Il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina

carburante auto
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 05 gennaio 2026

Inizia a farsi sentire l'effetto delle maggiori accise per il diesel entrate in vigore nel 2026, mentre la benzina è ai minimi degli ultimi 30 giorni.

L'anno nuovo porta sorprese ai distributori. L’inizio del 2026 sta riservando scenari opposti per gli automobilisti italiani, con una dinamica dei prezzi della benzina e diesel molto convulsa. Analizzando i grafici che fotografano l’andamento dei prezzi di verde e gasolio, si può notare che fino a Natale l’andamento sembrava univoco, orientato verso un generale ribasso. Ma i primi giorni di gennaio hanno sparigliato le carte, creando una forbice marcata tra chi viaggia a benzina e chi utilizza il gasolio.

prezzi carburanti 2026 01 05

Per i proprietari di auto a benzina, il grafico dell'ultimo mese (qui sopra) disegna una curva che prospetta una boccata d'ossigeno. Partita a inizio dicembre da quote superiori a 1,72 euro al litro, la verde ha intrapreso una discesa lenta che non ha conosciuto soste nemmeno durante le festività.

Proprio a ridosso del nuovo anno il calo ha accelerato: osservando i dati rilevati il 4 gennaio, il prezzo medio nazionale è scivolato fino a 1,651 euro al litro. Si tratta di un ribasso consistente, che riporta i prezzi indietro di diverse settimane e garantisce un risparmio netto sul pieno rispetto al mese scorso. 

prezzi carburanti 2026 01 05 1

Opposta la situazione dei prezzi del gasolio (nel grafico qui sopra). Fino agli ultimi giorni del 2025, anche il diesel aveva seguito la tendenza ribassista, arrivando a toccare il minimo intorno a 1,638 euro, proprio tra Natale e San Silvestro. 

Tuttavia, a partire dal primo gennaio si è verificata una brusca inversione di tendenza. In soli tre giorni, il prezzo è schizzato verso l'alto, anche per effetto delle maggiori accise entrate in vigore nel 2026 (qui per saperne di più), bruciando tutti i risparmi accumulati nelle settimane precedenti e portando il costo medio a 1,666 euro al litro. Questo strappo improvviso ha causato un paradosso: in questo inizio gennaio, il gasolio costa mediamente più della benzina, ribaltando la convenienza alla pompa.

Analizzando la geografia dei prezzi, le zone colorate in rosso intenso, che indicano i prezzi più alti, si concentrano in particolare nel Sud Italia, con la Calabria e la Sicilia che appaiono come le aree più critiche sia per la benzina che per il gasolio.
Al contrario, si notano "oasi" più economiche (in verde) distribuite a macchia d'olio tra il Nord-Est e alcune aree del Centro.

FARE RIFORNIMENTO RISPARMIANDO

È sempre possibile risparmiare sul rifornimento utilizzando la app realizzata da alVolante che consente di individuare il distributore meno caro vicino a noi. Gratuita, e fornita sia nella versione per iOS sia in quella per Android, si scarica su smartphone o tablet. Si chiama Pieno+ e mostra i prezzi di benzina, gasolio, Gpl o metano praticati dai distributori nella zona in cui vi trovate e, tramite la mappa online, vi indirizza verso quello più conveniente aprendo il navigatore del vostro dispositivo.

Pieno+ - Prova la nostra app Android Pieno+ - Prova la nostra app Apple
Aggiungi un commento
Ritratto di Al Volant
Al Volant
5 gennaio 2026 - 16:19
Aspettate e vedrete che torna giù.. Giusto qualche giorno di assestamento.
Ritratto di Challenger RT
Challenger RT
5 gennaio 2026 - 17:28
Costando di di più in fase di produzione, a parità di tassazione il gasolio avrà sempre un prezzo più alto della benzina, come è giusto che sia!
Ritratto di AZ
AZ
5 gennaio 2026 - 16:36
Per risparmiare basta usare meno l'auto.
Ritratto di Gordo88
Gordo88
5 gennaio 2026 - 16:47
1
Sei tutta testa AZ
Ritratto di Gordo88
Gordo88
5 gennaio 2026 - 16:46
1
Oh bene che sia calata la benzina..

