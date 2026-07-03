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Kia Stonic: per lei maxi sconto e rate "mini", anche per la GPL

kia stonic
di Redazione online
Pubblicato 03 luglio 2026

Rinnovata nello stile, a luglio la Kia Stonic è offerta con un maxi sconto di 5.850 euro e rate da 119 euro al mese.

Kia Stonic: per lei maxi sconto e rate &quot;mini&quot;, anche per la GPL

Se stai cercando un crossover compatto che badi al sodo senza rinunciare allo stile e alla tecnologia, il mese di luglio 2026 potrebbe essere quello giusto per mettere in garage una Kia Stonic. La casa coreana ha infatti lanciato una doppia offensiva promozionale che punta tutto sulla flessibilità del finanziamento "Scelta Kia", con rate contenute e un vantaggio cliente decisamente interessante sia per le versioni a benzina che per quelle a GPL.

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A BENZINA: L’OFFERTA PER LA URBAN

La porta d'accesso al mondo Stonic è rappresentata dalla versione 1.0 TGDi Urban da 100 CV. Grazie alla promozione valida fino al 31 luglio 2026, il prezzo di listino di 22.800 euro scende a 16.950 euro. Si tratta di uno sconto corposo, pari a 5.850 euro, ottenibile aderendo al finanziamento "Scelta Kia" che prevede il contributo della casa e dei concessionari aderenti.

L'esempio finanziario prevede un anticipo di 3.260 euro seguito da 35 rate mensili da 119 euro. Al termine dei tre anni, il cliente ha la consueta libertà di scelta: sostituire la vettura, restituirla senza ulteriori obblighi (rispettando il limite dei 30.000 km) oppure tenerla versando la maxi-rata finale (Valore Futuro Garantito) di 13.452 euro. Il TAN è fisso al 6,45%, mentre il TAEG si attesta all’8,24%. Inclusi nelle rate ci sono 24 mesi di assicurazione furto e incendio.

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LA VERSIONE ECO-GPL

Per chi macina chilometri e guarda con attenzione ai costi di gestione, la promozione si estende alla Stonic 1.2 Mpi GPL (o 1.0 T-GDI GPL a seconda delle disponibilità a stock). In questo caso, il prezzo promozionale parte da 18.950 euro a fronte di un listino di 24.800 euro, mantenendo lo stesso vantaggio totale di 5.850 euro rispetto al prezzo di partenza.

Anche per la GPL la rata mensile rimane bloccata a 119 euro per 35 mesi. Cambia leggermente l’impegno iniziale, con un anticipo di 4.378 euro, e la maxi-rata finale che sale a 14.632 euro. Il TAEG in questo caso è leggermente più basso, pari all'8,14%. Anche per questa versione, la polizza furto e incendio per due anni è compresa nel pacchetto.

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COSA È CAMBIATO CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO?

La Kia Stonic ha beneficiato del profondo rinnovamento annunciato a fine 2025. Esteticamente, il crossover si riconosce per il nuovo logo Kia e il design ispirato alla filosofia "Opposites United", con paraurti ridisegnati e i moderni fari a LED Star Map.

Dentro, la plancia è diventata più tecnologica: l’allestimento Urban offre già un cluster a cristalli liquidi da 4,2", mentre le versioni più ricche arrivano al display digitale da 12,3". La dotazione di sicurezza è di serie fin dal modello base, includendo il sistema di assistenza alla frenata d'emergenza (FCA) e il mantenimento della corsia (LKA).

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IN CONCLUSIONE: CONVIENE?

L’offerta è valida per contratti stipulati entro la fine del mese, con immatricolazione tassativa entro il 31 agosto 2026, ed è limitata alle vetture disponibili in rete. Oltre al prezzo competitivo, il vero punto di forza resta la garanzia Kia di 7 anni o 150.000 km, un "paracadute" che copre l'auto ben oltre la durata del finanziamento. Per chi invece preferisce una formula più flessibile senza impegno d'acquisto, resta valida l'opzione Kia Flex, un noleggio a medio termine che permette di guidare la Stonic a partire da 435 euro al mese per 6 mesi.

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Ritratto di AZ
AZ
3 luglio 2026 - 17:39
Le rate sono sempre una truffa.
Ritratto di giocchan
giocchan
3 luglio 2026 - 17:39
Facciamo due conti: 35x119+3260+13452 = 20.877... un po' di sconto rispetto al listino di 22.8k c'è. Inoltre, la maxirata è piuttosto grande... se si sceglie di non riscattare l'auto, si spendono 7425e per tenere l'auto 3 anni, ovvero poco più di 200e al mese. Inoltre, avere due anni di assicurazione furto non è niente male: a Roma, è una roba che costa il 2.5% - 3% del valore assicurato... assumendo un valore di 20k, si parla di 500e l'anno o più. Insomma: considerando tutto, mi sembra un'offerta dignitosa per un'auto segmento B "ampia"... (che però probabilmente parte da un listino un po' gonfiato per dare spazio a scontistica e offerte varie)
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