Il "miracolo" Xiaomi: dagli smartphone a produttore di auto di successo

xiaomi
di Andrea Spitti
Pubblicato 29 dicembre 2025

Nel giro di 15 anni la Xiaomi è passata da piccola start-up con il sogno di diventare la “Apple cinese” a riuscire là dove l’azienda della mela non è arrivata: produrre automobili in serie.

Il &quot;miracolo&quot; Xiaomi: dagli smartphone a produttore di auto di successo

IN CIMA AL MONDO

Nell’aprile del 2010, l’attuale ceo Lei Jun fondò con altri sette soci la Xiaomi, lanciando il sistema operativo MIUI basato su Android. Il primo smartphone, il Mi 1, venne lanciato a settembre dell’anno successivo: grazie a specifiche elevate e a un prezzo decisamente inferiore a quello di Apple e Samsung riuscì a porre le basi del successo nel mondo della telefonia, diventando un vero gigante dell’elettronica di consumo e permettendo all’azienda cinese di entrare nel mondo dei dispositivi connessi e della domotica. 

xiaomi yu7

A poco più di 10 anni dalla fondazione, nel marzo del 2021, la Xiaomi annunciò di volere entrare nell’industria automobilistica. Il primo settembre dello stesso anno venne fondata a Pechino la divisione Xiaomi Automobile: la strada per diventare una casa costruttrice di automobili era ormai avviata. 

L’azienda ha iniziato da subito a reclutare diverse persone, da progettisti a ingegneri automobilistici, arrivando a oltre 1.000 dipendenti nel solo reparto ricerca e sviluppo alla fine del 2023. Parallelamente, è stato realizzato uno stabilimento di produzione, capace di far uscire dalle proprie linee più di 300.000 veicoli all’anno.

xiaomi yu7 2025 05 06

GIÀ DUE MODELLI

Il 28 dicembre del 2023, a meno di tre anni dall’istituzione della sua divisione automobilistica, la Xiaomi ha presentato al mondo la sua prima vettura elettrica, la berlina SU7: tre mesi dopo i clienti potevano già ordinare la vettura, le cui prime unità sono state consegnate nel giro di pochi giorni.

Nei primi 12 mesi di produzione, la berlina elettrica ha superato le 155.000 vendite in Cina. Il successo non ha portato l’azienda a sedersi sugli allori, ma al contrario ha raddoppiato l’offerta con la YU7, suv elettrica con uno stile che ricorda per certi versi la Ferrari Purosangue e che utilizza la stessa tecnologia della berlina. 

xiaomi yu7 2025 05 14

Con le automobili, la Xiaomi ha utilizzato la stessa strategia che in passato le ha permesso di conquistare il mercato degli smartphone: tecnologia di ultimissima generazione combinata con design accattivante a prezzi significativamente inferiori a quelli dei concorrenti. In questo modo, entrambi i modelli hanno ottenuto risultati di vendite superiori sia alle aspettative che alla capacità produttiva.

SUPERARE I MIGLIORI

Nonostante i numeri impressionanti in Cina, la Xiaomi non si vuole fermare al mercato interno e sono già noti i piani per espandere l’attività a livello internazionale. Un primo segnale, in questo senso, è l’apertura di un centro di ricerca e sviluppo per veicoli elettrici a Monaco di Baviera, con l’obiettivo di entrare nel mercato tedesco nel 2027

xiaomi su7 2024 03

Per farlo, il colosso cinese vuole imparare dai produttori di maggior successo in questo campo: non è un caso che lo stesso Lei Jun abbia confessato di aver fatto smontare completamente una Tesla Model Y per analizzare ogni singolo componente dell’auto: “Vogliamo dimostrare di poter competere e, in alcuni ambiti, forse persino di superarli”, ha detto il numero uno della Xiaomi. 

Aggiungi un commento
Ritratto di forfElt
forfElt
29 dicembre 2025 - 12:47
<<Questi fra 2 anni...>>
Ritratto di giocchan
giocchan
29 dicembre 2025 - 13:31
Beh, sui cellulari hanno fatto una roba incredibile. Se nel 2030 arrivassero a 5 milioni di auto l'anno non mi stupirei... PS: per il 2025 si stimano 400k auto... e hanno a listino solo due modelli, relativamente costosi, in vendita solo in Cina (che, tra l'altro, è considerato il mercato automobilistico più competitivo al mondo)
Ritratto di forfElt
forfElt
29 dicembre 2025 - 13:39
1) Na cosa very important, ma parli di numeri annuali o di numeri "accumulati" da quando hanno iniziato a fare auto? Preferirei fosse specificato/chiarito a dovere che altrimenti man mano che passano gli anni poi inizia ad essere alquanto differente se vale per l'uno o l'altro aspetto (come facevo notare sotto: relegata alla sola Italia, la Pandina ha fatto per anni "da sola" 100 e passa mila pezzi/anno)...
Ritratto di forfElt
forfElt
29 dicembre 2025 - 13:42
---...hanno a listino solo due modelli "relativamente costosi"---. Al volo l'internette mi dice 27.7k la partenza per la berlina (lo stesso amico digitale mi parla di prezzo della Model 3 oltre i 30k, lì, come base di partenza)
Ritratto di zottto
zottto
29 dicembre 2025 - 13:06
Pura propaganda. La dittatura cinese elargisce soldi a pioggia. Meglio comprare europeo e americano.
Ritratto di Challenger RT
Challenger RT
29 dicembre 2025 - 13:38
Assolutamente si!
Ritratto di Tistiro
Tistiro
29 dicembre 2025 - 13:17
Bravi, nonostante le elargizioni statali, bravi. Qui da noi si scappa col malloppo, si fa fallire in modo controllato, si bustarella a destra e a manca. Bellissima la yu7.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
29 dicembre 2025 - 13:26
Non posso che concordare. YU 7 un macchinine se arrivasse ai prezzi di Model Y (come in Cina) qua ne venderebbero non poche
Ritratto di forfElt
forfElt
29 dicembre 2025 - 13:35
Qua-qua non lo so (nel senso che ultimamente, nella comunque ""nicchia"" delle bev, Tesla mi sembra sia stata scavalcata dalle "piccole" elettriche)
Ritratto di Gordo88
Gordo88
29 dicembre 2025 - 13:37
1
Anche la Su7, forse dimensioni troppo importanti per il mercato europeo ma se questa è la premessa..
Ritratto di ilariovs
ilariovs
29 dicembre 2025 - 13:41
È grande ma ha 800V e molta più batteria delle Tesla. Inoltre design di altra categoria proprio rispetto a MY
Ritratto di ilariovs
ilariovs
29 dicembre 2025 - 13:25
Poverini, potevano farla diesel o col 3 cilindri da 65CV ed avrebbero sfondato sui mercati mondiali... INVECE si sono accontentati di spianare la concorrenza in Cina e piazzare mezzo mln di BEV che costano come una Model 3/Y...
Ritratto di forfElt
forfElt
29 dicembre 2025 - 13:33
Comunque (mi rifaccio ai numeri del thread, che mi sembrano più "definitivi*") 155.000 in 12 mesi sono alla stregua di quello che la Pandina si sarà trovata a fare nella sola Italia (un mercato 20 volte più piccolo), ed esattamente col 3 cilindri di quell'ordine di potenze che duci (manco a farlo apposta) . Quindi ok onore e gloria, volendo, ma a volte se uno fa 2 calcoli "effettivi" sui numeri poi invero tutto ss'eventuale fantasticume...
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
29 dicembre 2025 - 13:25
52
Speriamo che venga in italia la SU7 e la YU7
Ritratto di Gordo88
Gordo88
29 dicembre 2025 - 13:33
1
Noto solo ora che bmw ha copiato gli interni da xiaomi..
Ritratto di BZ808
BZ808
29 dicembre 2025 - 13:35
Mentre da noi, le ex-FCA vanno avanti con ricarrozzamenti "Pegiò", suvetti su base Corsa-Punto, serie speciali di auto del 2003 e poco altro...
Ritratto di Alsolotermico
Alsolotermico
29 dicembre 2025 - 13:41
Auto elettriche = smartphone = nerd sfigati Poi gli elettrotalebani dicono che non è vero, che sono delle auto Ahahahahahahahahahahahahahaha
