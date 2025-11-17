Home
»
News
NEWS

La Subaru rivede i piani per l’elettrico

auto elettriche
subaru
di Redazione online
Pubblicato 17 novembre 2025

La casa giapponese ha annunciato che sposterà su altri progetti parte dell’investimento di 8,5 miliardi di euro destinato all’elettrificazione.

La Subaru rivede i piani per l’elettrico

POSTICIPARE GLI INVESTIMENTI

Alla lista di case automobilistiche che stanno via via riprogrammando i loro piani per il futuro a causa di una transizione energetica che non sta procedendo come ci si aspettava anni fa si aggiunge ora la Subaru (nella foto sopra la recente Outback). La casa delle Pleiadi ha infatti annunciato che rivedrà l’investimento di 8,5 miliardi di euro, che avrebbe dovuto destinare entro il 2030 nello sviluppo di veicoli elettrici, spostando parte della cifra per auto ibride e la crescita dell’azienda.

“Data la crescente domanda di veicoli ibridi e la rivalutazione dei motori a combustione interna, è opportuno posticipare i tempi degli investimenti nella produzione di massa di veicoli elettrici su larga scala”, ha detto il presidente del marchio Atsushi Osaki durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari. 

NUOVI MODELLI

Di quegli 8,5 miliardi di euro, la Subaru ha già investito oltre 1,6 miliardi: la destinazione dei fondi restanti verrà rivista, anche se la casa giapponese non ha annunciato la ripartizione della cifra. “Amplieremo la nostra gamma di prodotti per soddisfare esigenze diverse”, ha affermato Osaki, aggiungendo che l’azienda potrebbe introdurre nuovi modelli e nuove tipologie di veicoli rispetto a quelli già esistenti. Rimangono invariati i piani per il lancio negli USA di quattro suv elettriche in collaborazione con la Toyota entro la fine del 2026, tuttavia  potrebbero subire ritardi altre quattro EV che il costruttore avrebbe dovuto sviluppare internamente entro il 2028.

L’IMPATTO DEGLI USA SUL BILANCIO

A mettere i bastoni tra le ruote dei piani di elettrificazione della Subaru è stata anche la politica statunitense: l’amministrazione Trump ha eliminato a fine settembre l’incentivo fiscale di 7.500 dollari destinato all’acquisto di veicoli elettrici. Ciò, insieme al rallentamento globale della domanda di auto a batteria, ha portato molte case automobilistiche a rivedere la propria strategia. Nel periodo aprile-settembre, la Subaru ha aumentato i ricavi su base annua del 5%, raggiungendo circa 13,26 miliardi di euro, mentre l’utile netto è sceso del 45% fermandosi a poco più di mezzo miliardo di euro.

I dazi a stelle e strisce hanno pesato per circa 860 milioni di euro sull’utile operativo e si prevede che per la fine dell’anno fiscale giapponese (che si concluderà a marzo 2026) i dazi avranno un impatto di 1,17 miliardi di euro. Per l’anno fiscale in corso il costruttore ha mantenuto invariate le previsioni iniziali, prevedendo un utile netto di circa 890 milioni di euro, con un calo del 53% rispetto all’anno precedente. 

PROSSIME USCITE Omoda 5 full hybrid - Vai alla prossima uscita Omoda
5 Jeep Compass - Vai alla prossima uscita Jeep
Compass Leapmotor B10 - Vai alla prossima uscita Leapmotor
B10 Citroën C5 Aircross - Vai alla prossima uscita Citroën
C5 Aircross DS N°4 - Vai alla prossima uscita DS
N°4 VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Vate
Vate
17 novembre 2025 - 17:22
Ma chi l'avrebbe detto.
Ritratto di giocchan
giocchan
17 novembre 2025 - 17:25
Alla fine faranno come Mazda con la 6E: auto BEV su commissione a un produttore cinese... ci metti sopra il badge Subaru... fine del problema. Perchè fare investimenti?
Ritratto di Tistiro
Tistiro
17 novembre 2025 - 18:26
Mi permetto una correzione: perché fare investimenti non remunerativi quando basta comprare un auto gia fatta e con 5 euro di badge farla diventare subaru?
Ritratto di Sdraio
Sdraio
17 novembre 2025 - 18:13
che strano... l'elettrico è il futuro... tra pochi anni saranno tutte a pile i bidoni... eppure eppure eppure...
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
17 novembre 2025 - 18:20
La Solterra è stato un successo strepitoso, mai vista una.
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
17 novembre 2025 - 18:28
:D
Ritratto di Gasolone
Gasolone
17 novembre 2025 - 18:32
Altra retro con grattata
Veloce Monday: il meglio della settimana/7 Veloce Monday: il meglio della settimana/7 News La Renault vende i suoi “doppioni” ed è roba da perderci la testa La Renault vende i suoi “doppioni” ed è roba da perderci la testa News Il car design è finito in prigione e quella prigione si chiama passato Il car design è finito in prigione e quella prigione si chiama passato News Range Rover Sport: il fascino della regina Range Rover Sport: il fascino della regina Clip

VIDEO IN EVIDENZA