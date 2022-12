L’Alfa Romeo sbarca a Shanghai 

UNA NUOVA “TANA” CINESE PER IL BISCIONE - Grandi finestre a tutto vetro, barre luminose al neon, raffinati giochi di luci e ombre per enfatizzare le forme sinuose dei bolidi stradali e da corsa. È il nuovo flagship store che l’Alfa Romeo inaugurerà a gennaio nel cuore di Shanghai, in Cina, ed il secondo nel mondo in ordine d’apparizione dopo quello aperto in via Gattamelata a Milano lo scorso giugno. Con Zhou Guanyu fresco di rinnovo di contratto con il team di Formula 1 e la sua fiammante C42 in vetrina, il fil rouge tra la casa del Biscione e i suoi fan cinesi si rinsalderà a partire dal nuovo anno in uno spazio in cui i clienti e gli appassionati del marchio potranno respirarne la lunga storia e scoprirne la gamma attuale, che nel paese del Dragone al momento è composta dalle sole Giulia e Stelvio e dalle loro potenti versioni Quadrifoglio.

L’ANNUNCIO E GLI AUGURI DEL TOP MANAGEMENT - L’apertura in Cina del nuovo spazio espositivo dell’Alfa Romeo, progettato per offrire al pubblico un’esperienza a 360° e che va chiaramente oltre la semplice vendita delle automobili, è stata salutata con entusiasmo dal Ceo della casa milanese, Jean-Philippe Imparato: “Siamo felici di annunciare l’apertura del nostro flagship store di Shanghai, il primo nella regione asiatica”, ha scritto in un post sul suo profilo Linkedin il numero uno del Bisicione, sottolineando come questo nuovo luogo di cultura alfista in Cina rappresenti “una pietra miliare importante per la strategia di identità del marchio e per il mercato cinese”. L’annuncio dell’imminente inaugurazione del nuovo flagship store dell’Alfa Romeo a Shaghai, sempre dalla bacheca del suo profilo Linkedin, è stato dato anche dal responsabile globale del marketing e della comunicazione del brand milanese, Francesco Calcara, che anticipa “un’esperienza coinvolgente” in grado di mostrare “i valori fondamentali del marchio e la sua visione per il futuro”.