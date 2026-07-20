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Gruppo Volkswagen: bocciato il piano di tagli e chiusure (per ora)

gruppo volkswagen
di Andrea Spitti
Pubblicato 20 luglio 2026

Dietro l'annucio del piano "ridotto" di qualche giorno fa si nasconde il no ottenuto dal consiglio di sorveglianza a quello "lacrime e sangue".

Gruppo Volkswagen: bocciato il piano di tagli e chiusure (per ora)

MURO CONTRO MURO

Non tira una bella aria nei corridoi di Wolfsburg, dove il ceo del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, si è trovato davanti a un ostacolo imprevisto: il consiglio di sorveglianza ha infatti bocciato, con un netto 12 a 7, il suo ambizioso piano di riorganizzazione. A sbarrare la strada al manager è stata la storica "Legge Volkswagen", una norma che richiede una maggioranza qualificata dei due terzi per le decisioni più drastiche, concedendo di fatto un potere di veto ai sindacati e al Land della Bassa Sassonia.

Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica in rappresentanza dei lavoratori, ha guidato l’opposizione interna insieme al ministro Olaf Lies, impedendo la chiusura di quattro impianti tedeschi e il taglio immediato di 100.000 posti di lavoro. Per tentare di ricucire lo strappo, il ceo incontrerà i dipendenti ad agosto: sarà a Wolfsburg il 25 e a Zwickau ed Emden il giorno successivo per rispondere a oltre 80 quesiti posti dai lavoratori, preoccupati per un futuro che appare quanto mai incerto.

SFORBICIATA ALLE SPESE

Con le mani legate sulle chiusure degli stabilimenti, Blume è stato costretto a ripiegare su misure che non richiedono il via libera del Consiglio (qui per saperne di più). La ricetta per riportare i conti in attivo è drastica: la gamma dei modelli attualmente in produzione (circa 150) verrà dimezzata, mentre la complessità delle varianti e delle personalizzazioni sarà ridotta del 75%.

L’obiettivo è recuperare il 20% delle spese generali di gruppo per tornare a essere competitivi contro i rivali, specialmente quelli cinesi che stanno erodendo quote di mercato fondamentali. Anche la capacità produttiva globale subirà un forte ridimensionamento, scendendo dai 12 milioni di veicoli all’anno dell’era pre-pandemia a soli 9 milioni.

Blume ha iniziato a parlare di “soluzioni più intelligenti” rispetto alla dismissione dei siti, ma la pressione degli investitori e delle famiglie Porsche e Piëch rimane altissima, dato che il titolo è crollato ai minimi degli ultimi 16 anni e l’utile netto è sceso del 28% nell’ultimo trimestre.

RISCHI ANCHE IN ITALIA

Se da un lato le chiusure totali sembrano scongiurate per ora, lo spettro dei licenziamenti resta enorme. Le stime parlano di una cifra compresa tra 100.000 e 140.000 esuberi totali entro il 2030, una quota che rappresenterebbe circa il 20% della forza lavoro globale del gruppo.

Tra le ipotesi sul tavolo per salvare alcuni siti compare la riconversione industriale: lo stabilimento di Osnabrück, per esempio, potrebbe essere riconvertito alla logistica per la difesa o alla produzione di batterie per droni militari. Questa crisi, tuttavia, non è solo un affare tedesco. L’allarme è scattato anche in Italia, specialmente in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna.

I fornitori italiani di componentistica esportano verso la Germania circa 5 miliardi di euro di prodotti ogni anno, destinati principalmente a Volkswagen, BMW e Mercedes. Un rallentamento così marcato di Wolfsburg rischia di travolgere un tessuto industriale composto da circa 5.000 aziende e 160.000 addetti, rendendo la crisi dell'auto un problema che bussa anche alle nostre porte.

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Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
20 luglio 2026 - 12:34
1
vuoi che tra i 160.000 italiani che potrebbero venire coinvolti da questa crisi non ci sia un manipolo di fresconi che si sono recentemente "regalati" una fiammante cialtronata cinese di cui vanno molto fieri? bravi, quando sarete in cassa integrazione avrete anche il tempo per farci tanti giretti e di giocare con tutte le app e sditazzare tutto il display da 50" con le manine unte
Ritratto di sfides
sfides
20 luglio 2026 - 13:47
si vedono tante auto cinesi grandi, moderne ed “economiche” Così come si comprano migliaia di amenicoli inutili, lo stesso vale per le auto Ma il mondo va così ora, conta solo apparire. Le auto sono diventate grandi elettrodomestici (la maggior parte brutti, inutili e ingombranti) Super tecnologiche per divertirsi la prima settimana e poi usare sempre le stesse due/tre funzioni. Continuando così la maggior parte delle auto che si vedranno saranno cinesi e la maggior parte delle persone sempre più povere e ancor più “costretti” a prendere cose di bassa qualità…
Ritratto di telemo
telemo
20 luglio 2026 - 12:36
L'unione europea con il suo manoscritto Green Deal, sta portando al martirio tutte le aziende del comparto automobilistico Europeo. Saranno fieri i fanatisti dell'ambiente e i loro sciocchi seguaci al guinzaglio.
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
20 luglio 2026 - 12:46
2
C'è poco di cui essere fieri, se riconvertono le fabbriche per fare "difesa" (mi piace come si eviti di parlare di industria bellica che fa un sacco di morti), sai quanto inquinamento inutile finalizzato solo a tenere aperta una fabbrica? Dove sono gli ambientalisti quando vengono prese scelte simili? Il tutto per produrre armi per ammazzarsi a vicenda, che inquinano molto di più di quello che inquino io tra auto e flatulenze in 10 anni. Vigliacchi
Ritratto di Quello la
Quello la
20 luglio 2026 - 12:49
Va a finire che non è il costo del lavoro o l’imposizione fiscale la vera zavorra di VW (frasi ad effetto sempre utili anche da queste parti), ma le cento varianti di decine di prodotti che - alla fine - non si vendono. Forse non ci sarà più la barbon edition con copricerchi in cellophane che - con un minimo di accessori - raddoppia di prezzo, ma, come cinesi e giapponesi (per ragioni logistiche) modelli con allestimenti più o meno chiusi ad un prezzo più accessibile. Io continuo a sognare :-)
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