Home
»
News
NEWS

I cinesi sviluppano un’auto in 16 mesi: miracolo o rischio per la qualità?

auto cinesi
di Marco Coletto
Pubblicato 30 gennaio 2026

Vediamo perché i costruttori cinesi riescono a sviluppare un’auto in così poco tempo e come l’Europa rischia di rimanere indietro.

I cinesi sviluppano un’auto in 16 mesi: miracolo o rischio per la qualità?

RITMI DA RECORD

Solo 16 mesi: è questo il nuovo riferimento arrivato dalla Cina per lo sviluppo di un’auto elettrica. Un tempo che in Europa sembra quasi irraggiungibile, abituati come siamo a cicli di progettazione che superano tranquillamente i tre anni. Eppure dall’altra parte del mondo questa velocità sta diventando la normalità. La domanda, allora, è inevitabile: come fanno? E soprattutto, cosa significa per i costruttori del Vecchio Continente?

IL CASO RENAULT

Lo spunto arriva da Shanghai, dove il Gruppo Renault ha creato l’Ampere China Development Center (nella foto qui sotto): un polo tecnico in Cina pensato per lavorare ai ritmi dell’industria cinese. È qui che la nuova Twingo E-Tech è stata sviluppata in 21 mesi, un tempo già sorprendente per gli standard europei. Ma l’obiettivo è ancora più ambizioso: realizzare due nuovi modelli derivati marchiati Dacia e Nissan in appena 16 mesi. Una velocità che mostra chiaramente come l’ecosistema cinese dell’auto elettrica permetta di comprimere tempi e costi in modi difficili da replicare altrove.

renault shanghai

ECOSISTEMA RAPIDO

In Cina la filiera dell’auto elettrica è fortemente integrata. Produttori di celle, moduli batteria, motori elettrici, inverter, elettronica di potenza e software operano all’interno di distretti industriali molto compatti, spesso condividendo le stesse aree produttive. Una prossimità fisica che si traduce in cicli di sviluppo rapidissimi: una modifica può essere progettata, implementata e testata in pochi giorni, mentre in Europa richiederebbe settimane. 

È anche per questo che le case cinesi riescono a introdurre sul mercato un numero elevatissimo di modelli e varianti. Non è solo una strategia commerciale aggressiva, ma il risultato di piattaforme nate per essere adattate rapidamente e di una catena di approvvigionamento che lavora in stretta collaborazione con i costruttori.

PIÙ PARTNER CHE FORNITORI

Il rapporto tra costruttori e fornitori segue un modello di integrazione molto più spinto rispetto agli standard europei. I fornitori non si limitano a eseguire specifiche: partecipano alla definizione dei requisiti, alla progettazione dei componenti e alla loro validazione. Un’impostazione che ricorda quella giapponese degli anni ’80 e ’90 ma reinterpretata per l’auto elettrica, dove la rapidità di sviluppo richiede un livello di collaborazione ancora più stretto.

renault twingo colori

Qui sopra la nuova Renault Twingo, progettata in Cina ma costruita in Slovenia.

STRUTTURE SNELLE

Nei centri di ricerca e sviluppo cinesi i team sono compatti e multidisciplinari, con ingegneri che lavorano in parallelo fin dalle prime fasi del progetto. Le gerarchie sono ridotte e il processo decisionale è molto più rapido. Un modello che contrasta con quello occidentale, dove i processi sono più stratificati: le decisioni passano attraverso diversi livelli di validazione, i reparti sono più specializzati e le procedure di controllo qualità più rigide. Un’impostazione che garantisce più robustezza, ma che inevitabilmente allunga i tempi.

COSTI PIÙ BASSI

Sviluppare un’auto in Cina costa meno. Questo permette di realizzare più prototipi ed effettuare più test. In Europa ogni modifica pesa sul budget; in Cina, invece, la possibilità di sperimentare senza far esplodere i costi è uno dei fattori che consente di comprimere i tempi senza compromettere troppo la qualità percepita.

nio et5 airspace blue

DIVERSA CULTURA

In Europa si tende a voler lanciare un prodotto il più possibile vicino alla perfezione. In Cina l’approccio è diverso: si porta l’auto sul mercato e poi la si aggiorna man mano. È la logica degli smartphone applicata all’auto. E con l’elettrico, dove il software conta più della meccanica, questo modello funziona sorprendentemente bene in patria, ma comunque riversa sul consumatore una serie di magagne che dalle nostre parti sono meno comuni.

E ADESSO?

Il rischio per i costruttori europei è evidente: se non riusciranno a ridurre i tempi di sviluppo verranno travolti da un ritmo che non riusciranno a sostenere. Renault, con il suo centro i Shanghai, ha deciso di giocare la partita sullo stesso campo dei rivali e gli altri dovranno necessariamente seguirla.

PHOTOGALLERY

Galleria 10 immagini

  • nio et5 airspace blue
  • nio et7 with 150kwh ultra long range battery
  • nio press release image no logos 0
  • the new hiphi y which debuted in europe at the goodwood festival of speed is the latest luxury vehicle from technology driven chinese manufacturer human horizons 1
  • renault twingo colori
  • renault shanghai
  • renault shanghai 1
  • renault shanghai 2
  • renault shanghai 3
  • renault shanghai 4
PROSSIME USCITE Omoda 7 - Vai alla prossima uscita Omoda
7 Toyota C-HR+ - Vai alla prossima uscita Toyota
C-HR+ Peugeot 308 restyling - Vai alla prossima uscita Peugeot
308 Toyota Urban Cruiser - Vai alla prossima uscita Toyota
Urban Cruiser Cupra Born - Vai alla prossima uscita Cupra
Born VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di forfElt
forfElt
30 gennaio 2026 - 14:44
Farei dei distinguo: l'auto elettrica è fondamentalmente semplice, per quanto da tanti tecnici del forum notoriamente reso noto svariate volte in passato. Per cui 16 mesi in tal caso ci stanno tutti per un prodotto comunque eccelso (ed infatti apprezzatissimo e in ascesa ripida di vendite). Il resto dei motori è diverso
Ritratto di forfElt
forfElt
30 gennaio 2026 - 14:46
Oltretutto toccherà a sto punto pure "ufficialmente" aggiornare il leit motiv da "questi fra 2 anni!" a "questi fra 16 mesi!"
Ritratto di Edo-R
Edo-R
30 gennaio 2026 - 15:15
:-)))
Alexspc79
30 gennaio 2026 - 14:47
53
Da Record i Cinesi per le macchine, anche i Giapponesi. Xche la Eclipse Cross vecchia, la Colt è la Space Star non si tolgono dal listino? Tanto rimangono la Outlander, la Grandis e la ASX.
Ritratto di forfElt
forfElt
30 gennaio 2026 - 14:51
Penso fosse proprio il focus del threand
Ritratto di ilariovs
ilariovs
30 gennaio 2026 - 14:54
Basta guardare Xiaomi SU 7, auto di successo con 258000 vendite, in Cina, la Model 3 si è fermata a 200.000. Eppure da 15gg possono ordinare il restyling. Si e no 20 mesi per un restyling e la versione base passa ad 800V. Più batterie, più CV, più sensori (Lidar su tutte le versioni). Come sperano di contrapporsi gli europei con cicli di 3 anni, per avere un restyling. Ovvio che i loro prodotti evolvono più in fretta se in 10 anni fanno 3 gen e 3 restyling.
Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
30 gennaio 2026 - 15:19
"In Europa si tende a voler lanciare un prodotto il più possibile vicino alla perfezione. In Cina l’approccio è diverso: si porta l’auto sul mercato e poi la si aggiorna man mano.". Il nodo è tutto qui. Se poi, come evidenziato nell'articolo, i componenti sono forniti da aziende che partecipano alla progettazione del veicolo, le soluzioni ai problemi sono assai rapide.
Tre Porsche 911 che ogni porschista vorrebbe in garage Tre Porsche 911 che ogni porschista vorrebbe in garage News Stelvio Quadrifoglio: fuori tempo massimo, ma nel momento giusto Stelvio Quadrifoglio: fuori tempo massimo, ma nel momento giusto Guida Quali sono le auto da record al Nürburgring? Quali sono le auto da record al Nürburgring? News Honda si inventa il suv “pronto pista” Honda si inventa il suv “pronto pista” Clip

VIDEO IN EVIDENZA