 2026 - 11:49
Tutte auto vecchie e datate che in mano ai clienti avvezzi a macinare km sono ormai a fine ciclo di vita.
Ritratto di Kwisatzbg
Kwisatzbg
25 giugno 2026 - 11:54
Concordo, sono auto con più di 10 anni...
Ritratto di forfElt
forfElt
25 giugno 2026 - 12:00
Città + Nord + Auto = una brutta combo
Ritratto di ilariovs
ilariovs
25 giugno 2026 - 12:07
Su questo versante il governo potrebbe mettere giù una politica importante e strutturata di incentivi. Invece che a caso, 9000€ a tutti potrebbero farli solo rottamazione da E0 a E5 e mirate oltre che per reddito (ISEE) anche per alimentazione. Se rottami un diesel prendi 1000€ in più che se benzina. Un esempio. Isee basso altri 1000€. Così accompagneresti la transizione e aiuteresti tutti, i propietari a disfarsi di vecchi diesel inquinanti e gli abitanti delle case a non respirare la roba che esce da quegli scarichi. Pianto strutturale non 3 giorni a lotteria.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
25 giugno 2026 - 12:11
Vabbè se l'obbligo rimane nei centri urbani non mi preoccuperei più di tanto...Anche perchè circolano ancora diesel euro 3 o euro 4. La mia in confronto emette aria di montagna.
Ritratto di Alvolantino
Alvolantino
25 giugno 2026 - 12:18
Godoooooooo viva le elettriche ⚡
Ritratto di Marcello7
Marcello7
25 giugno 2026 - 12:43
Alvolantino, vergognati. In italia ci sono persone sfruttate che non arrivano a fine mese
Ritratto di dkc powered
dkc powered
25 giugno 2026 - 12:22
Io penso alle ferie ed a arrivare a fine mese,se mettono una piccola tassa ci risparmio ancora sulla macchina,....
Ritratto di dario63
dario63
25 giugno 2026 - 12:30
1) Dispositivo dell'art. 11 delle Preleggi: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Ergo, il primo a non rispettare le leggi è lo Stato non avendomi avvertito quando ho acquistato l'auto della possibilità in futuro di non poter circolare. 2) Pensano a limitare la circolazione ma non parimenti a ridurre la tassa di possesso. Il legislatore, questo sconosciuto, come lo definiamo?
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Mbutu
25 giugno 2026 - 12:37
Cvd. L'anno scorso a bearsi di aver posticipato il blocco, poi cosa hanno fatto di questi 12 mesi? Assolutamente nulla. E siamo punto a capo.
Ritratto di Giribildo
Giribildo
25 giugno 2026 - 12:40
Ormai sono auto vecchie dato che hanno dagli 11 ai 16 anni ed essendo diesel potrebbero tranquillamente essere oltre i 200 mila km. Comunque riguarda le città con più di 100 mila abitanti, quindi nelle province meno affollate si potrà circolare tranquillamente. Nel Piemonte, ad esempio, sono solo 2 città coinvolte su tutta la regione.
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
25 giugno 2026 - 12:44
4
Com'era.... nessuno ti obbliga a girare o ad acquistare auto che non siano elettriche. Non c'è nessuna imposizioni da parte dell'Europa ognuno e libero di scegliere. Ahahahahahahaha
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