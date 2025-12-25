I regali di Natale che hanno acceso la nostra passione per le auto

PASSIONE SOTTO L'ALBERO

Il profumo della plastica nuova appena scartata, il rumore metallico delle spazzole che sfregano sulle piste e quel ronzio inconfondibile dei motorini elettrici. Per chi è cresciuto ormai qualche lustro fa, il Natale non era solo una festa religiosa o familiare: prima delle simulazioni iperrealistiche dei videogiochi, la “scuola guida” avveniva sul tappeto del salotto.

Erano regali capaci di creare una dipendenza sana, fatta di pistoni giocattolo e carrozzerie in metallo, che oggi ricordiamo con un pizzico di nostalgia. Quei doni trovati sotto l’albero non hanno solo riempito i nostri pomeriggi, hanno creato una cultura. Ci hanno insegnato il rispetto per la meccanica, il brivido della velocità e la bellezza del design. Nella gallery qui sotto ne abbiamo selezionati alcuni dei più rappresentativi.

E i bambini di oggi apprezzano ancora regali come questi o sono ormai completamente proiettati in un mondo fatto di soli smartphone, console e videogiochi?

Buon Natale a tutti dalla redazione di alVolante