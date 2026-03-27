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Lancia Ypsilon elettrica: dura poco, ma che “belva”

La Lancia Ypsilon HF “merita” i riferimenti al passato glorioso del marchio? Elettrica molto potente, esalta nella guida ma costa tanto. E l’autonomia cala in fretta, se si sfrutta la potenza.
lancia ypsilon
Lancia
Listino prezzi Lancia Ypsilon elettrica
di Redazione online
Pubblicato 27 marzo 2026

  • Prezzo (al momento del test)

    € 42.800

  • Autonomia (dichiarata)

    370 km

  • Tempo di ricarica (dichiarato)

    5 h 45’ a 11 kW

  • Capacità della batteria

    51 kWh
Lancia Ypsilon elettrica
Lancia Ypsilon elettrica 48 kWh
Tanto sprint e sospensioni “da gara”

lancia ypsilon hf 2026 03 01

Si tratta della versione “cattiva” della Lancia Ypsilon elettrica: sfrutta la meccanica di tante altre piccole elettriche sportive del gruppo Stellantis (l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Junior Veloce, la Opel Mokka Gse e la Peugeot 208 GTI) e porta la gloriosa sigla HF (da High Fidelity) che fin dagli anni 60 contraddistingue le auto più grintose della casa.

Nella linea di tutte le Ypsilon c’è un richiamo alla Stratos, il bolide che vinse il campionato del mondo rally nel 1974, 1975 e 1976: stiamo parlando delle luci posteriori circolari, unite da una sorta di spoiler. Per il resto, questa HF vanta personalizzazioni non così vistose, che la rendono più aggressiva senza perdere in eleganza. Ci sono il logo HF nel paraurti anteriore che ha un design specifico, le carreggiate allargate, l’assetto ribassato e le ruote di 18”.

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Molto scattante, la piccola Lancia trasferisce i suoi 281 CV sulle sole ruote anteriori; viene in aiuto l’efficace differenziale autobloccante. La Ypsilon HF è una sportiva da “domare”: molto precisa, quando ci si avvicina al limite allarga di colpo col retrotreno; la sicurezza è garantita dall’Esp, ma per una guida davvero efficace servono attenzione e riflessi pronti. Critica l’autonomia: in autostrada, o se si sfruttano un po’ i cavalli, ci si deve fermare spesso per ricaricare (fino a 100 kW, con circa 30 minuti per il 15-80% alle colonnine rapide). 

Si guida quasi rasoterra

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Il tessuto azzurro traforato della plancia (ma anche dei sedili, dei tappetini e dei pannelli porta) lascia filtrare l’arancione sottostante: una trovata originale. Per il resto, la plancia della Lancia Ypsilon HF è identica a quella delle altre versioni della gamma, quindi poco sporgente e coi due display di 10,3” chiari e personalizzabili.

Pratici i tasti del “clima” sotto le bocchette centrali e, più a sinistra, la manopola per regolare il volume dell’audio. Si sta seduti in basso e il volante offre tanta escursione in profondità: la posizione di guida è sportiva e personalizzabiel a piacere.

Sistema multimediale

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La grafica è curata (sebbene poco fantasiosa) e ampiamente configurabile. Il navigatore ripete le indicazioni, come mappa a tutto schermo o pittogrammi, nel cruscotto. Che è di 10,3” e chiaro: al centro, in alto, indica la velocità; sulla destra, la percentuale di carica della batteria e l’autonomia restante. 

Molto sportive a vedersi, le poltrone in ecopelle e tessuto hanno il poggiatesta integrato e sono avvolgenti, ma non troppo strette; le regolazioni sono manuali (e comunque non per la zona lombare). Il battente delle porte posteriori sporge di ben 14 cm rispetto allo schienale del divano, limitando l’accessibilità. Una volta dentro, si viaggia discretamente. Mancano, però, le maniglie di appiglio nel soffitto.

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Così così il bagagliaio, che ha una capacità dichiarata di 309 litri. Al di sotto della cappelliera trovano posto due valigie sovrapposte e si possono ancora caricare svariate borse morbide. Manca un vano a sé per i cavi della ricarica, spesso sporchi, e che qui “vagano” per il baule. Non molto larga la bocca di accesso, ma di forma regolare; piccola finezza, una placca protegge il perno della serratura. 

Agile e svelta, ma molto rigida

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In città, ai semafori può scattare rapidissima, ma è davvero rigida. La visibilità posteriore scarseggia, ma per parcheggiare si sfruttano le telecamere (c’è pure quella anteriore). Manca l’utile funzione autohold, che tiene l’auto ferma senza dover premere il freno.

Fuori città, i cavalli sono tanti per una piccola a trazione anteriore, ma il differenziale autobloccante, le gomme sportive e il motore non così “brutale” consentono di sfruttarli a fondo. Rilasciando l’acceleratore in curva, il retrotreno allarga in un attimo; l’Esp interviene, ma non subito.

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In autostrada si avvertono pochi i fruscii, ma si sentono molto le irregolarità dell’asfalto e le giunzioni dei viadotti. Gli aiuti alla guida funzionano bene, ma ogni 200 km scarsi bisogna ricaricare la batteria. Le riprese sono davvero fulminee. 

SECONDO NOI

PERCHÉ SÌ
  • Guida
    Entra rapida in curva e assicura tanta aderenza. È rigida, ma non “saltella” sulle sconnessioni.
  • Grinta
    Bassa come ci si aspetta da una piccola sportiva, ha vari elementi estetici dedicati (e riusciti), pur se non vistosi.
  • Prestazioni
    Il differenziale autobloccante è la “ciliegina” sulla torta: in una sportiva a trazione anteriore, fa una gran differenza.
PERCHÉ NO
  • Accessibilità posteriore
    Difficile entrare e uscire; ancora di più, mettere un bambino nel seggiolino.
  • Autonomia
    È il vero problema delle piccole sportive a corrente: sfruttandone un po’ il potenziale, la carica scende in fretta.
  • Freni
    L’impianto è molto potente, ma così sensibile che gestire i rallentamenti “dolci” richiede concentrazione.
  • Retrotreno “nervoso”
    L’Esp mette al riparo dai pericoli, ma non dagli spaventi, in caso di rilascio dell’acceleratore in curva.

SCHEDA TECNICA

Motore elettrico trifase  
Potenza massima kW (CV) 207 (281)
Coppia max Nm 345
   
Tipo batteria ioni di litio
Tensione - capacità 400 V - 51 kWh
   
Potenza max di ricarica dalle colonnine  
In corrente alternata 11 kW
In corrente continua 100 kW
Tempo di ricarica 5 ore 45' a 11 kW
   
Trazione anteriore
Freni anteriori dischi autoventilanti
Freni posteriori dischi
   
Le prestazioni dichiarate  
Velocità massima (km/h) 180
Accelerazione 0-100 km/h (s) 5,6
Autonomia (km, ciclo WLTP) 370
   
Quanto è grande  
Lunghezza/larghezza/altezza cm 408/176/142
Passo cm 254
Posti 5
Peso in ordine di marcia kg 1590 circa
Capacità bagagliaio litri 309/1118
Pneumatici (di serie) 225/40 R 18

PHOTOGALLERY

Galleria 19 immagini

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Ritratto di otttoz
otttoz
27 marzo 2026 - 11:41
Invendibile
Ritratto di Tfmedia
Tfmedia
27 marzo 2026 - 11:46
5
Spreco di tempo per il nulla...
Ritratto di Anacleto verde
Anacleto verde
27 marzo 2026 - 11:55
Immagino vendite record... ahahhaha
Ritratto di BZ808
BZ808
27 marzo 2026 - 12:06
Scorbutica come una hot hatch d'altri tempi, il ché non è propriamente un complimento! L'autonomia è un grosso tallone d'achille...
Ritratto di Gigiok
Gigiok
27 marzo 2026 - 12:07
Adrenalinica, bella, costosa, limitata per autonomia..
Ritratto di Puppamelo
Puppamelo
27 marzo 2026 - 12:09
racchiude tutta la follia automotive ...pippo-nata galattica
Ritratto di Magnificus
Magnificus
27 marzo 2026 - 12:13
Aveva senso con un 1.6 tipo Toyota..4 cilindri però
Ritratto di Magnificus
Magnificus
27 marzo 2026 - 12:17
GR chiaramente
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
27 marzo 2026 - 12:22
Più rara di una Lancia 037! In ogni caso a me esteticamente piace! Se fosse 1.8 / 1.6 turbo avrebbe la sua clientela (che magari sarebbero quelli che possedevano la 500/G.Punto Abarth). PS notizia di questi giorni è che la Hyundai tornerà a proporre le "N" anche termiche...Stellantis quando farà qualcosa di concreto da questo punto di vista? (e no, la Grande Panda Abarth, col 3 cilindri, non vale!)
Ritratto di Andreas_Goldfinch
Andreas_Goldfinch
27 marzo 2026 - 12:23
Già solo per essere elettrica con tanto di altoparlante della peg-perego merita di togliere la sigla HF con un raschietto!
Ritratto di SAUZER1975
SAUZER1975
27 marzo 2026 - 12:24
complimenti per l'autonomia, e per la velocità di punta.....
Ritratto di Fox 7
Fox 7
27 marzo 2026 - 12:24
Buona per lo sprint al.... semaforo.... Naturalmente occhio all autovelox......
Ritratto di marco 1
marco 1
27 marzo 2026 - 12:26
E con due luci posteriori circolari richiamerebbe la Stratos?!

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