Home
»
News
NEWS

Mercedes Classe C elettrica: il debutto si avvicina

mercedes classe c
di Andrea Spitti
Pubblicato 19 marzo 2026

La nuova Mercedes C EQ sarà una rivale diretta della BMW i3: verrà svelata ad aprile per essere in vendita entro la fine del 2026.

Mercedes Classe C elettrica: il debutto si avvicina

PRONTA IN AUTUNNO

Con la BMW i3 che è ormai stata svelata al mondo (qui la notizia), anche la grande rivale Mercedes Classe C avrà presto la sua prima versione completamente elettrica, che si affiancherà al modello attuale aggiornato con un restyling. La nuova Mercedes Classe C EQ, che dovrebbe essere svelata ad aprile 2026, è basata su una piattaforma dedicata (la MB.EA), con architettura a 800 volt e batterie da 64 a 94 kWh, per un’autonomia che potrà superare i 700 km.

Al top della gamma dovrebbe esserci la versione C 400 4Matic, con due motori, la trazione integrale e oltre 480 CV di potenza. Sebbene il modello elettrico sarà identificabile come una Classe C, si distinguerà per alcuni dettagli: tra questi ci sarà una parte anteriore più verticale e bassa e un lunotto più inclinato, per migliorare l’aerodinamica generale. 

mercedes c eq spy

PIÙ AERODINAMICA

Sulla base di queste indiscrezioni e delle foto spia scattate ai prototipi in fase di test (foto più in alto), l’immagine della futura Mercedes Classe C EQ è stata ricostruita dal designer Nikita Chuyko per Kolesa. Nei rendering (qui sopra e sotto) le forme della berlina a batterie ricordano quelle della EQE e della EQS, anche se con dimensioni inferiori.

Si distingue per un frontale imponente, caratterizzato da un’ampia calandra simile a quella della recente GLC EQ e da nervature marcate sul cofano che ne sottolineano il carattere. Un dettaglio distintivo è rappresentato dai gruppi ottici a forma di goccia, che integrano luci diurne con un particolare disegno a stella. Il paraurti anteriore completa il look con prese d’aria laterali e uno spoiler integrato alla base.

mercedes c class eq rendering 2

La fiancata presenta linee pulite ed essenziali, impreziosite da maniglie delle portiere a scomparsa per una migliore aerodinamica, pur mantenendo specchietti retrovisori di tipo tradizionale. Nella zona posteriore, lo stile è definito da una barra luminosa a tutta larghezza che congiunge i fari, mentre la parte inferiore ospita un paraurti dal taglio sportivo abbinato a un diffusore pronunciato.

PHOTOGALLERY

Galleria 3 immagini

  • mercedes c eq spy 1
  • mercedes c eq spy 2
  • mercedes c eq spy 3
PROSSIME USCITE Mazda CX-5 - Vai alla prossima uscita Mazda
CX-5 Polestar 5 - Vai alla prossima uscita Polestar
5 Mazda CX-6e - Vai alla prossima uscita Mazda
CX-6e Nissan Micra - Vai alla prossima uscita Nissan
Micra Mercedes CLA Shooting Brake - Vai alla prossima uscita Mercedes
CLA Shooting Brake VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Gordo88
Gordo88
19 marzo 2026 - 16:29
1
La mega mascherina la fanno apposta per fare dispetto a giocchan.. ahahahah
Ritratto di giocchan
giocchan
19 marzo 2026 - 16:33
Ahahah... spero il muso non sia come nel rendering... :D

Indice dei contenuti

Honda NSX: ne hai una in garage? C’è qualcosa per te Honda NSX: ne hai una in garage? C’è qualcosa per te News Porsche Carrera GT: è già ora di restomod? Porsche Carrera GT: è già ora di restomod? News Cliente o paziente? Il nuovo progetto Ferrari non c’entra con le supercar Cliente o paziente? Il nuovo progetto Ferrari non c’entra con le supercar News Opel Corsa GS Line: l’ombra lunga degli ’80 Opel Corsa GS Line: l’ombra lunga degli ’80 Clip

VIDEO IN EVIDENZA