La flotta di aerei privati della Volkswagen che fa infuriare la Germania

VOLKSWAGEN AIRSERVICE

Che la Volkswagen, oltre alle automobili, produca anche würstel è ormai noto da tempo (qui per saperne di più). È invece meno conosciuto il fatto che il Gruppo Volkswagen possieda anche sei jet privati attraverso la controllata Volkswagen AirService (nelle foto). Nel corso del 2025 la flotta ha effettuato 1.450 voli per un totale di 1 milione di chilometri volati (con emissioni di CO2 stimate di 5.848 tonnellate).

I numeri sono stati elaborati da OpenSky, organizzazione non-profit che analizza i dati del traffico aereo, su commissione del partito tedesco Die Linke: “Mentre la Volkswagen è in crisi, i lavoratori temono per il loro posto di lavoro, i dirigenti volano in giro per il mondo a bordo di sei jet privati”, denuncia il leader del partito Jan van Aken, sostenendo che con la stessa quantità di CO2 si sarebbero potuti trasportare 46.000 passeggeri da Hannover a Maiorca.

NON SOLO PER LAVORO

Stando ai dati riportati da OpenSky, i voli della Volkswagen AirService hanno avuto diverse destinazioni: molte sono relative a siti storici del gruppo, come Germania, Polonia o Messico. Tuttavia, in particolare nei mesi estivi del 2025, ci sono anche mete che apparentemente hanno poco a che fare con l’attività automobilistica come Nizza, Ibiza, Barcellona, Parigi, Pisa o Malaga.

Un portavoce del Gruppo Volkswagen ha dichiarato al quotidiano Welt am Sonntag che alcuni voli “non erano, o lo erano in minima parte, effettuati per conto della Volkswagen automobili”: l’azienda è infatti ufficialmente un fornitore commerciale e può noleggiare i suoi aeromobili anche a clienti esterni. La Volkswagen AirService non ha fornito indicazioni sull’utilizzo preciso dei voli né sui rispettivi committenti, appellandosi a motivi di riservatezza.

PER VIAGGI LONTANI E VICINI

Come detto, la flotta della Volkswagen AirService è composta da sei aeroplani, di cui quattro jet trimotore a lungo raggio Dassault Falcon 8X e Falcon 7X. Il primo può trasportare fino a 16 passeggeri: ha un’autonomia massima di quasi 12.000 km con velocità di crociera compresa tra 0,8 e 0,9 mach (tra 988 e 1.111 km/h) e altitudine massima di circa 15.500 metri.

Il Falcon 7X è un po’ più piccolo, con una capacità di oltre 10 passeggeri e raggio di 11.000 km. Sulle tratte più brevi operano due Pilatus PC-24, un jet bimotore che raggiunge circa 815 km/h e può viaggiare senza scali per circa 3.700 km: può ospitare 8-10 passeggeri e atterrare e decollare su piste corte e parzialmente sterrate.