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La tua auto è tra queste? Ecco l’elenco dei modelli con gli airbag Takata pericolosi

takata
di Redazione online
Pubblicato 12 luglio 2026

Gli airbag della Takata sono stati montati su centinaia di auto di diverse marche. Se anche la tua fa parte di questo elenco controlla se è stata modificata.

La tua auto è tra queste? Ecco l’elenco dei modelli con gli airbag Takata pericolosi

PERICOLOSI

Degli airbag Takata si parla, purtroppo, ormai da diverso tempo. I dispositivi prodotti dall’azienda giapponese si sono rivelati nel tempo molto pericolosi, provocando con la loro esplosione già diverse vittime in caso di incidente: così, il sistema che avrebbe dovuto proteggere i passeggeri, è diventato invece più pericolo dello stesso scontro. Il rischio è dovuto all’umidità, che si infiltra e causa la formazione di muffa all’interno del contenitore delle sostanze esplosive, rendendo lo scoppio dell’airbag molto più violento del normale. Di conseguenza, invece di gonfiarsi in modo sicuro, l'airbag può esplodere, proiettando pericolosi frammenti di metallo e plastica nell'abitacolo del veicolo.

NON SOLO CITROËN

Il caso degli airbag Takata è tornato d’attualità negli ultimi mesi, a causa in particolare della Citroën, che ha richiamato tutte le C3 e DS 3 prodotte dal 2009 al 2017, imponendo il blocco di tutte le vetture non ancora sistemate (qui la notizia), ma che sta faticando a sostituire i dispositivi difettosi. Ma il popolare modello della casa francese è solo la punta dell’iceberg, visto che sono decine le case che si sono rifornite dalla Takata per i i loro modelli, almeno fino al fallimento dell’azienda giapponese nel 2017. Per questo il governo francese ha stilato l’elenco delle vetture che montano i famigerati airbag, con i relativi periodi di produzione (tabella qui sotto).

LA LISTA

Attenzione, se hai uno dei modelli elencati qui sotto, e non hai evidenza che sia stato modificato tramite un richiamo dal costruttore, il consiglio è quello di recarti presso un'officina della rete ufficiale per fare un controllo ed evitate di guidare l’auto fino all’avvenuta riparazione.

COSTRUTTORE MODELLI CON AIRBAG TAKATA
AUDI A3 (2006-2013)
A4 (2005-2008)
A4 Cabrio (2007-2009)
A5 (2010-2011)
A5 Cabrio (2010-2011)
A6 (2005-2011)
Q5 (2009-2012)
R8 (2016-2017)
TT (2015-2017)
BMW Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2015)
Serie 1 (F20/F21) (2011-2017)
Serie 2 (F22/F23) (2012-2017)
Serie 2 Active Tourer (F45 e F46) (2012-2017)
M2 (F87) (2012-2017)
Serie 3 (E46) (1997-2006)
Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2004-2015)
Serie 3 (F30/F31/F34) (2011-01/2018)
M3 (F80) (2012-2017)
Serie 4 (F32/F33/F36) (2012-2017)
M4 (F82/F83) (2012-2017)
Serie 5 (E39) (2000-2003)
Serie 5 (F07/F10/F11) (2009-2017)
Serie 6 (F12/F13/F06 ) (2010-2017)
X1 (E84) (2004-2015)
X1 (F48) (03/09/2015-20/10/2016)
X3 (E83) (01/07/2003-23/08/2010)
X3 (F25) (02/07/2010-22/08/2017)
X4 (F26) (10/03/2014-08/11/2017)
X5 (E53) (03/04/2000-30/09/2003)
X5 (E70) (27/10/2006-26/06/2013) 
X5 (F15) (12/02/2013-08/11/2017)
X5 M (F85) (20/11/2014-01/09/2017)
X6 (E71/E72) (06/08/2007-08/06/2014)
X6 (F16) (28/03/2014-04/11/2017)
X6 M (F86) (26/09/2014-28/08/2017)
CADILLAC BLS (2006-2008)
Escalade (2007-2014)
CHEVROLET Aveo T300 (26/01/2011-27/06/2016)
Orlando (26/01/2011-27/06/2016)
Cruze (02/12/2008-10/01/2017)
Trax (12/11/2012-31/08/2015)
Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe (2007-2013)
CHRYSLER 300 (2004-2016)
Aspen (2007-2009)
Crossfire (2007-2008)
CITROËN C3 II (24/09/2008-21/02/2017)
C4 II (02/02/2010-20/05/2018)
C Zero (10/2010-02/2017)
DAIHATSU Charade (NSP90) (tutti gli anni)
DODGE Challenger (2008-2014)
Charger (2006-2015)
Dakota (2005-2011)
Durango (2004-2009)
Magnum (2005-2008)
RAM 1500 (2005-2008)
RAM 1500/2500 (2006-2009)
RAM 1500/2500/3500 (2003-2004)
RAM 2500 (2005)
RAM 3500 (2006-2009)
RAM 3500 Cab (2007-2010)
RAM 4500/5500 (2008-2010)
Sprinter (2007-2009)
DS 3 I (05/12/2008-30/05/2019)
4 I (05/05/2010-2018)
5 (30/06/2010-09/02/2018)
FERRARI California (2008-2014)
California T (2014-2018)
458 Italia (2009-2015)
458 Spider (2011-2015)
458 Speciale (2014-2016)
458 Speciale A (2015-2016)
488 GTB (2015-2018) 
488 Spider (2015-2018)
FF (2011-2016)
F12 Berlinetta (2012-2017)
F12 tdf (2016-2018)
GTC4 Lusso (2016-2018)
GTC4 Lusso T (2018)
812 Superfast (2018)
FORD Everest (02/02/2004-02/09/2014)
Ranger (02/02/2004-17/10/2011)
Mondeo/ S - Max / Galaxy (01/06/2006-01/03/2017)
Mustang (06/04/2004-21/06/2014)
GT (20/02/2004-22/09/2006)
P 150 Ranger (01/01/2004-31/12/2006)
P 150 Ranger (Prod US) (01/01/2007-31/12/2011)
Fusion (Prod US) (01/01/2006-31/12/2012)
Milan (01/01/2006-31/12/2011)
MKZ / Zephyr (01/01/2006-31/12/2012)
Edge / MKX (01/01/2007-31/12/2010)
HONDA Accord VI, VII e VIII (1998-2014)
Civic VI, VII, VIII e IX (1996-2011)
CR-V I, II, III e IV (1997-2012)
FR-V (2005-2009)
Insight II (2010-2013)
Jazz I, II e III (2002-2015)
Legend (1999-2008)
Stream (2001-2005)
Shuttle (1998-1999)
Logo (1999)
Goldwing GL1800 (2007-2016)
JAGUAR XF (X250, X260) (2007-2017)
XE (2016)
F-Pace (2017)
JEEP Wrangler (2007-2016)
LANCIA Thema (2012-2014)
LAND ROVER Discovery Sport (2015-2017)
Range Rover LM (2006-2012)
LEXUS IS (2005-2018)
SC430 (2001-2009)
MAZDA 2 (20/06/2007-03/11/2014)
6 (14/02/2002-29/01/2010)
B Series / BT 50 (01/02/1999-10/10/2014)
CX-7 (04/04/2006-01/03/2012)
CX-9 (20/09/2007-03/09/2012)
RX-8 (28/07/2003-01/07/2010)
Xedos 9 (20/06/1996-15/11/1999)
MERCEDES Classe A II (type 169) (2004-2016)
Classe C II e III (types 203 e 204) (2004-2016)
Classe E IV (types 207 e 212) (2004-2016)
Classe M II (type 164) (2004-2016)
Classe R (type 251) (2004-2016)   
GL I (type 164) (2004-2016)  
SLK II (type 171) (2004-2016)   
SLS (type 197) (2004-2016)
GLK (type 204) (2004-2016)
G (type 461) (2014-2018)
Vito / V (type 639) (2005-2018)
Sprinter (type 906) (2005-2018)
MITSUBISHI Pajero (V80-V90) (2006-2017)
L200 (KA0T-KB0T) (2006-2016)
iMiev (HA3W-HA4W) (2010-2017)
Lancer (CS0A-CS0W-CT9A) (tutti gli anni)
Lancer SW (CB0W - CD0W) (1996-2000)
Lancer (CJ0A) (1996-2000)
Colt (CK0A) (1996-2000)
Pajero Pinin (H66W) (1996-2000)
Space Runner (N60W - N73W) (1996-2000)
L400 Space Gear (PA0V-PA0W-PB0V-PC0W-PD0V-PD0W) (1996-2000)
Pajero (V20C-V20W-V40W-V55W) (1996-2000)
NISSAN Almera (N16) (22/05/2001-25/12/2008) 
Almera Tino (V10) (22/08/2001-21/11/2005)
Maxima QX (A33) (03/07/2000-11/06/2003)
Navara (D22) (24/04/2001-25/12/2003)
Note (E11) (30/08/2005-19/07/2013) 
Pathfinder (R50) (19/07/2001-09/07/2004)
Patrol V (Y61) (19/02/2001-24/12/2008)
Terrano (R20) (06/01/2003-28/11/2006)
Teana (J31) (05/04/2004-01/11/2007)
Tiida (C11) (13/11/2007-01/08/2014)
X-Trail I T30 (02/07/2001-28/11/2008)
OPEL Astra RHT 04 (03/01/2005-11/06/2014)
Astra 04 H (03/01/2005-11/06/2014)
Cascada 13/A (08/05/2012-22/08/2018)
Meriva 07B (05/02/2009-24/03/2017)
Mokka 12A (15/12/2011-06/06/2018)
Vectra (berlina e SW) / C (04/07/2003-10/10/2008)
Zafira 10/C (25/02/2011-26/07/2016)
Astra 10 (berlina e SW) / J (24/02/2009-23/08/2018)
Astra GTC 10 (24/02/2009-23/08/2018)
Signum 02/A (16/02/2005-19/06/2008)
PEUGEOT i-On (10/2010-05/2017)
SAAB 9-3 (2006-2011)
9-5 (2006-2009)
SEAT Alhambra (2011-2017)
Altea (2010-2015)
Altea Freeback (2013-2015)
Ateca (2017)
Exeo (2009-2013)
Ibiza (2016-2017)
Leon 37x (2013-2017)
Leon PQ (2010-2014)
Toledo (2013-2017)
SKODA Citigo (NF) (2013-2018)
Fabia II (54) (2013-2015)
Fabia III (NJ) (2015-2018)
Kodiaq EU (NS) (2017-2018)
Octavia III (5e) (2013-2018)
Rapid EU (NH) (2013-2018)
Roomster (5J) (2013-2015)
Superb II (3T) (2014-2015)
Superb III (3V) (2015-2018)
Yeti (5L) (2014-2017)
SUBARU Forester (2009-2022)
Legacy (2004-2014)
Outback (2004-2014)
Impreza/WRX/STI (2004-2014)
Tribeca (2006-2014)
Baja (2003-2006)
SUZUKI Grand Vitara (1998-2000)
TESLA Model S (2014-2016)
TOYOTA Auris (2006-2012)
Avensis (2002-2008)
Avensis Verso (2002-2003)
Corolla (2001-2010)
Hilux (2005-2015)
Picnic (2003-2005)
RAV4 (2003-2005)
Yaris (2001-2017)
VOLKSWAGEN Beetle (2012-2018)
California T5 (2008-2015)
Crafter (2006-2017)
Eos (B6) (2010-2011)
Eos GP (2011-2015)
e-Up (2014-2016)
Fox (2007-2011)
Golf (A6) (2009-2013)
Golf Cabrio (A6) (2012-2016)
Golf Plus (A5) (2009-2014)
Multivan T5 (2008-2015)
Passat (2011-2015)
Passat CC (B6) (2009-2017)
Passat Sedan (B6) (2006-2010)
Passat Wagon (B6) (2006-2010)
Polo (A05) (2010-2014)
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Ritratto di ilariovs
ilariovs
12 luglio 2026 - 19:01
Non vedo MG nell'elenco ne Peugeot 308. Quindi inutile che vado a guardare i VIN.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
12 luglio 2026 - 19:41
13
Meno male che almeno non è la mia
Ritratto di Fox 7
Fox 7
12 luglio 2026 - 20:07
In una vecchia C3 II serie me li hanno cambiati un anno fa'...ma quello che mi ha fatto imbestialire è che visto i tempi di attesa di almeno un mese continuavano a promettere l auto sostitutiva e per ben due volte all'ultimo quest'auto prenotata non era più disponibile.... facevano più bella figura a non scrivere dell'auto sostitutiva nelle lettere di richiamo....pessimi...

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