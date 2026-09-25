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Diesel Euro 5: il governo rimanda il blocco al 2027

blocco del traffico
di Redazione online
Pubblicato 25 settembre 2026

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sposta di un anno la scadenza, dal 1° ottobre del 2026 a quello del 2027, per quattro regioni della Pianura Padana.

Diesel Euro 5: il governo rimanda il blocco al 2027

SE NE RIPARLA IL PROSSIMO ANNO

Non ci sarà, almeno fino al 1° ottobre 2027, il temuto blocco delle auto diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il provvedimento era stato introdotto dal governo Meloni a settembre del 2023 in seguito alla richiesta da parte dell’Unione Europea di misure strutturali per ridurre le emissioni inquinanti: o il blocco delle vetture diesel Euro 5 (immatricolate tra il 2011 e agosto del 2015) nei comuni più grandi oppure altri provvedimenti compensativi che garantissero lo stesso calo di emissioni. Centinaia di migliaia di auto a gasolio delle quattro regioni coinvolte avrebbero dovuto fermarsi già dal 1° ottobre dello scorso anno, ma l’esecutivo rinviò la scadenza al 1° ottobre 2026. Ora arriva una nuova proroga, che sposta il problema al 1° ottobre del 2027. 

EFFETTI SULLA LOMBARDIA

In realtà delle quattro regioni interessate, a confermare il blocco delle auto diesel Euro 5 era rimasta solo la Lombardia. Infatti, sia Piemonte che Veneto ed Emilia Romagna avevano programmato misure alternative strutturali per evitare di fermare migliaia di vetture. Il Piemonte per esempio aveva stabilito investimenti a favore dei biocarburanti e per promuovere la mobilità ciclabile, mentre il Veneto aveva fatto slittare l’accensione del riscaldamento e previsto un maggiore ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici. Anche l’Emilia-Romagna aveva trovoto misure compensative per evitare il blocco: anche qui l’avvio del riscaldamento era stato slittato di alcuni giorni ed erano stati accantonati 10 milioni di euro per sostituire gli impianti termici più vecchi e meno efficienti. Misure che non è chiaro al momento se le amministrazioni regionali confermeranno comunque.

SALVINI SODDISFATTO

Secondo i dati del ministero, in Italia circolano circa 3,5 milioni di auto diesel Euro 5, di cui 1,2 milioni nelle regioni interessate. In Lombardia, l’unica che a conti fatti aveva confermato il blocco, le persone coinvolte dal provvedimento sarebbero state circa 500.000, che “potranno continuare a lavorare e a spostarsi tranquillamente”, ha fatto sapere il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sulle sue pagine social. Chi continua a usare un’auto Euro 5, sottolinea il leader leghista, “non lo fa per sciccheria, ma lo fa probabilmente perché non ha i soldi oggi per cambiare l’auto”. 

LA SOLUZIONE MOVE-IN

Se anche il blocco fosse stato confermato, i proprietari di auto diesel Euro 5 avrebbero comunque avuto un modo per non essere obbligati a tenere i propri veicoli fermi. La soluzione, che per loro tornerà probabilmente d’attualità il prossimo anno ma che resta valida anche per chi guida veicoli già interessati ad altri blocchi, si chiama MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che evita le restrizioni basate su giorni e fasce orarie impostando un limite di percorrenza annuale. Un dispositivo installato sull’auto registra i chilometri effettuati all’interno dell’area soggetta a limitazioni, in qualsiasi momento della giornata. A ogni categoria e classe ambientale viene assegnato un tetto massimo di percorrenza annua: una volta superato, il veicolo non può più circolare (a prescindere dall’orario o dal giorno) fino alla scadenza dell’anno di validità del servizio. 

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Ritratto di Spendo1QUINTOconEV
Spendo1QUINTOconEV
25 settembre 2026 - 10:07
Dai cosi continuano a riempire le casse dello stato con le accise .mentre noi risparmiamo l'80%... Contenti loro.. contenti tutti
Ritratto di Quello la
Quello la
25 settembre 2026 - 10:20
Sono sicuro, caro Spendo, che quando - tra un paio d’anni - comprerò una BEV metteranno le accise sull’elettricità per locomozione. E allora io spenderò come (se non più di) adesso e tu dovrai cambiare nick :-P
Ritratto di Spendo1QUINTOconEV
Spendo1QUINTOconEV
25 settembre 2026 - 10:49
Questa é bella.. me la devo segnare in agenda.. intanto potete r0dere.. dai che state facendo del bene alle casse della comunità... almeno questo ve lo dobbiamo .. intanto io ricarico da casa con 80% di sconto... e ve lo rinfaccio :-)))
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
25 settembre 2026 - 10:18
Salvini: "non lo fa per sciccheria, ma lo fa probabilmente perché non ha i soldi oggi per cambiare l’auto” potevate fare qualcosa per ridurre inquinamento nella Padania, che é roba arcinota da 20 anni che é area più inquietante d'Europa (contento chi ci respira l'aria). Potevate anche fare un decreto legge securitario per alzare gli stipendi, dando arresto preventivo e esplosione a tutti i datori di lavoro che sotto pagano i propri dipendenti o dire a sperantis di fare un'auto più moderna ed economica della obsoleta Pandina... si poteva fare tanto caro capitano, ma davvero tanto, aspettiamo cosa farà il generale dopo aver marciato su Roma che forse é meglio a quest'ora
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
25 settembre 2026 - 10:21
*Esplusione PS: potete ridurre il riscaldamento in Padania? anche gli scarichi industriali e allevamento agricolo producono inquinamento da NOx e C02 nonché tutte le fabbriche che usano metano. Si può fare molto. Ma tanto adesso vi piazzano le mini centraline nucleari vicino casa, e chi non le vuole al Nord il nucleare?
Ritratto di Spock66
Spock66
25 settembre 2026 - 10:23
Eh certo..il ministro come noto puo' cambiare l'orografia di una Nazione spianando le montagne e imporre ai datori di lavoro privati di raddoppiare gli stipendi..certo certo..prendi le pillole va, che dei tuoi deliri comunisti ne facciamo volentieri a meno
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
25 settembre 2026 - 11:05
2
Quello di imporre ai datori di lavoro uno stipendio congruo sarebbe compito dei sindacati, si era parlato di stipendio minimo, ma Meloni quando ancora era all'opposizione aveva chiaramente detto che non era un'urgenza. Fintanto che lasciamo che dei palancari corrotti ed incompetenti prendano decisioni per il nostro paese, non possiamo aspettarci altro.
Ritratto di zottto
zottto
25 settembre 2026 - 10:28
Molto bene.
Ritratto di Spock66
Spock66
25 settembre 2026 - 10:29
Beh..come diceva una pubblicita'..il mio governo e' differente..coi PDdini 80% della popolazione a piedi o in spostapoveri da "risorse"..20% di elite con mega SUV elettrici..molto chiaro l'obiettivo..
Ritratto di Sherburn
Sherburn
25 settembre 2026 - 10:46
Speriamo che mentre raccogliamo il cotone ci facciano cantare, ma non ne sono tanto sicuro. Dipende dai motivetti, già prevedo gli arresti per pensierocrimine.
Ritratto di Giribildo
Giribildo
25 settembre 2026 - 10:36
Comunque con il gasolio vicino ai 3 euro al litro, qualcuno deciderà di cambiare auto, qualcuno deciderà di usarla di meno e qualcuno andrà più piano per risparmiare. Vedremo quest'anno quanto sarà inquinata l'aria delle grandi città del nord rispetto agli altri anni
Ritratto di Sherburn
Sherburn
25 settembre 2026 - 10:51
Esattamente uguale, gli uffici hanno il riscaldamento a manetta, così come il condizionamento. Qualche giorno fa ero in un ufficio con l'aria condizionata sparata al massimo, ci si muovevano i capelli come con il vento, e si crepava di freddo. Fuori 25 gradi. E li conosco, quest'inverno faranno andare il riscaldamento a palla. (E comincia la camera a gas padana). Proposta: obbligare al 50% del lavoro agile, e multe atroci a chi gioca ad avere il bagno turco in ufficio. Cominciassero a fare delle ispezioni negli edifici.
Ritratto di Mbutu
Mbutu
25 settembre 2026 - 10:42
Praticamente sono dei criceti sulla ruota. Rinviano per dare un anno di tempo per mettere in campo misure alternative ed aiuti al ricambio del parco circolante. Poi per un anno non fanno niente, e si rinvia di un altro anno. Poi, ad esempio, usi i soldi per il rinnovo dei mezzi pubblici per pagare la mancetta del bollo ...e avanti un altro anno a fare nulla. Quando si dice la politica fatta bene.
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