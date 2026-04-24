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Il futuro della Peugeot in Cina parte dalle Concept 6 e 8

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di Redazione online
Pubblicato 24 aprile 2026

Esposti al Salone di Pechino due prototipi che anticipano altrettanti modelli di grandi dimensioni da produrre in serie in collaborazione con la Dongfeng.

Il futuro della Peugeot in Cina parte dalle Concept 6 e 8

DESIGN FRANCESE, TECNOLOGIA CINESE

La Peugeot torna al Salone di Pechino con due showcar che vogliono fondere lo stile francese emozionale e tecnologie elettriche avanzate: la Concept 6 e la Concept 8. Insieme, le due vetture incarnano i valori fondamentali del marchio: sportività, agilità ed espressività. Questi nuovi prototipi anticipano una futura gamma di berline e suv di grandi dimensioni. Saranno prodotti in Cina per il mercato locale, ma verranno anche esportati verso i mercati esteri, in linea con il piano di crescita internazionale del costruttore francese. I veicoli nasceranno grazie a una partnership con la Dongfeng, che si occuperà della produzione nello stabilimento di Wuhan.

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Nelle due foto qui sopra la Concept 6.

CONCEPT 6

La Concept 6 mostra la visione del marchio per una nuova generazione di grandi berline. La sua sagoma “felina” intende fondere armoniosamente la raffinatezza di una berlina con la grinta di una shooting brake, richiamando la storica tradizione della Peugeot nel campo delle grandi familiari di lusso. Caratterizzata da un equilibrio tra sportività e classicità, modernità e stile senza tempo, la Concept 6 vuole esprimere una visione del design ricercata, che mette in risalto il gusto francese e un’impeccabile cura delle proporzioni.

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CONCEPT 8

Il prototipo Peugeot Concept 8 anticipa l’evoluzione futura delle suv di segmento superiore del marchio. Il suo design, essenziale e pulito, è studiato per suggerire massima efficienza e prestazioni aerodinamiche, mentre la sua presenza scenica imponente e curata promette un’esperienza di guida istintiva e coinvolgente. Con le sue forme generose e atletiche, la Concept 8 inaugura il nuovo capitolo della strategia Peugeot nel mondo delle suv, incarnando concetti di potenza, abitabilità e dinamismo.

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Nelle due foto qui sopra la Concept 8.

DALLA CINA AL MONDO

La presenza della Peugeot nella capitale cinese manifesta la sua strategia internazionale, nella quale la Cina ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo globale del marchio, sia in quanto mercato d’avanguardia per la mobilità elettrica e intelligente, sia come centro d’innovazione che influenza la futura offerta di prodotti del marchio. “Questo salone non serve solo a presentare i piani per i prodotti futuri, ma a ribadire la nostra ambizione. La Cina è il motore principale della nostra trasformazione globale, specialmente nei settori dell’elettrificazione, dell’innovazione e del posizionamento premium del marchio”, ha sottolineato Alain Favey, ceo della Peugeot.

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Ritratto di Achillea
Achillea
24 aprile 2026 - 12:26
Ecco, facciamole rimanere "idee di base", non andiamo oltre l'idea!!
Ritratto di serginolatino
serginolatino
24 aprile 2026 - 12:35
Bel futuro!
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
24 aprile 2026 - 13:13
54
Schifo assoluto
Ritratto di maxbyke66
maxbyke66
24 aprile 2026 - 13:17
Magari con sotto un bel 1.2 tre cilindri a catena….!!!!
Ritratto di BZ808
BZ808
24 aprile 2026 - 13:24
Dopo le zanne i baffi?
Rossa, unica, esagerata. Questa non la Classe S AMG che ti aspetti Rossa, unica, esagerata. Questa non la Classe S AMG che ti aspetti Storie Toyota GR86 long test/8: tanti saluti al FAP Toyota GR86 long test/8: tanti saluti al FAP News BMW M2 CS: il divertimento (non) ha un prezzo BMW M2 CS: il divertimento (non) ha un prezzo Guida Ferrari F40, sulla neve c’è più gusto Ferrari F40, sulla neve c’è più gusto Clip

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