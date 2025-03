La Mazda investe nei motori termici e avrà la sua piattaforma per le EV

SNELLA, MULTI-ENERGIA ED EFFICIENTE - La Mazda si prepara ad affrontare le sfide dell’elettrificazione con una strategia che guiderà l’azienda fino al 2030. La casa di Hiroshima punta a migliorare la propria competitività riducendo di un quarto gli investimenti nelle batterie e in altre aree, che passano da 2.000 a 1.500 miliardi di yen (da 12,4 a 9.3 miliardi di euro): grazie alle risorse esistenti e creando solide partnership, la Mazda punta a mantenere le qualità e a massimizzare le competenze, riducendo allo stesso tempo i costi in aree come l’architettura elettrica/elettronica, il sistema ibrido, la gestione termica e quella delle batterie.

La casa giapponese continuerà a garantire ai clienti le opzioni di propulsioni più adatte - che si tratti di motori a combustione interna, ibridi oppure elettrici - in base alle loro esigenze. Grazie a questa strategia, la casa punta a raggiungere importanti efficienze operative entro il 2030: verrà ampliato l’uso dello sviluppo basato sui modelli lungo l’intera catena di fornitura, per garantire uno sviluppo e una produzione più efficienti.

Nei due disegni qui sopra un primo teaser della nuova piattaforma dedicata alle EV sviluppata dalla Mazda che vdremo nel 2027.

SKYACTIV-Z - La strategia della Mazda si basa su tre innovazioni fondamentali, la prima delle quali è il nuovo motore Skyactiv-Z, che sarà il fulcro della gamma per i veicoli di dimensioni compatte. Il motore promette di soddisfare gli standard di emissioni Euro 7 e ottenere una notevole riduzione dei consumi di carburante e ottime prestazioni. Il motore debutterà nel 2027 sulla prossima generazione della CX-5 (qui per saperne di più), insieme al sistema ibrido sviluppato internamente. Lo Skyactiv-Z ridurrà anche il numero di componenti del motore e del software di controllo, diventando meno costoso da sviluppare e produrre.

PIATTAFORMA EV - Il secondo pilastro della strategia sarà la piattaforma per i veicoli elettrici che sarà sviluppata dalla casa per essere altamente flessibile, consentendo il suo utilizzo con diversi tipi di batteria e di modelli. La prima vettura elettrica con una batteria propria del brand, prevista per il 2027, sarà prodotta in Giappone e poi commercializzata in tutto il mondo, con celle di batteria sviluppate insieme alla Panasonic Energy Corporation. La piattaforma è pensata tenendo conto anche delle tecnologie del futuro. Ma prima del 2027 è prevista una suv elettrica basata sulla recente Mazda 6e.

Qui sopra i top manager della Mazda all'evento di presentazione della strategia.

PRODUZIONE FLESSIBILE - La linea di produzione denominata Monozukuri Innovation 2.0 è la terza innovazione strategica. La sua forza è quella di consentire sia l’assemblaggio dei veicoli elettrici, sia di quelli a motore termico, riducendo l’investimento iniziale di capitale dell’85% e i tempi di preparazione dell’80% rispetto alla costruzione di un nuovo impianto.