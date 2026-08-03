La Chery opziona il 10% della KGM

IN MANO IL 10%

Il gruppo Chery ha investito 75 milioni di dollari (circa 65 milioni di euro) nella KGM in obbligazioni convertibili: se convertite in azioni daranno al costruttore cinese una partecipazione di circa il 10% della società sudcoreana.

L’accordo segna una terza fase nella cooperazione tra le due aziende, dopo un accordo di licenza per una piattaforma nel 2024 e lo sviluppo congiunto di suv di medie e grandi dimensioni nel 2025. Il primo risultato della partnership sarà un modello da produrre sulla piattaforma T2X della Chery, che prenderà l’eredità dell’attuale Rexton: il suo lancio è previsto per l’inizio del 2027 in versione 2.0 benzina o ibrida plug-in.

Le due società hanno inoltre deciso di portare avanti un secondo progetto di sviluppo congiunto, con l’obiettivo di sviluppare modelli strategici per i principali mercati, tra cui la Corea del Sud, la Cina e l’Europa. Oltre ai veicoli, potrebbe nascere una cooperazione nei settori dei semiconduttori, della robotica, delle materie prime e dell’acciaio.

SGUARDO ALL’ESTERO

Come sottolineato dal presidente della Chery International Zhang Guibing durante l’annuncio dell’accordo, uno dei principali obiettivi della casa cinese è rafforzare la propria presenza nei mercati esteri. In questo senso la KGM può aprire una porta sul mercato coreano, dove si colloca al terzo posto per vendite dietro il gruppo Hyundai e la General Motors.

Ma la KGM (nata sulle ceneri della SsangYong) è attiva anche all’estero: il 60% dei 55.000 veicoli prodotti nel primo semestre dell’anno sono stati venduti nei mercati stranieri. Parallelamente, lo scorso anno la Chery ha venduto circa 2,8 milioni di veicoli in tutto il mondo, esportandone circa 1,34 milioni, con un aumento del 17,4% rispetto all’anno precedente, confermandosi il primo esportatore cinese di vetture per il 23° anno consecutivo.

