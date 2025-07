Opel Mokka GSE: l’elettrica piena di cavalli

GRINTA A CORRENTE

La Opel Mokka GSE è la variante sportiva della piccola crossover tedesca. Solo elettrica, è il quinto modello del gruppo Stellantis su questa base meccanica. Gli altri sono l’Alfa Romeo Junior Veloce, l’Abarth 600e, la recentissima Lancia Ypsilon HF e la Peugeot e-208 GTI. Anche la Mokka GSE ha quindi un motore che eroga 280 CV e 345 Nm di coppia motrice, la trazione anteriore, il differenziale autobloccante meccanico di tipo Torsen e raffinati ammortizzatori con fine corsa idraulici. Debutterà ufficialmente il prossimo settembre al Salone di Monaco di Baviera e arriverà nelle concessionarie a fine 2025, a un prezzo che dovrebbe superare di poco quota 45.000 euro: noi l’abbiamo già vista dal vivo.

ISPIRATA AI RALLY

Più bassa di 1 cm rispetto alle altre Opel Mokka, si distingue per elementi che strizzano l’occhio al mondo del rally, ma resta sobria. In pratica, ci sono dei paraurti differenti e le ruote in lega di 20” con pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40. I freni anteriori sono firmati dallo specialista Alcon, con pinze gialle ben in vista e tra gli optional è possibile avere il cofano nero.

“RACING” ANCHE DENTRO

Anche nell’abitacolo della Opel Mokka GSE non mancano tocchi “da corsa”, come il volante con la parte superiore e quella inferiore appiattita, la pedaliera in metallo a vista e i sedili in Alcantara con poggiatesta integrato. Due gli schermi, entrambi di 10”: il cruscotto digitale ha una grafica dedicata e il display “touch” mostra dati riguardanti le prestazioni e la gestione della batteria.

PRESTAZIONI PERSONALIZZABILI

Grazie ai 280 CV, secondo la casa la Opel Mokka GSE raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Tre le modalità di guida: in Sport si hanno disposizione tutti i cavalli, in Normal la potenza è limitata a 231 CV e la punta cala a 180 chilometri orari, mentre in Eco si scende rispettivamente a 190 CV e 150 km/h. Selezionando quest’ultima modalità si possono provare a eguagliare i 336 km di autonomia (pochi) promessi in media dalla batteria di 54 kWh.