I regali di Natale che hanno acceso la nostra passione per le auto

di Redazione online
Pubblicato 25 dicembre 2025

Molto prima della patente, sotto l’albero c’erano piste, modellini e radiocomandi: giocattoli che hanno acceso una scintilla destinata a diventare passione vera.

PASSIONE SOTTO L'ALBERO

Il profumo della plastica nuova appena scartata, il rumore metallico delle spazzole che sfregano sulle piste e quel ronzio inconfondibile dei motorini elettrici. Per chi è cresciuto ormai qualche lustro fa, il Natale non era solo una festa religiosa o familiare: prima delle simulazioni iperrealistiche dei videogiochi, la “scuola guida” avveniva sul tappeto del salotto. 

Erano regali capaci di creare una dipendenza sana, fatta di pistoni giocattolo e carrozzerie in metallo, che oggi ricordiamo con un pizzico di nostalgia. Quei doni trovati sotto l’albero non hanno solo riempito i nostri pomeriggi, hanno creato una cultura. Ci hanno insegnato il rispetto per la meccanica, il brivido della velocità e la bellezza del design. Nella gallery qui sotto ne abbiamo selezionati alcuni dei più rappresentativi.

E i bambini di oggi apprezzano ancora regali come questi o sono ormai completamente proiettati in un mondo fatto di soli smartphone, console e videogiochi?

Buon Natale a tutti dalla redazione di alVolante

 
 

  • PISTE POLISTIL

    Le piste Polistil erano il primo vero banco di prova per chi sognava le corse. Le curve sopraelevate, i rettilinei lunghissimi e le auto che uscivano di pista se si esagerava con il grilletto insegnavano, senza bisogno di parole, il concetto di controllo. Non era solo una questione di velocità: si imparava a dosare, a capire il limite, a riconoscere una livrea o un numero di gara. In salotto o in cameretta si correvano campionati infiniti, spesso con regole improvvisate ma prese terribilmente sul serio.

  • MODELLINI BBURAGO

    Se la pista era movimento, la Bburago era pura contemplazione tecnica. Ricevere una Ferrari F40 o una Lamborghini Diablo in scala 1:18 significava possedere un pezzo di design. Le portiere che si aprivano con quel “clack” metallico, i cofani che rivelavano riproduzioni dei motori e lo sterzo realmente funzionante permettevano di studiare dal vivo le linee dei sogni. Che li si facesse correre sul tappeto o che li si tenesse in fila su una mensola, erano il primo contatto con il design automobilistico e con l’idea che un’auto potesse essere bella anche da ferma.

  • HOT WHEELS

    Eccessive, coloratissime, velocissime, le Hot Wheels non cercavano il realismo, ma l’emozione pura. Le piste arancioni, i loop e i salti impossibili trasformavano ogni corsa in uno spettacolo. Quelle auto, spesso ispirate a supercar o concept estremi, alimentavano l’immaginazione e insegnavano che l’auto può essere anche sogno e performance senza limiti. Uno dei loro punti di forza era la scorrevolezza infinita: lanciate sui pavimenti di marmo, sembravano non fermarsi mai. Hanno sdoganato il concetto di personalizzazione, insegnandoci che un’auto non deve per forza essere di serie, ma può essere un’estensione della propria personalità. 

  • MICRO MACHINES

    Minuscole, quasi improbabili, ma incredibilmente affascinanti, le Micro Machines trasformavano qualsiasi superficie in una metropoli in miniatura. Il loro punto di forza era la portabilità: potevi schierare un’intera griglia di partenza sul bordo della vasca da bagno o trasformare il libro di geografia in una rampa di lancio, mentre i più temerari osavano nasconderle nelle tasche dei pantaloni per portarle a scuola. Il mitico “Super Van” che si apriva diventando una città è ancora oggi un oggetto di culto assoluto (e di desiderio per chi non l’ha mai trovato sotto l’albero).

  • GARAGE MULTIPIANO

    Nella nostra città immaginaria, da riempire con Hot Wheels e Majorette, il garage multipiano era il vero centro nevralgico. Spesso dotato di un ascensore a manovella che si inceppava sul più bello e di una pompa di benzina in plastica, non esisteva collezione di macchinine senza questo accessorio definitivo. Era qui che si poteva imparare l’arte del parcheggio perfetto e della gestione degli spazi, trasformando un angolo della cameretta in un vero hub logistico per la nostra flotta in miniatura.

  • MAJORETTE

    Più piccole (ed economiche) delle Bburago e più realistiche delle Hot Wheels, le macchinine della Majorette rappresentavano l’auto di tutti i giorni. Con una collezione fatta di utilitarie, berline e veicoli di servizio, si poteva ricreare sul tappeto il traffico di una vera città, mostrando che la passione per l’auto non è fatta solo di supercar esotiche: la Fiat Uno, la Renault 5, modelli che vedevamo parcheggiati sotto casa e che potevamo finalmente possedere in scala 1:64, spesso dotati di un utilissimo gancio traino per piccoli rimorchi.

  • MACCHINE RADIOCOMANDATE

    Il salto di qualità arrivava poi con il radiocomando: le macchinine come quelle della Gig Nikko (chi non ricorda la leggendaria “Turbo Panther” o la “Freccia Rossa”?) permettevano di portare la sfida fuori dalle mura domestiche. Era il primo vero assaggio di libertà: guidare un mezzo a distanza, gestire le batterie che duravano sempre troppo poco e affrontare i terreni accidentati del giardino. Lì abbiamo capito che la trazione integrale non era solo una scritta sul portellone, ma una necessità per scalare i vialetti di ghiaia.

  • MINI 4WD

    Con le Mini 4WD prodotte dalla Tamiya il gioco diventava quasi scienza: erano piccoli modelli che non si guidavano, ma si preparavano. Le macchinine andavano montate da zero, ingrassando minuscoli ingranaggi e scegliendo il rapporto di trasmissione corretto tra quelli disponibili nel kit. Assetti, pesi, rapporti, ogni piccola modifica poteva essere decisiva per ottenere prestazioni migliori e nei negozi specializzati si imparava a confrontarsi, a sperimentare, a perdere e a vincere. È stato il nostro primo contatto con il tuning: cambiare il motore (chi non ha sognato il Plasma Dash?), sostituire le rotelle o alleggerire il telaio per guadagnare decimi preziosi in pista.

  • LEGO TECHNIC

    Qui la sfida si faceva intellettuale e costruttiva. Non bastava più incastrare mattoncini colorati, ma bisognava far funzionare pistoni, differenziali e cambi marcia. Costruire una supercar con il Lego Technic significava capire come una rotazione orizzontale potesse diventare verticale o come funzionasse una sospensione a ruote indipendenti. Ha formato più ingegneri meccanici di quanti ne possa contare un’università, rendendo visibile ciò che di solito resta nascosto sotto la lamiera.

  • MECCANO

    Il Meccano era per quelli che credevano che il Lego Technic fosse qualcosa da bambini: niente incastri facili o plastica colorata, solo bulloni, dadi e lastre di metallo perforato. Era un gioco “duro”, che richiedeva dita agili e una chiave inglese in miniatura sempre a portata di mano. Costruire una vettura con il Meccano significava capire la resistenza strutturale e l’importanza di un serraggio fatto bene. Era l’ultimo step formativo prima di passare ai motori veri, quelli che oggi curiamo con la stessa passione di quel bambino di tanti Natali fa.

Aggiungi un commento
Ritratto di Tistiro
Tistiro
25 dicembre 2025 - 08:06
Buon natale! E soprattutto auguri al floppone del cybertruck che secondo talune doveva vendere 700mila pezzi annui, arrivare in europa e fare faville. Mentre ora se arriva a 10mila pezzi grazie agli autoacquisti di musk è già tanto, ma mi hanno dato del def--cente. Vabbè, talune sono perdonate è natale! Voto la macchinina telecomandata!!!! E le lego technic!! E le micro machines!!!
Ritratto di forfElt
forfElt
25 dicembre 2025 - 08:23
Mo' non per fare l'avvocato pro-bono, ma va detto che erano altri tempi (niente di ché cronologicamente parlando, giusto un paio di anni fa; ma intendo come: "altri tempi in sensazioni & previsioni"). L'ascesa doveva essere imminente, le case costruttrici stesse annunciavano il veloce convertirsi a nuove gamme esclusivamente elettriche, e (restando nel focus del tuo appunto) diversi stessi QUA (inteso proprio qua nelle sezione commenti) quasi che un pensierino reale all'e-pickup glielo avrebbero fatto se poi fosse arrivatoci (vedendoci l'occasione delle occasioni, in termini di come investire propri soldi per un veicolo). Mo' (e vengo al dunque) la cosa si è nel tempo la cosa alquanto sgonfiata e (nettamente al ribasso come "aspirazioni") siamo solitamente al "eh, ma il diesel però è in declino" , oppure ci stiamo a litigare (per dovere di caciara) se il dato è 1% in meno considerando la sola EU oppure 1% in più se aggiunta pure UK e qualcun altro (per l'appunto dimenticando quanto sarebbe dovuto essere il tutto moooooolto più trionfalistico, giusto qualche anno fa come previsione). ---- E mo' si un Sereno e ""Pacifico"" Natale a tutti, assieme qui :)))))
Ritratto di Quello la
Quello la
25 dicembre 2025 - 08:33
Pista. Anche se ho sempre odiato le spazzole che toccavano e non toccavano e le macchine andavano a singhiozzo.

