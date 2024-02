Dalla Y10 alla Ypsilon: la storia delle piccole Lancia

Nel 1998 alla Ypsilon in allestimento Elefantino Blu (nella foto), entrata in listino l’anno prima al posto della versione base LE, si affianca la sportiva Elefantino Rosso. Contraddistinta dal simbolo della squadra corse HF della casa torinese, fuori si distingue per i cerchi in lega bruniti di 15’’, le gomme più grandi, gli specchietti in grigio titanio e la mascherina in tinta con la carrozzeria. Dentro, invece, spiccano il volante e il pomello del cambio in pelle con le cuciture rosse, il cruscotto retroilluminato di giallo e la plancia e i fianchetti dei sedili foderati in Alcantara. Con lo stesso 1.2 a 16 valvole da 86 CV della Punto Sporting sotto il cofano, la più grintosa delle Y scatta da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi e sfiora i 180 km/h.