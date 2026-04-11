Multe stradali nel 2025: record di incassi dai grandi centri ai micro‑comuni

UN TESORO DALLE STRADE

Se hai l’impressione che le telecamere e gli autovelox siano diventati ovunque i migliori amici dei bilanci comunali, i dati ti danno ragione. Secondo l’ultima analisi di Facile sui dati Siope (il sistema che monitora gli incassi degli enti pubblici), il 2025 si è chiuso con incassi record per le casse dei comuni italiani: 1,77 miliardi di euro derivanti dalle violazioni del Codice della Strada. Si tratta di una crescita del 23% rispetto al 2022, l’anno della vera ripartenza post-pandemia. Anche se tra il 2024 e il 2025 la curva sembra essersi stabilizzata (+1%), il gettito rimane altissimo, confermando che la pressione dei controlli (e anche l’indisciplina al volante) non accenna a diminuire.

Posizione Comune Proventi Multe Stradali (2025) Variazione da 2024 1 Milano 178.594.259 € -13% 2 Roma 132.767.929 € -9% 3 Firenze 73.265.470 € +19% 4 Torino 56.014.852 € -8% 5 Napoli 47.026.403 € +10% 6 Genova 36.157.794 € -2% 7 Palermo 28.611.335 € +8% 8 Bologna 27.211.637 € -2% 9 Padova 25.937.726 € +12% 10 Verona 24.331.335 € +3%



MILANO E ROMA SOPRA I 100 MILIONI

In termini assoluti sono le grandi metropoli a fare i numeri più grandi. Milano svetta con 178 milioni di euro incassati nel 2025, seguita da Roma con 132 milioni. Tuttavia, entrambe le città registrano un segnale in controtendenza: una flessione rispettivamente del 13% e del 9% rispetto all’anno precedente. Chi invece non frena è Firenze: il capoluogo toscano occupa il terzo gradino del podio con 73 milioni di euro, ma mette a segno un balzo del +19% in un solo anno. A chiudere la “top 5” delle grandi città troviamo Torino (56 milioni) e Napoli (47 milioni).

Posizione Comune (Capoluogo) Incassi Pro-Capite (2025) Abitanti 1 Firenze 202 € 363.000 2 Siena 180 € 52.833 3 Milano 130 € 1.371.499 4 Padova 125 € 207.502 5 Rieti 124 € 45.286 6 Verona 95 € 255.298 7 Pescara 93 € 118.461 8 Mantova 82 € 49.044 9 Modena 75 € 184.597 10 Ravenna 75 € 156.304



Il dato degli incassi totali però non racconta tutta la verità: se dividiamo il tesoretto accumulato per il numero di residenti, la classifica si ribalta, mettendo a nudo l’incidenza reale delle sanzioni sul territorio. In questa speciale graduatoria, Firenze è ufficialmente la città più “severa”: ogni fiorentino (teoricamente) sborsa 202 euro l’anno in multe. Seguono Siena con 180 euro e Milano con 130 euro. È chiaro, però, che su questi numeri pesa enormemente il flusso di turisti e pendolari, che contribuiscono a gonfiare le casse comunali pur non risultando all’anagrafe.

BANCOMAT PER I PICCOLI COMUNI

L’aspetto più curioso (e per certi versi inquietante per gli automobilisti) riguarda i centri piccolissimi. Esistono borghi che, pur avendo meno abitanti di un condominio di periferia, staccano multe per cifre da capogiro grazie alla loro posizione strategica su strade di grande scorrimento. Per esempio, Carrodano, paese di 465 abitanti in provincia di La Spezia ha incassato ben 770.000 euro dalle multe stradali: se fossero pagate dai soli abitanti residenti, ognuno avrebbe dovuto sborsare circa 1.656 euro.

Posizione Comune (Provincia) Abitanti Proventi Multe (2025) 1 Carrodano (SP) 465 770.000 € 2 Pettoranello del Molise (IS) 446 641.000 € 3 Colle Santa Lucia (BL) 346 628.000 € 4 Rionero Sannitico (IS) 941 560.000 € 5 Poggio San Lorenzo (RI) 516 413.000 €



Ha raccolto “solo” 640.000 euro Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia: in questo caso la cifra pro-capite per i suoi 446 abitanti sarebbe di 1.435 euro. Ma il record spetta a Colle Santa Lucia (Belluno), che ha raccolto 627.000 euro a fronte di soli 346 residenti, pari a circa 1.812 euro a testa.