Perché molti costruttori di auto europei sono in crisi?

mercato auto
di Andrea Spitti
Pubblicato 07 agosto 2025

I dazi, la concorrenza cinese, le normative comunitarie e non solo stanno mettendo in difficoltà l’industria automobilistica europea, che deve fare i conti con un anno ben al di sotto delle aspettative.

SEI MESI INTENSI

I primi sei mesi del 2025 sono stati decisamente complicati per l’industria automobilistica europea, con dati finanziari generalmente sotto le aspettative. Le motivazioni di questo calo degli utili sono molteplici. La transizione all’elettrico procede a rilento e comporta investimenti enormi da parte dei costruttori che poi non vengono ripagati dalle vendite, rendendo i produttori europei meno competitivi rispetto a una crescente e aggressiva concorrenza cinese, che invece domina la catena di approvvigionamento e offre veicoli a prezzi inferiori, erodendo quote di mercato significative.

Quote di mercato perse in Europa che non vengono compensate dai floridi mercati extra europei: in Cina stanno prendendo sempre più piede i produttori locali, mentre negli Stati Uniti i dazi stanno frenando l’arrivo di auto dall’Europa. A ciò si aggiungono fattori economici interni come l’aumento dei prezzi delle auto, che non è stato compensato da un’adeguata crescita dei salari, e le stringenti normative ambientali dell’UE, che mettono pressione sul settore senza un’efficace politica industriale di supporto. 

Vediamo come sta andando questo difficile 2025 per i principali costruttori europei.

BMW

Sebbene il margine operativo della BMW sia sceso al 5,4% nel secondo trimestre, a causa del calo delle vendite in Cina e dei costi aggiuntivi dei dazi, i risultati sono ancora soddisfacenti. Le consegne globali sono scese a 1,07 milioni di automobili (-2,3%), con le le ettriche vendute in Europa che hanno aiutato a compensare le debolezze in Cina. Inoltre, la presenza di stabilimenti della BMW sul territorio statunitense ha permesso di limitare i danni provocati dai dazi. Da Monaco fanno sapere che le prospettive sull’intero anno prevedono un margine di almeno il 5%, di fatto un’eccezione tra le case automobilistiche europee.

MERCEDES

La pressione dei dazi americani e l’impatto della concorrenza cinese ha ridotto le aspettative sugli utili della Mercedes. La casa di Stoccarda ha comunicato che quest’anno raggiungerà solo il 4% di margine sulla sua attività, in calo rispetto alla previsione precedente del 6%. In particolare le tariffe peseranno per 1,5% punti percentuale sul margine.

STELLANTIS

Per Stellantis i dazi statunitensi peseranno per 1,5 miliardi di euro, con il vero impatto che sarà avvertito soprattutto nella seconda parte dell’anno. Il gruppo ha registrato una perdita netta di 2,3 miliardi di euro nel primo semestre e ha previsto un margine operativo rettificato a una sola cifra per i secondi 6 mesi del 2025. 

RENAULT

Dopo l’inattesa partenza di Luca de Meo, il nuovo ceo Provost dovrà superare una perdita netta di 11,2 miliardi di euro registrata nel primo semestre. Il risultato finanziario negativo è principalmente causato da un cambiamento nel modo in cui l’azienda valuta la sua quota in Nissan. Questo ha portato il margine operativo del gruppo a diminuire, passando dall’8,1% del 2024 al 6% nel primo semestre 2025.

GRUPPO VOLKSWAGEN

Il Gruppo Volkswagen ha registrato un impatto negativo di 1,3 miliardi di euro nel primo semestre a causa dei dazi. Di conseguenza ha ridotto le previsioni per l’intero anno, annunciando che il margine operativo per il 2025 sarà tra il 4 e il 5% (inizialmente prevedeva il 5,5-6,5%). All’interno del gruppo, la Porsche ha ridotto le sue stime per la terza volta in un anno, segnalando un onere di 400 milioni di euro causato dai dazi del primo semestre. L’attuale previsione, datata 30 luglio, è un margine del 5%, rispetto al 6,5% precedente.

VOLVO

Solo nel secondo trimestre, la Volvo ha subito una perdita operativa di 10 miliardi di corone svedesi (circa 890 milioni di euro). Questa perdita è dovuta principalmente ai dazi imposti dagli Stati Uniti, che colpiscono duramente l’azienda. Per far fronte a questa situazione e migliorare i suoi margini la Volvo, che è di proprietà della cinese Geely, ha lanciato un piano di riduzione dei costi da 18 miliardi di corone (1,6 miliardi di euro)

Aggiungi un commento
Ritratto di Solstice
Solstice
7 agosto 2025 - 13:02
Tagliate i costi e delocalizzate più lontano, l'anno prossimo sarà quello buono. Massimo massimo il prossimo ancora.
Ritratto di manuel1975
manuel1975
7 agosto 2025 - 13:06
perchè fanno auto di merd... e sono rinco con l'elettrico
Ritratto di Laf1974
Laf1974
7 agosto 2025 - 13:08
Iniziasseo a vendessero tutte le auto in stock a metà prezzo senza nessun incentivo e vedi come volano le vendite. La concorrenza si adeguerà e pur di non restare indietro si accoderà.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
7 agosto 2025 - 13:12
Con margini del 5% immagino sia possibile.
Ritratto di camp0scalare
camp0scalare
7 agosto 2025 - 13:09
Ipotesi per resistere: chi produce Polo Panda 500 ecc in UE e le vende a 20k in UE continua a farlo anche oltre il 2035
Ritratto di Al Volant
Al Volant
7 agosto 2025 - 13:10
Ingenti investimenti... Tipo riciclare piattaforme del mercato indiano ? Mettere il puretech in ogni auto ?
Ritratto di forfait
forfait
7 agosto 2025 - 13:10
Bisognava essere più lesti nel proporre auto che "le masse vogliono". Tipo le utilitarie con la qualunque diavoleria in allestimento (preferibilmente imposta continentalmente) tale da arrivare facile a listinare 30k. E poi le elettriche; tante elettriche: gamma solo elettriche per tutti, tipo già dall'anno scorso gamme di solo elettriche. Non sono stati lesti a dovere, e mo' ne pagano lo scotto :(
Ritratto di armyfolly
armyfolly
7 agosto 2025 - 13:15
Perché propongono auto poco gradite a prezzi troppo alti. Meno di 10 parole potevano bastare a descrivere accuratamente lo stato delle cose.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
7 agosto 2025 - 13:15
Non credo che i tempi da "vacche grasse" del 2023 torneranno a breve (ma forse mai). La torta si spartisce sempre fra più commensali ed il mercato globale resta quasi fermo. Addirittura in occidente è di sostituzione per cui decresce manco va a pari. Come dovresti farli sti affari d'oro? Oggi se proponi il tre cilindri a 30K€ tanto clienti a 25 si prendono la full ibrida cinese. Parliamo di mercato europeo. Figurarsi in Cina.
Ritratto di armyfolly
armyfolly
7 agosto 2025 - 13:17
Nei primi 6 mesi del 2025 Sandero e Clio hanno venduto insieme 250.000 auto, questo dato descrive bene il quadro. Le auto proposte a prezzi interessanti, con dimensioni contenute ma confortevoli, e con un'ampia proposta di motori correttamente dimensionati: VENDONO!
Ritratto di markb
markb
7 agosto 2025 - 13:27
scelte politiche dettate dall'ideologia e non dal buon senso, auto che tre/quattro anni fa le avresti pagate 20k oggi la paghi 30/32k, inflazione e lenta ma costante sparizione del cosiddetto ceto medio cioè quello che faceva i veri grossi numeri di vendite del nuovo (in tutta Europa, non solo in Italia).
Ritratto di Beppe_90
Beppe_90
7 agosto 2025 - 13:28
FANNO DEI BIDONI CHE LA GENTE NON COMPRA PER LO PIÙ CARI E SENZA SENSO…tutto il resto è fuffa per scaricar la colpa ad altro.. ma l’unica verità è questa .. e chi sa veramente di auto lo sa benissimo
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
7 agosto 2025 - 13:29
Demografia negativa, mercato strasaturo. Vanno semplicemente ridimensionate le fabbriche. Inutile cercare di aumentare il valore delle auto aggiungendo schermi, o salassando i proprietari con tagliandi e ricambi. Il mercato auto è di pura sostituzione e manutenzione. Chi lo capisce sopravvive, chi non lo capisce chiude.
Ritratto di Vate
Vate
7 agosto 2025 - 13:35
Meritano quasi tutti di fallire miseramente e chiudere; ed è quello che mi auguro specialmente per il gruppo Stellantis che però elemosina incentivi statali. Con clausole di salvaguardia per gli operai ovviamente, quelli delle fabbriche italiane però.
