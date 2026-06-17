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Sellantis ridisegna la mappa degli stabilimenti italiani

stellantis
di Andrea Spitti
Pubblicato 17 giugno 2026

Nessuna chiusura e un ruolo preciso per ogni impianto: Mirafiori sulle citycar, Pomigliano sull’elettrico accessibile, mentre Melfi, Cassino e Modena puntano ai modelli di fascia alta.

Sellantis ridisegna la mappa degli stabilimenti italiani

GEOGRAFIA PRODUTTIVA

Stellantis prova a voltare pagina e a rassicurare lavoratori, istituzioni e mercato. Nel piano industriale illustrato ai sindacati, il gruppo ha confermato per bocca del responsabile per l’Europa Emanuele Cappellano che nessuno degli stabilimenti italiani verrà chiuso e che ogni sito produttivo avrà una missione specifica all'interno della strategia di rilancio. L’obiettivo dichiarato è aumentare la produzione nazionale, ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali e rafforzare la presenza industriale in Italia, un mercato che continua a essere centrale soprattutto per il marchio Fiat: da gennaio a maggio 2026 il marchio torinese è aumentato del 30% nel nostro Paese, grazie soprattutto all’introduzione della versione mild hybrid della 500.  

MIRAFIORI: LA CASA DELLE PICCOLE

Lo storico impianto torinese di Mirafiori (nelle foto di questa pagina) continuerà a essere il punto di riferimento per le vetture compatte. La Fiat 500 rimane il modello chiave della fabbrica piemontese, che dovrà però anche sviluppare nuove soluzioni produttive e tecnologiche. La recente introduzione di un secondo turno di lavoro testimonia una maggiore attività dello stabilimento, anche se alcuni rappresentanti sindacali ritengono necessario ampliare la gamma dei modelli prodotti per garantire prospettive più solide nel medio periodo.

POLIGLIANO: ELETTRICHE POPOLARI

Lo stabilimento campano di Pomigliano d’Arco sarà invece il polo dedicato alle auto elettriche di fascia accessibile. Qui nasceranno, a partire dal 2028, due nuove citycar a batteria destinate ai marchi Fiat e Citroën, che faranno parte della categoria e-car spinta dall’Unione Europea. La scelta conferma la volontà del gruppo di presidiare il segmento delle elettriche compatte, oggi considerato strategico per aumentare la diffusione della mobilità a zero emissioni. Nel frattempo, l’impianto continuerà a produrre la Pandina e l’Alfa Romeo Tonale.

fabbrica stellantis mirafiori 1

MELFI, CASSINO, MODENA: IL CUORE PREMIUM

Per gli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena il futuro sarà legato ai marchi più prestigiosi del gruppo. 

Melfi continuerà a svolgere un ruolo centrale nella produzione di suv e crossover di fascia medio-alta, ospitando anche nuovi modelli destinati ai brand premium, tra cui il modello che sostituirà la Tonale prodotto sulla piattaforma STLA Medium. Qui vengono prodotte anche la Jeep Compass, le DS N°7 e N°8 e presto anche la Lancia Gamma. 

Cassino, dove ora vengono costruite le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale, rimane uno dei siti più delicati. I due modelli attuali dell’Alfa Romeo si avvicinano infatti alla fine del loro ciclo produttivo (fissato per il 2027) e restano ancora da definire con precisione i programmi che ne garantiranno la piena saturazione negli anni successivi. Il marchio di Arese ha annunciato che aggiungerà alla gamma una nuova hatchback compatta, ma non si sa ancora dove verrà prodotta. 

Per Modena, infine, la missione resta legata ai prodotti più esclusivi e ad alte prestazioni legati alla Maserati, coerentemente con la tradizione sportiva e di lusso del territorio.

ATESSA: HUB PER I VEICOLI COMMERCIALI

Non è prevista nessuna novità sostanziale per lo stabilimento Atessa, in Abruzzo. L’impianto continua a rappresentare uno dei pilastri europei per la produzione dei veicoli commerciali leggeri del gruppo, una specializzazione che da decenni costituisce un punto di forza dell’industria automobilistica italiana.

LE PREOCCUPAZIONI DEI SINDACATI

Nonostante le rassicurazioni dell’azienda, le organizzazioni sindacali mantengono alcune riserve. Le maggiori preoccupazioni riguardano soprattutto il futuro di Cassino e la cancellazione del progetto della gigafactory per batterie prevista a Termoli (qui per saperne di più). Secondo i rappresentanti dei lavoratori, il piano offre indicazioni positive sulla volontà di mantenere la presenza industriale nel Paese, ma servono dettagli più concreti sui nuovi modelli e sui volumi produttivi per garantire una reale occupazione nel lungo periodo.

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Ritratto di giocchan
giocchan
17 giugno 2026 - 18:12
Nell'intervento di Filosa in parlamento, ci sono alcune cose su Maserati significative: ---- "C’è poi il nodo Cassino. “Non posso ancora entrare nei dettagli, ma posso confermare che siamo al lavoro, anche con potenziali partner, per il suo futuro, legato al piano Maserati." e poi "negoziazioni in corso con due importanti partner, che possono portarci tecnologia, sviluppo e idee e ora stiamo scegliendo con quale andare avanti". Si tratta di "partnership collaborative e di sviluppo anche della filiera produttiva."" ---- Traducendo: i due importanti partner tra cui scegliere sono due costruttori cinesi... uno credo Dongfeng, l'altro (forse) Leapmotor. Ora: questi portanno "tecnologia, sviluppo e idee". Mi puzza di futuro rimarchiamento (più o meno esplicito) di auto cinesi con marchio Maserati. Non credo si farà roba alla DR, ma potremmo avere delle "sinergie" come tra Compass e Gamma... col dettaglio che Compass è, ad esempio, un'auto "donatrice" X di Voyah di Dongfeng (marchio di lusso per la quale Stellantis ha recentemente siglato un accordo di distribuzione). Tutto sarebbe coerente con l'altra news, in cui si parla della 508 made in china: quell'auto potrebbe essere sorella di una ipotetica "Maserati segmento E" www.quattroruote.it/news/industria-finanza/2026/06/17/le_richieste_di_filosa_all-italia-_-servono_risposte_urgenti_su_energia_e_lavoro-.html
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forfElt
17 giugno 2026 - 18:23
Chissà. Una Maserati con 1.5 mill-atk potrebbe essere la prima Tridente alla portata delle mie tasche
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Trattoretto
17 giugno 2026 - 18:13
Per chi è interessato ad una city car, elettrica ovviamente (termica non ha senso), parola d'ordine? Pomigliano.
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
17 giugno 2026 - 18:41
4
Infatti la citycar più venduta in Italia è una termica. Vai avanti così Trattoretto che porti fortuna alle auto Termiche.
Ritratto di forfElt
forfElt
17 giugno 2026 - 18:48
Va detto che ultimamente si vendono anche tante T03, che listina pure più della Pandina fra l'altro
Ritratto di forfElt
forfElt
17 giugno 2026 - 18:50
*Tante T03 "per ora"; nell'altro thread un utente faceva presente che la nuova i3 (pare) devono iniziare a pre-produrla per le iper-richieste => non è detto che la T03 rimanga ancora la bev più venduta in ITA...
Ritratto di forfElt
forfElt
17 giugno 2026 - 18:15
--da gennaio a maggio 2026 il marchio torinese è aumentato del 30% nel nostro Paese, grazie soprattutto all’introduzione della versione mild hybrid della 500. -- What?
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