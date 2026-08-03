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Presto conosceremo i due nuove modelli della Maserati

Maserati
di Redazione online
Pubblicato 03 agosto 2026

Secondo le prime indiscrezioni, le due auto di fascia alta saranno costruite nell’impianto di Cassino. Ne sapremo di più questo autunno.

Presto conosceremo i due nuove modelli della Maserati

NUOVI MODELLI IN ARRIVO

Il futuro dello stabilimento laziale di Cassino potrebbe diventare più chiaro già nei prossimi mesi. Stando a quanto dichiarato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante una convention a Castrocielo, a novembre Stellantis dovrebbe presentare a Torino i due nuovi modelli previsti dal piano industriale della Maserati, che saranno costruiti nell’impianto in provincia di Frosinone.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del gruppo, ma l’evento servirà soprattutto a illustrare la strategia industriale del marchio del tridente e il ruolo che lo stabilimento avrà nei prossimi anni, più che a mostrare vetture ormai pronte per la commercializzazione.

NESSUNA VENDITA

Un altro punto riguarda il destino della fabbrica: Rocca ha ribadito che Cassino non sarebbe destinata alla vendita e che l’eventuale ingresso di un nuovo soggetto industriale avverrebbe attraverso una partnership di minoranza, con l’obiettivo di aumentare i volumi produttivi sfruttando la capacità inutilizzata dell’impianto.

Un’ipotesi che si inserisce nelle dichiarazioni rilasciate anche dal ceo di Stellantis Antonio Filosa, che nelle scorse settimane aveva escluso la vendita sia di Maserati sia dello stabilimento, confermando invece l’esistenza di trattative con potenziali partner industriali (qui per saperne di più).

QUALI MODELLI?

Ma quali sono i modelli che, secondo le anticipazioni, saranno presentati (forse solo sotto forma di prime informazioni e tipologia)?

Secondo le indiscrezioni il primo dovrebbe essere una suv sportiva di grandi dimensioni, dunque una erede della Levante, con carrozzeria filante tipo Urus o Purosangue. Si sa anche il codice di progetto che è M9X e che potrebbe arrivare alla fine del 2028.

Il secondo modello dovrebbe essere una erede della Ghibli, ma con carrozzeria stile crossover e a arrivare alla fine del 2029. Come avvenuto in passato con Ghibli e Levante i due nuovi modelli dovrebbe condividere gran parte delle meccanica.

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Aggiungi un commento
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
3 agosto 2026 - 13:30
2
Potrebbero chiamarli "Cassa" e "Integrazione", giusto per far capire qual è il futuro di questo brand
Ritratto di Alfiere
Alfiere
3 agosto 2026 - 13:34
2
Per la Maserati sviluppano due modelli su base nuova, ma non riescono a mettere a punto le sinergie per fare lo stesso in Alfa, io penso che l'automotive italiano sia in mano a delle scimmie.
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
3 agosto 2026 - 13:49
2
Peggio, è in mano agli eredi degli Agnelli
Ritratto di Tistiro
Tistiro
3 agosto 2026 - 13:58
Fra 2 anni ha contagiato pure stellantis
Ritratto di Edo-R
Edo-R
3 agosto 2026 - 14:00
:)))
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