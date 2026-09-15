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Diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2026 scattano i divieti. Ecco quali città e regioni si fermano

blocco del traffico
di Redazione online
Pubblicato 15 settembre 2026

Stop confermato in Lombardia, mentre il Piemonte metterà in atto misure compensative. Ancora in bilico Veneto ed Emilia-Romagna.

Diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2026 scattano i divieti. Ecco quali città e regioni si fermano

COINVOLTE QUATTRO REGIONI

Centinaia di migliaia di auto che circolano abitualmente in pianura padana dovranno rimanere ferme a partire dal 1° ottobre 2026. Dopo vari rinvii e modifiche, da quella data entrerà in vigore il blocco strutturale alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone del Nord Italia. La misura, inizialmente prevista per il 2025, è stata rinviata dal Decreto Infrastrutture per concedere più tempo agli automobilisti, ma l’impatto resta significativo: per chi guida un diesel immatricolato tra il 2011 e l’agosto 2015, l’accesso ai principali centri urbani potrebbe essere molto limitato.

Il provvedimento interessa le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e ha come obiettivo il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, una delle zone in Europa in cui si registrano in modo più frequente alti livelli di polveri sottili e biossido d’azoto. Per questo l’Unione Europea è intervenuta nei confronti dell’Italia chiedendo misure strutturali per ridurre le emissioni inquinanti. Le Regioni si sono quindi trovate di fronte a un bivio: da una parte il blocco dei diesel Euro 5, dall’altra misure compensative che garantiscano lo stesso calo delle emissioni inquinanti.

Ecco come si stanno muovendo le Regioni coinvolte.

LOMBARDIA

La Lombardia ha confermato il blocco dei diesel Euro 5 nelle aree urbane di Milano, Brescia, Bergamo e Monza (i Comuni con oltre 100.000 abitanti). Le limitazioni saranno valide per tutto l’anno nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 ed entreranno in vigore da subito per le autovetture (M1).

Per i veicoli di categoria M2 (trasporto di persone con otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa non superiore alle 5 tonnellate) e N1 e N2 (trasporto merci fino a 12 tonnellate) le nuove norme saranno valide dal 1° ottobre 2027, mentre per tutte le altre categorie entreranno in vigore dal 1° ottobre 2028.

PIEMONTE

Sul fronte opposto alla Lombardia c’è il Piemonte, che invece ha cancellato il blocco strutturale che avrebbe riguardato 307.000 auto diesel Euro 5 nell’area metropolitana di Torino e Novara. Per farlo, l’amministrazione regionale ha approvato un piano che comprende nuove misure antismog e interventi che consentono di raggiungere l’equilibrio emissivo richiesto dalla UE.

Tra gli interventi previsti figurano 14 milioni di euro in due anni per favorire l’uso di biocarburanti diesel rinnovabili nel trasporto pubblico e sulle vetture private Euro 6 e precedenti. Il primo bando, atteso tra l’inverno 2026 e il 2027, dovrebbe offrire un contributo annuale tra 50 e 100 euro tramite carte carburante dedicate. Il piano include anche misure per migliorare la fluidità del traffico, promuovere la mobilità ciclabile, sostenere il rinnovo dei veicoli aziendali e ridurre le emissioni degli impianti di riscaldamento.

VENETO

Anche il Veneto ha messo in campo soluzioni per evitare il blocco di circa 150.000 veicoli nei comuni sopra i 100.000 abitanti. Per evitare lo stop strutturale ai veicoli e rispettare contemporaneamente i vincoli europei sulla qualità dell’aria, la Regione ha approvato un piano di misure compensative alternative volte a tagliare le emissioni su altri fronti. 

Tra i provvedimenti adottati c’è lo slittamento dell’accensione del riscaldamento al 1° novembre (18 giorni dopo rispetto al calendario originario) e lo spegnimento anticipato in primavera, maggiori restrizioni sull’utilizzo di stufe e impianti a biomassa/legna meno efficienti nelle giornate di allerta smog. È previsto inoltre un maggiore ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici e incentivi alle iniziative di bike-to-work per gli spostamenti casa-lavoro, in modo da ridurre le emissioni legate agli spostamenti dei pendolari.

EMILIA-ROMAGNA

Come il Veneto, anche l’Emilia-Romagna ha trovato misure compensative efficaci per migliorare la qualità dell’aria senza dover obbligatoriamente fermare le auto diesel Euro 5. Senza queste soluzioni, oltre 250.000 veicoli non avrebbero più potuto circolare in diverse zone della regione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, da ottobre fino alla fine di marzo. 

Anche l’Emilia-Romagna ha deciso di posticipare al 1° novembre l’avvio degli impianti di riscaldamento in alcune aree del territorio (inizialmente fissato per il 15 ottobre) e di destinare 10 milioni di euro alla sostituzione degli impianti termici più datati e inquinanti. Sarà inoltre esteso l’orario di applicazione delle limitazioni emergenziali alla circolazione previste dal Pair 2030: nei Comuni con più di 30 mila abitanti, nell’agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente, le restrizioni invernali saranno in vigore per i veicoli più inquinanti (diesel fino a Euro 4 e benzina fino a Euro 2 inclusi) dalle 8 alle 19, anziché dalle 8.30 alle 18.30.

LA SOLUZIONE MOVE-IN

Le limitazioni ai diesel Euro 5, nel caso dovessero essere confermate anche in altre Regioni oltre alla Lombardia si aggiungono a quelle già in vigore. Per tutti questi veicoli colpiti dai provvedimenti è attivo il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che toglie la limitazione temporale sulle fasce orarie e giornaliere sostituendola con una chilometrica.

Un dispositivo installato sul veicolo monitora i chilometri percorsi all’interno dell’area in cui vige la limitazione in qualsiasi fascia oraria di ogni giorno, stabilendo un tetto massimo di chilometri percorribili ogni anno in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una volta raggiunta la soglia massima, il veicolo dovrà rimanere fermo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata), fino allo scadere dell’anno di validità del servizio.

OCCHIO ALLE MULTE

Chi non rispetta i divieti di circolazione rischia una sanzione compresa tra 168 e 679 euro. In caso di recidiva, quindi compiendo due violazioni nell’arco di due anni, può essere applicata anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

News aggiornata con nuove informazioni.

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Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
8 settembre 2026 - 18:41
Strano che siano proprio gli instancabili promotori dei "diritti di tutti", come delinquere, spacciare, occupare proprietà private ecc., a voler toglierne uno a centinaia di migliaia di persone.
Ritratto di Quello la
Quello la
8 settembre 2026 - 19:06
:-))) E chi sarebbe che promuove i diritti di "... delinquere, spacciare, occupare proprietà private...", carissimo Volpe?
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
8 settembre 2026 - 20:12
Quelli che Spock di solito definisce radical-chic-ztl-ecc ecc :-))) Scherzi a parte, ho letto il tuo commento qui sotto e concordo con la tua riflessione. C'è chi può cambiare e non lo fa, ma c'è anche chi non ha scelta. Facile trovare la soluzione nei mezzi pubblici, biciclette, monopattini o altro, poi voglio vedere chi va a fare la spesa in bici o sui mezzi pubblici tanto x fare un esempio. Soluzioni facili, l'importante è che siano gli altri ad utilizzarle...
Ritratto di Miti
Miti
8 settembre 2026 - 23:09
Oxy una volta è andato in monopattino al lavoro. Quindi si può , inutile lamentarsi...
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 09:32
Miti :-)) Oxy in monopattino?! No, non ce lo vedo proprio...
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
10 settembre 2026 - 18:37
Dai Miti, ma lo vedi quel vecchio brontolone di Oxy girare con il monopattino. :-)))))))))
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
9 settembre 2026 - 00:02
Quello La e Volpe Bianca ormai vi considero Fratelli di Penna…. ;-D
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 09:32
Ponkio, mitico, meno male che ogni tanto passi per sdrammatizzare un po' :-)
Ritratto di GIACOMO DOMENICO STINCONE
GIACOMO DOMENIC...
9 settembre 2026 - 16:53
se fai finta di non sapere, sono i comunisti e tutta la f......ccia che gli gira intorno.
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
10 settembre 2026 - 00:09
??? Che?
Ritratto di Fortesque
Fortesque
8 settembre 2026 - 19:29
cosi salvano il mondo…sti buffoni!
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:26
Ormai con le diesel euro 5 ci girano solo i Romeni e gli Albanesi. Spazzatura che se sta a casa loro è meglio.
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
8 settembre 2026 - 20:58
Ma che stupidaggine!
Ritratto di Miti
Miti
8 settembre 2026 - 23:13
Shansui , i rumeni in BMW , gli albanesi in MB ... da dove che le hanno comprate ? Bisarche intere che andavano la ... oggi eccole che ritornano, in un modo o l'altro. Poi non so cosa consideri spazzatura, le persone o le auto...
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
10 settembre 2026 - 18:40
Miti Lascia perdere, quel signore ha detto una grande stupidata.
Ritratto di Miti
Miti
10 settembre 2026 - 19:30
La libertà di parola è la base della democrazia... Include anche dire cavolate... pazienza.
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
10 settembre 2026 - 21:45
Miti esatto, La libertà di parola è la base della democrazia... Include anche dire cavolate. Ma sempre stando in un contesto civile, ma non offendere qualcuno con parole cattive, insulti o frasi oltraggiose.
Ritratto di Miti
Miti
11 settembre 2026 - 11:14
Felice , parliamo di altro, tranqui...
Ritratto di RaptorF22Stradalee
RaptorF22Stradalee
8 settembre 2026 - 20:51
Finalmente dovrebbbero fermarle in tutta italia puzzano troppo
Ritratto di RaptorF22Stradalee
RaptorF22Stradalee
8 settembre 2026 - 20:52
Finalmente dovrebbbero fermarle in tutta italia puzzano troppo
Ritratto di Miti
Miti
8 settembre 2026 - 23:45
A mio parere, un'auto Euro 5 diesel con un unico proprietario oggi sono davvero poche, probabilmente molte sono già al secondo o terzo passaggio. Una vettura immatricolata diciamo nel 2012 non credo che funzioni ancora perfettamente, se non in rari casi. Tanti hanno comprato il diesel per avere più coppia o consumare meno. Purtroppo, con il declino del diesel da tutti i punti di vista, fare un acquisto del genere oggi risulta alquanto infelice. D'altro canto, la stessa Comunità Europea dichiarava tramite una sua commissione che il diesel era sicuro, spinta dalle pressioni delle case automobilistiche tedesche. Quando si acquista un'usato del genere, qualcuno potrebbe dire che "dovevi sapere" che certe motorizzazioni un futuro non lo avrebbero avuto in tante regioni, e che non bisognava comprare una vettura così solo perché costava poco. Poi, ovviamente, c'è il rovescio della medaglia, ci sono persone oneste che hanno tenuto l'auto in modo perfetto e che purtroppo dovranno "buttarla via". Alla fine è inutile lamentarsi, perché quelli che pagheranno sempre tutto, in un modo o nell'altro, saranno sempre le persone onuste. Pensiamo a chi non ha la possibilità di comprare un'auto nuova perché è perennemente in cassa integrazione, o perché la ditta ha chiuso ed è andata in Cina, e via dicendo. Persone magari con qualcuno malato in famiglia che dipendono totalmente da quel veicolo per le visite e gli spostamenti. Ma voi credete ancora che il politico italiano pensi a una cosa del genere? Lui è felicemente sposato con la sua poltrona e niente e nessuno potrà mai separarli. Per loro, tutti quanti noi siamo solo dei numeri.
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 08:41
Un'auto del 2012 ha 14 anni, ovvero appena un anno in più dell'età media del parco auto italiano. È quel che si vede normalmente sulle strade, non è un'auto vecchia.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 10:59
E quando diventerebbe vecchia un’automobile se non lo è dopo 14 anni ? A 60 ?
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 11:09
Non è vecchia rispetto all'età media del parco auto circolante, immagino
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 11:18
Esatto, Volpe bianca. In Italia, l'età media del circolante è di 12 anni e mezzo, il che significa che vengono rottamate (di nuovo, mediamente) a 25 anni. Probabilmente qualcosa di più, perché le auto nuove immatricolate sono più di quelle rottamate. Poi il termine "vecchia" di per sé è soggettivo, ma la realtà dei fatti è questa, piaccia o no. Vietare la circolazione di auto di oltre 14 anni, significa bloccarne quasi la metà: non mi sembra una gran ricetta per essere rieletti...
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 12:59
Per essere rieletti sicuramente no. Per essere onesti e pensare alla salute delle persone invece si. Pensi cosa potremmo fare solo con i 34 miliardi di euro risparmiati ogni anno sulla sanità ( perché questo è il peso economico dei vettori termici sulla nostra salute ). Tipo scuole che funzionano ? Sanità pubblica che potrebbe tornare ad avere una dignità e non appuntamenti al 2000 e mai ? Certo non risolviamo i nostri problemi solo con questo. Ma quando non se ne ha di denaro, il primo imperativo è non buttarlo. E noi come paese……
Ritratto di Miti
Miti
9 settembre 2026 - 13:34
Io vorrei dei cari armati e aerei e ... droni... e armi ... Ma che scuole , Oxy...ma che scuole...
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 14:24
:-)))))) disgraziato ! Scuole ci vogliono, che sti ragazzini ogni tanto mi sconcertano. Tanto abili tecnicamente quanto a volte, sorprendenti per ignoranza. Ma sarà la pubertà…….
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 13:04
Come vengono rottamate dopo 25 anni ? Se l’età media di vita è di 12 anni e mezzo, intorno ai 16/20 anni saranno belle che defunte. Anche perché poi oggi, riparare le auto dal meccanico, costa solo un filo di meno che andare da bulgari.
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 13:10
Se te hai la macchina nuova e io ce l'ho di 16 anni e sto per rottamarla, abbiamo un parco auto di 8 anni in media, non 12,5. È semplice matematica. Comunque, la mia auto ha vent'anni e per ora sta benone.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 13:22
Comunque mediamente tra i 18/20 anni vengono rottamate. Prenda con le pinze, almeno così dice Auto.it
Ritratto di ssensi
ssensi
9 settembre 2026 - 13:48
Quella è la mediana non la media
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 14:16
@ssensi: potresti approfondire? Non sono un matematico, ma vorrei capire come possiamo avere allo stesso tempo: 1) un'età media del circolante di 12,5 anni 2) un parco auto in costante aumento e 3) un'età media di rottamazione di 18/20 anni. E non sto confutando i dati, anzi li ho verificati e sembrano corretti anche a me, solo non capisco come facciano a convivere insieme. A meno di fare esempi estremi che, se veri, porterebbero il mercato al collasso in una manciata di anni.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 14:40
Credo ma non so se ricordo bene, che la media si utilizzi quando i dati sono uniformi e vogliamo calcolare l'apporto di ogni singolo dato, nel quadro generale. La mediana invece si utilizza quando ci sono valori estremi molto alti o molto bassi che rischiano di falsificare il quadro generale. Faccia attenzione e prenda sempre con le pinze, perché sono rimembranze scolastiche di duecento anni fa.
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
10 settembre 2026 - 22:30
Oxy leggendo il suo post mi è venuto un dubbio e sono andato a vedere. Faccio un esempio per Felice quindi terra terra. La media delle cifre 5 -10 -15 facendo la somma risulta 30 che divisa per 3 fa 10 e quindi questa è la media, mentre per la mediana devi prima ordinare i valori in senso crescente e poi individuare il numero che si trova esattamente al centro tipo 1 2 3 4 6 8 10 in questo caso dove le cifre sono dispari (7) la mediana è il numero 4 mentre se le cifre sono pari 1 2 3 4 6 7 8 9 vanno sommati i due numeri al centro e poi divisi per 2 quindi 4+6=10 la mediana è 5
Ritratto di Miti
Miti
11 settembre 2026 - 11:15
Felice ... mi fai impressione...
Ritratto di Miti
Miti
11 settembre 2026 - 11:16
Oxy , stai buono con la matematica...
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
11 settembre 2026 - 11:51
Ho anticipato. Sono rimembranze di quando andavo a scuola. C’erano ancora i dinosauri…..:-)))))))
Ritratto di Miti
Miti
11 settembre 2026 - 11:59
Oxy , col cavolo che vengo da te per un controllo... mi sento ancora super giovane... sulla matematica, c'erano dei libri nei nostri tempi o si usavano ancora le tavole come quelle di Mosè ... faccio fatica ricordarmi...
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
11 settembre 2026 - 13:13
:-)))))
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
11 settembre 2026 - 16:29
IO l'ultimo hanno che ho studiato matematica era il 1973 al quarto anno di Elettrotecnica all'ITIS Paleocapa, in una caverna con il fuoco acceso per riscaldarci. Quindi 53 secoli fa. :-))))))
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 14:23
4
"Se l’età media di vita è di 12 anni e mezzo, intorno ai 16/20 anni saranno belle che defunte". Quindi anche la tua Bmw I3s tra un paio d'anni verrà defunta, dal momento che rientrerà tra il parco mezzi circolante da rottamare.
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 14:26
Non l'aveva venduta la i3?
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
10 settembre 2026 - 11:02
Aspetto che arrivi là tesla model Y, poi la vendo ad un signore che abita in zona, vicino a me, che me l’ha prenotata.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 14:29
L’ho già promessa ad un mio vicino. Ma ha 5 anni la mia auto. Ne avrà di tempo, prima di defungere. Ha ancora 7 anni di garanzia sulle batterie.
Ritratto di Miti
Miti
9 settembre 2026 - 12:56
Penso che a 62 va più che bene, Oxy...
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 13:12
4
Con gli standard attuali ci vogliono minimo 20 anni per considerare un'auto vecchia.
Ritratto di Spagothause
Spagothause
9 settembre 2026 - 16:15
Io sono uno di quelli che ha una macchina diesel del fine 2012 , noi abitiamo in campagna a Ceggia (ve) , se adesso mi tolgono l'auto è un gran dilemma perché noi non abbiamo metro' , linee autobus da qualsiasi parte e per andare al lavoro hai solo la macchina , questi gran signori che hanno deciso così! se ne fregano se dobbiamo arrangiare a qualsiasi costo !
Ritratto di Momondo
Momondo
8 settembre 2026 - 23:59
Signor Volpe, al solito non si smentisce. E questa volta per non essere da meno del suo nume tutelare signor Spock l'ha sparata subito bella grossa. Ma poi ormai anche il centro destra è diventato radical chic per i suoi gusti? E' proprio senza speranza.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 09:41
Momondo, eh niente le speranze le ho perse io, ma non era così difficile da capire dato che rispondendo a Quello la, ho scritto "Scherzi a parte....". Tra l'altro cosa c'entri il centrodestra lo sai solo tu, dato che la battuta era rivolta allo schieramento opposto ( Milano > Sala, ti dice qualcosa?) Se non fosse che, in maniera estremamente infantile, ha deciso di non rispondere ai miei commenti, mi verrebbe da pensare che sei Mbutu. Passo e chiudo.
Ritratto di ssensi
ssensi
9 settembre 2026 - 13:50
Peccato che la norma riguardi regioni e non comuni. E che le regioni (3 su 4) siano governati con presidenti della lega o Fi. Quindi, in parole povere, il centro destra c’entra. Magari a tua insaputa eh
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 13:54
Era una battuta, non mi sembrava così difficile da capire
Ritratto di Momondo
Momondo
9 settembre 2026 - 22:59
Signor Volpe, le hanno già risposto. Nonostante i suoi maldestri tentativi è stato rimesso al suo posto. Non è necessario infierire.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
10 settembre 2026 - 07:37
Momondo, bravo, hai vinto. Adesso però cercati una donna e un lavoro così scoprirai che nella vita le soddisfazioni sono altre. Adiós.
Ritratto di ssensi
ssensi
10 settembre 2026 - 08:03
Mancava quel dettaglio che dicesse “è ironia”. Perché nel 2026 è pieno di gente che scrive esattamente le stesse cose senza voler essere ironica. Purtroppo.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
10 settembre 2026 - 10:17
ssensi però se guardi, la risposta di Quello la inizia con una risata, la mia successiva risposta contiene un'altra risata e poi ho scritto "scherzi a parte....", mi sembrava evidente che fosse ironico il commento iniziale.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
8 settembre 2026 - 18:54
14
meglio elettrica...
Ritratto di RaptorF22Stradalee
RaptorF22Stradalee
8 settembre 2026 - 20:52
Full hybrid per sembre
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
9 settembre 2026 - 09:19
2
Ma anche bifuel, con il GPL si spende meno che con qualunque altro carburante (ad eccezione del GPL) e se si ha in casa un'auto a benzina non devi nemmeno comprarne una nuova per adattarla, queste sono soluzioni, non incentivare il capitalismo costringendo la gente a comprare auto nuove che inquinano per essere prodotte! Crederò all'Europa green quando promuoveranno soluzioni per riqualificare il parco auto esistente, non quando ci chiederanno di dare una mano ai produttori di auto comprando prodotti di dubbia qualità per evitare che falliscano
Ritratto di Sherburn
Sherburn
10 settembre 2026 - 11:12
Più che altro, per evitare di ridurre i dividendi degli azionisti ed i premi ad un CdA di gente con il passamontagna anche a luglio.
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
8 settembre 2026 - 19:05
Strano che nell'area geografica più inquinata d'Europa (per motivi geografici, la Pianura Padana è una conca) si decida di bloccare le auto che causano più smog. Curioso, eh... ma vedi tu! Preciso: SMOG = Smoke + Fog. Non CO2, NOx, SO2, radicali liberi, iodio radioattivo, cesio, ecc. precisamente SMOG, che si fa dal particolato. Io la mia Volvo Euro 5 ci eravamo tanto amati, ma ho fatto bene a dismetterla in tempo, ormai il tempo ci aveva resi incompatibili.
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:27
Diciamo che era anche l'ora di cambiarla.
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
8 settembre 2026 - 20:45
Certo. Le auto puoi farle durare in eterno a forza di manutenzione, ma dopo 15 anni gli airbag non è detto che funzionino. La sicurezza se ne va comunque a farsi benedire.
Ritratto di Miti
Miti
8 settembre 2026 - 23:16
Jedi , non sparare delle ...tue invenzioni... gli airbag funzionano. Io avrei fatto diversamente... revisioni a sangue. La tua auto non è sicura, ciao ...
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
8 settembre 2026 - 23:20
Oltre i 10 anni non sono garantiti. www.brumbrum.it/blog/revisione-airbag-scadono-davvero/7503/
Ritratto di Miti
Miti
9 settembre 2026 - 00:25
Il senso dello umorismo, perduto tu hai? Troppo serio tu sei, le tue prime rughe già si vedono...
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
9 settembre 2026 - 06:38
OK però tu mi parli di revisioni, ma gli airbag non si possono revisionare. Il resto dell'auto sì, ma una revisione seria costerebbe non meno di 1000€ all'anno: banalmente, costo di manodopera per smontare e rimontare mezzo mondo:, come ammortizzatori, freni, scatola dello sterzo, ecc. Anche quelle che fanno in Germania sono annusatine superficiali. In realtà a meno che un non perda visibilmente pezzi per la strada, il vero stato di un'auto lo sa solo il Padreterno. Quindi ad una certa età del veicolo o ti limiti a fare il giro dell'isolato, oppure cambi.
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 09:49
Gli airbag non si possono revisionare, ma ci si possono rimettere nuovi. Cosa che probabilmente abbiamo fatto io e altre due o tre persone sulla faccia della terra :D
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
9 settembre 2026 - 09:53
Il conteggio è probabilmente corretto! ;-)
Ritratto di Miti
Miti
9 settembre 2026 - 10:54
Dai , avete ragione, mi arrendo...alzo la bandiera bianca !!!
Ritratto di Quello la
Quello la
8 settembre 2026 - 19:11
Non riesco a commentare senza infervorarmi. Possibile che Tizio, che ha un'euro 5 non perchè gli piace, ma perchè non può permettersi una macchina nuova, non possa più circolare? E' questo il modo di governare una situazione del genere? Non è che gli si dice - che so - che non può più indossare pantaloni verdi (e così li mette blu), ma gli si dice che non può più muoversi. Ma hanno idea di come si vive? Andare a lavoro? I figli? La spesa al supermercato? Mica tutti abitano accanto alla linea della metro. Lo dico io che ho un'euro sei e potrò permettermi una euro 7, quando (se) arriverà. Ma è proprio il principio che non sopporto.
Ritratto di deutsch
deutsch
8 settembre 2026 - 19:37
4
puoi benissimo circolare in tutta la ragione e nei suoi 1497 comuni salvo in 4, anzi 3 perchè a Milano già non ci può mettere piede dal 2022. non lo chiamerei può più circolare
Ritratto di deutsch
deutsch
8 settembre 2026 - 19:45
4
ti assicuro che non è così dastrico come qualcuno lo intende. ho un diesel euro 5 abito a 3 km da uno dei comuni con limitazione ed a 10km da un altro centro con limitazioni. ho l'ufficio in un comune dove la mia euro 5 sarà limitata e pur senza fare il move-in e senza violare le regole non mi crea alcun problema il blocco. potrei permettermi di cambiare auto ma al momento non è nelle mie intensioni. Potrei gridare come tanti che mi limitano la libertà ma mi costa molta meno fatica adeguarmi e vivere sereno
Ritratto di Spendo1QUINTOconEV
Spendo1QUINTOconEV
8 settembre 2026 - 19:54
Bravo deutsch... l'egoismo regna sovrano.. tutti pretendono di esercitare i propri diritti.. ma nessuno che si sforza di non ledere i diritti degli altri (quello di non avvelenarsi)..
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:29
Sei un calzo di disadattato.
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 13:17
4
Ammazza quanto sei Cringe NEuro7...
Ritratto di Quello la
Quello la
8 settembre 2026 - 20:00
Non rispondo nemmeno al caro 1/5, ma solo al carissimo deutsch: come ti muovi, dunque? Lasci l’auto in un parcheggio scambiatore? PS Non parlo del caso singolo: anche io non sono direttamente interessato. È il principio.
Ritratto di deutsch
deutsch
9 settembre 2026 - 09:16
4
auto, bic,i piedi, mezzi di trasporto, scooter, moto ect poi spesso in famiglia ci sono due auto magari ci va nelle zone soggette a blocco può usare quella non limitata per quella volta. diciamo che basta un pò di elasticità ma qui vedo molti concentrati solo millantare le loro limitazioni personali disinteressandosi del resto
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 11:05
Quale principio ? Quale diritto si lede, se non quello, facendolo circolare ancora, della salvaguardia della salute degli altri ?
Ritratto di Flynn
Flynn
8 settembre 2026 - 20:05
2
Sempre odioso da ricordare, ma non esiste alcun diritto allo spostamento in auto, mentre la salute è tutelata dalla costituzione.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
8 settembre 2026 - 20:18
Flynn vero, ma ormai da tempo lo è diventato. Anche lo smartphone non è un diritto, ma se da ottobre bloccassero tutti quelli dei minorenni per salvaguare la loro salute, vorrei vedere cosa succede...
Ritratto di Flynn
Flynn
8 settembre 2026 - 20:28
2
Urca mi prendi un po' in contropiede, nel senso che vedendo certi genitori rinco che mettono in mano lo smartphone a bambini di 10 anni sarei piuttosto favorevole al blocco per i minori !
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
8 settembre 2026 - 20:49
Anche meno di dieci anni... e sarei favorevole anch'io
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 09:51
Beh, in Australia hanno vietato i social ai minori, e mi sembra che siano ancora vivi...
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 10:08
Andre, sì però qui mi dà l'impressione che potrebbe non essere così semplice da accettare..
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 10:22
Non è detto... mi sembra che lo spirito di protesta in Italia non si veda più da diversi decenni. Un bel giorno il minorenne accede al suo TikTok e puff, è bloccato. Forse venderebbero qualche vpn in più, ma non credo succederebbe nient'altro.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 11:10
Può darsi, sarebbe interessante una prova a sorpresa:-)
Ritratto di deutsch
deutsch
9 settembre 2026 - 09:59
4
se ne faranno una ragione come già successo in altri paesi
Ritratto di Quello la
Quello la
8 settembre 2026 - 21:33
Rispondo al carissimo Flynn perché ci tengo in particolare. Non sto parlando di diritto costituzionale (anche se l’articolo 16 in qualche modo dovrà poi essere esercitato), parlo di coscienza e opportunità. Anche il diritto alla salute (sancito dalla costituzione) può essere implementato in modi diversi, più o meno accettabili a seconda della sensibilità politica. Qualunque principio può essere declinato in modi diversi. Accetto di discuterne, come si qualunque cosa, ma la mia idea è questa. Evidentemente è diversa da quella attualmente in voga, che - infatti - non condivido.
Ritratto di Gigiok
Gigiok
9 settembre 2026 - 06:35
Purtroppo, Quello la, siamo il paese delle soluzioni quando il problema è troppo grande.. non voglio guardare alla Norvegia, ma si può fare decisamente meglio di come si fa in Italia.. gli euri 5 “fanno male” alla collettività.. ma la scarsa lungimiranza del nostro Stato ricade su chi “non può” (e va fatta distinzione tra chi non può e chi non vuole).. poi c’è chi se ne frega perché “non succede sotto casa mia” come se un euro 5 non faccia male anche a loro.. non facciamo programmazione eppure alcuni problemi si presentano tutti gli anni.. e ci si mette una pezza, a ti tocca non si ingrugni.. che tristezza
Ritratto di Flynn
Flynn
9 settembre 2026 - 10:37
2
Concordo con il buon Gigiok: la misura di blocco dell' Euro 5 doveva servire come spauracchio per far attuare misure più strutturali e invece la nostra politica è sempre e solo li' a salvare in corner. Per quanto almeno il Piemonte ci abbia provato anche la misure alternative adottate sono alquanto discutibili. Nel 2030 altro giro di vite e altro show.
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
8 settembre 2026 - 23:58
FLYNN ha ragione che non esiste alcun diritto nello spostarsi in auto ma la vita non deve essere una costrizione perché puoi la gente si incazzaa prima o poi... ad esempio anche mangiare bene, senza conservati e senza additivi chimici é un diritto ma come vedi non c’è nessun supermercato che tiene alla tua salute, ti avvelenano piano piano e neanche te ne accorgi, ma lo sappiamo e se scegli qualcosa ricordati che qualcuno ha già scelto per te e se ne fottee se ti fa male oppure no, l’importante è fare soldi in cassa…. ad esempio tantissimi supermercati riciclano la carne e da marrone la fanno ritornare rosa, cambiano l’etichetta con una nuova data ed il gioco è fatto, mi raccomando non comprare mai carne con insalate e formaggi aggiunti per camuffare il sapore, quelle sono le peggio di tutte… altro esempio è l’amianto per quanto tempo ci abbiamo convissuto e poi improvvisamente, “puff”, fa venire dei bubboni grossi così e molti lo sapevano ancor prima di immetterlo nel mercato ma era come gridare al lupo al lupo, nessuno gli credeva… le sigarette stessa cosa ma cazzoo avrò diritto morire di cancro quando come voglio io... stessa cosa per quelle persone che hanno acquisto un’auto (a tre volte meno di quello che costano adesso) e la usano tutti i giorni per accompagnare i figli a scuola, andare al lavoro, fare la spesa o faccende varie tipo accompagnare la moglie in palestra o fare shopping, pagare le bollette alla posta o passare in banca, nel mio caso tutto con un euro 5… quindi in teoria con una auto sola per tutta la famiglia inquino meno rispetto ad una famiglia di 4 persone con 4 auto a benzina, procuro più posti liberi per il parcheggio e meno code ai semafori e faccio solo un pieno anziché 4… altro esempio non ho i climatizzatori ma è il secondo anno che nel mio quartiere è mancata la luce più di una volta…. gli altri stanno al fresco ed inquinano e io con una semplice ventola al soffitto devo sperare che non cada la luce e che il giaccio del frigo regga…. …io, come te e tutti gli altri siamo nati liberi e credo che tutti vogliano morire liberi altrimenti votiamo un tiranno e ce la prendiamo in quel posto….
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
9 settembre 2026 - 00:00
P.s.- FLYNN NON SONO RICCHIONE MA TI VOGLIO BENE LO STESSO…. ;-D.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 11:12
Diritto a mangiar bene ? E dove sarebbe scritto questo diritto ? Lei la sua salute se la tutela al momento della scelta di ciò che mangia. Al supermercato. Se non sa scegliere o non sa cosa le fa male o vuole comprare hamburger tutti i giorni, poi, son cavoli suoi e del suo corpo, quello che le accade. Ma è una scelta sua. Ma la sua auto euro 5 inquina e avvelena l’aria di chi le sta intorno. Famigliola compresa. Che non hanno scelto di farsi avvelenare….
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
10 settembre 2026 - 00:01
Eccone un’altro che vuole diventare immortale…. Caro 02-Oxygenerator lo sai che la morte è inevitabile, quanti anni ha sulle spalle 50? Beh, se fosse così saresti al giro di boa ed avresti altri 50 anni (se ci arrivi) per migliorare questo mondo che vivranno i tuoi figli…. Te lo ricordi che dopo che essere nato lo dovrai lascerai questo mondo? io non posso tutelare la mia salute se tutto è avvelenato, l’unica cosa che non dovrebbe far male sono gli ortaggi del giardino di tua nonna oppure se vuoi allungarti la vita allora comprarti una casa su cocuzzolo della montagna come fanno in Canada o Alaska dove la casa più vicina è a 30 km dalla tua….. se hai il terrore di morire di cancro allora trasferisciti lontano da tutti, ma siccome vuoi tutto vicino e a portata di mano allora statti zitto che ci fai più bella figura…. Ma non è facile scegliere qualcosa che è una scelta obbligata…. Proprio come i comuni che ti obbligano a fare le loro scelte…. Ma non tutti possono condividere le scelte degli altri, soprattutto se sono idee egoiste e non condivise….. per caso ti hanno mai chiesto la tua opinione, No! Ti hanno messo a fatto compiuto… e meno male che siamo in democrazia.. mi accusi che la mia auto inquina la sua aria, perché la hai comprata è tua? Già solo respirando la avveleni, pensa te… ed io che devo dire quando ti lavi con saponi inquinati, che lascia scorrere l’acqua per lavarti i denti o dimentichi la luce accesa e sprechi inutilmente, che devo dire quando mischi l’immondizia e non suddividi una scatola di cartone con la parte in plastica o non separi la bottiglia di vetro da tappo di alluminio… io non mi devo lamentare se butto un pezzo di carta nel cestino e altre 300 persone non lo fanno perché si scocciano a tenere in tasca lo sporco…. quindi che fa la butta a terra o fuori dal finestrino, non mi devo incazzare se rimani fermo nel parcheggio con il motore acceso per avere l’aria condizionata anziché abbassare il finestrino o come ho scritto prima devo festeggiare se manca la luce che hai consumato al posto mio, visto che sono uno di quei pochi esseri umani che non ha il condizionamento a casa… minchiaa ti porterei a lavorare con me nel capannone in pieno Agosto, dureresti 2 minuti, caro mio…..
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
10 settembre 2026 - 11:39
Se lei convive con degli incivili non è una mia responsabilità. Mi spiace per ldi. Io faccio la raccolta differenziata. Vado in barca a vela. Giro con l’auto elettrica da 5 anni. Io comunque faccio il mio. Se gli altri non lo fanno, vivano loro nella m3rda che creano. Ma l’aria è di tutti. E non è giusto che lei si permetta di inquinarla. Inutilmente, visto che esistono delle alternative, da anni. Cosa c’entro poi la mia età (63 anni ) e/o la paura di morire lo sa solo lei. La paura non è quella di morire, ma di vivere male, per niente. Sono scelte. Lei vuole vivere in un mondo più pulito ? Farà la raccolta della differenziata, che non è che ci voglia un genio nel farla. Vuole rispettare il mare ? Andrà in barca a vela e non con un quadrimotore fuoribordo. Vuole rispettare se stesso ? Girerà con un’elettrica e non con una stufa termica che di un costosissimo ( a livello ambientale ) litro di benzina ne usa al massimo il 20/40% in movimento e il resto per riscaldare l’aria. Dipende dal grado di civiltà che uno possiede. E dipende dalle proprie scelte. Come mangiare schifezze oppure imparare a scegliere.
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
13 settembre 2026 - 00:18
…gli incivili sono in tutte le città e più passa il tempo e peggio è…. forse si salvano gli abitanti dei paesi di 5000 anime… Fin da quando erano piccoli ho cresciuto i miei due figli con l’intento di dargli dei valori e prendere le loro scelte, naturalmente seguiti dai consigli e dalle scelte di me e di mia moglie…. Per quanto riguarda l’aria inquinata, io la inquino con le sigarette e l’anidride carbonica che produco, ho solo un’auto perché mia moglie non ha la patente e condivido lo spostamento dei miei cari con il mio lavoro, lo stesso lavoro con cui divido le spese e l’auto con altri 2 colleghi, ovvero con un’auto andiamo a lavorare il 3, ovvero meno spreco di soldi, di consumi e di inquinamento… ribadisco (e ne sono convinto) che una famiglia di 4 persone ha di certo una media di 3 auto e anche un motorino, quindi ti do ragione se le 3 auto fossero tutte elettriche ma per 3 auto spenderesti 90k circa se non di più… mentre se fossero 3 a benzina inquinerei molto meno io, per non dire lo speco più elevato di benzina, i kilometri in meno che fai con un pieno e le tre revisioni da pagare.. non ci sono paragoni per il mio catorcio imbarazzante da 12.300 euro… forse e ripeto FORSE, comprerò una elettrica, ma quando non sarò costretto da nessuno, almeno che nostro Signore non mi levi dal mondo prima…
Ritratto di Flynn
Flynn
13 settembre 2026 - 00:19
2
Ponkio.... te voglio bene anch'io :-))))))
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
8 settembre 2026 - 20:54
Vieni a vivere a roma, che qui vanno ancora le euro4 diesel senza problemi, prima che si iniziera' a parlare di euro5 troppa acqua dovra' passare sotto i ponti...
Ritratto di Edo-R
Edo-R
8 settembre 2026 - 20:00
@Quello la nessuno controllerà mai, com'è molto probabile aboliranno come in Piemonte o Veneto.
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
8 settembre 2026 - 20:55
Con le elezioni in avvicinamento, tutto puo' essere.
Ritratto di Edo-R
Edo-R
8 settembre 2026 - 21:10
Sono articoli clickbait, si sa come andrà a finire LoL.
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
8 settembre 2026 - 23:02
Edo-R a Firenze ci sono le telecamere attive già in periferia…. Quindi siamo tutti controllati…. CHE BELLO VIVERE LIBERI E SENZA ESSERE OSSERVATI, FANCULOOO DIRITTI..- SE MI SCAPPA UNA CACATAA LA FACCIO DAVANTI ALLA TELECAMERA….
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
9 settembre 2026 - 09:43
Ponkio ahahahahah
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 09:53
PONKIO 78, se sei indeciso, potresti farla sopra l'autovelox al termine della Fi-Pi-Li? Ti ringrazio.
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
10 settembre 2026 - 00:07
Andre_a2 quella minchiaa di autovelox in fondo alla FI-Pi-Li che ha causato più incidenti che altro ha record di multe della Toscana… ed è ad 2 kilometri da casa mia e tutti pomeriggi al ritorno a casa ci passo davanti…. FLEXIMAN RESUSCITA….
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
9 settembre 2026 - 09:43
Non hanno ancora abolito niente. In Veneto la legge non è stata ancora votata. In Piemonte è tutto tutto è lasciato al buon esito delle misure alternative, che non è detto che funzionino.
Ritratto di Edo-R
Edo-R
10 settembre 2026 - 07:47
Ma se ancora girano le Euro 4 diesel , ma cosa vogliono bloccare :))))). Sono discorsi campati in aria anche chi fosse l'abolizione, le persone fuori non sanno manco che esiste :)))
Ritratto di ilariovs
ilariovs
8 settembre 2026 - 20:49
Ci sono interessi contrapposti. Possibile che uno che vive a Milano da 30 anni e magari è anzianotto ed asmatico deve riempirsi di farmaci o fare un giro in ospedale perché i NOx sono alti? Quindi gli regaliamo una casa a spese nostre in riva al mare? O magari vediamo di eliminare le fonti di inquinanti? Ovviamente dando aiuto a chi fatica a cambiare fonte di energia?
Ritratto di Tistiro
Tistiro
8 settembre 2026 - 21:06
Qualcuno nato in sardegna e che ora vive a milano afferma che quello che vive in sardegna lontano dai centri con mezzi pubblici finzionanti come quelli di milano poteva spostarsi ed andare appunto a milano come ha fatto lui. Ora se quel vecchio asmatico non sopporta le polveri sottili che se ne vada in sardegna a prendere l aria pura, se seguiamo quel suo ragionamento. Di solito voi due ve la intendete.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
8 settembre 2026 - 21:12
E perché non bloccare quello con la diesel inquinante. D'altra parte la legge italiana tutela la salute come valore fondamentale dell'individuo. Le leggi danno la responsabilità della salute pubblica alle istituzioni, in nessun articolo di legge c'è scritto che le E5 diesel devono circolare.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
8 settembre 2026 - 22:01
Peccato che le euro5 diesel sono state incentivate dallo stato come poco inquinanti adatte a sostituire quelle inquinanti. Ora la presa in giro, diventano inquinanti e bisogna bloccarle. Ma prima fu lo Stato in cui anche tu vivi a stimolarne la diffusione. Per quanto uno si sia impegnato a rottamare ed acquistare una nuova auto 12-15anni fa su "consiglio" statale ora viene beffato da altre leggi statali. Capisci l inghippo? Capisci perché qualcuno si indigni per non dire incaxxare? N.b. non ho diesel euro5 io.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
8 settembre 2026 - 22:19
Due torti non fanno una ragione. Ognuno dovrebbe mettersi unaano sulla coscienza e pensare a quello che può fare per fare una mano. Le diesel E5 non sono poco inquinanti, emettono tanti NOx, non hanno EGR, non hanno NOxtrap non hanno urea. Infatti oggi il diesel vende zero perché per farlo poco inquinante devi farlo costare un botto e rischiare diversi giri dal meccanico
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
9 settembre 2026 - 06:41
EGR ce l'avevano anche Euro4 (e infatti si guastava).
Ritratto di Merletti Felice
Merletti Felice
10 settembre 2026 - 23:10
ilariovs certo che lei è un bel tipo ce l'ha ha morte con chi ha un auto a benzina e poi nel cortile ha una 208 diesel che ha sua detta non usa da marzo. Ma perché allora la lascia li ferma e non la demolisce?
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 11:16
Veramente in Sardegna l’aria è appestata da vecchi carrozzoni dismessi dal continente. I giorni che l’aria non gira, pare di morire. Direi al vecchio di non spostarsi.
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 13:24
4
Infatti il vecchio deve rimanere in quella fogna di Milano con l'acqua della darsena piena di gasolio.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 13:29
Più che altro ha un’alta concentrazione di cocaina o sbaglio ? “ Si. le analisi condotte sui corsi d'acqua e sulle acque reflue (le fognature) di Milano confermano da anni un’elevata concentrazione di residui di sostanze stupefacenti, con la cocaina in costante aumento. ( Milano news ).
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 14:29
4
A San Cristoforo è pieno di Radical Chic che inalano polvere bianca.
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
10 settembre 2026 - 11:18
Non saprei. Lei bazzica in zona ?
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 settembre 2026 - 14:21
Possiamo consigliargli vipiteno allora. Che se ne vada a vipiteno!
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 settembre 2026 - 14:21
:)
Ritratto di Mauro1971
Mauro1971
8 settembre 2026 - 21:54
1
Le euro 5 sono già più costose delle utilitarie..quindi potevi comprarla ..i figli se non hai soldi non li fai...questo fa una persona saggia..il resto sono stupidate e basta...
Ritratto di Mbutu
Mbutu
9 settembre 2026 - 10:17
Scusa Quello la (questo commento sarà lungo) ma ogni considerazione sull'argomento deve partire da un punto fermo: abbiamo un problema ENORME di inquinamento che ogni anno ci costa un sacco di morti e (cinicamente) una valanga di soldi. E non possiamo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. Se non teniamo bene a mente questa cosa è ovvio che poi tutto sembri un capriccio o (come piace dire ai miei analfaby) una "follia green". Riconosciuto il problema, le soluzioni alla fine quelle sono. Perchè trasporto, riscaldamento, agricoltura/industria ed energia si dividono le responsabilità (più o meno) equamente. Ed ogni intervento su qualsiasi di questi fattori comporta costi e disagi. Però se un'azienda avvelenasse la falda dell'acqua che bevi, tu vorresti che si adeguasse o che chiudesse; non ti interesserebbe se ha o meno i soldi per comprare un sistema di depurazione e te ne fregheresti dei suoi operai. Non capisco perchè il principio non debba valere anche per le auto. Sul modo, e la lungimiranza, di governare la situazione poi possiamo discutere. Intanto questo articolo è l'ennesima dimostrazione che il mantra dei gonzi "se la prendono solo con l'auto" è una fesseria. Difatti ci sono regioni che stanno valutando soluzioni differenti dal blocco del traffico. Perchè nessuno vuole bloccare le auto in quanto tali per fare dispetto ai cittadini (lo pensano solo i complottardi che, però, hanno ben altri problemi da affrontare). Il punto diventa che poi ciascuno si muove all'interno di un proprio perimetro. Ad esempio io non so cosa abbiano fatto fino ad oggi altrove. Ma a Milano, per dire, è stata fatta una massiccia campagna per eliminare i riscaldamenti a gasolio ed a biomasse. Quindi può essere che, dati alla mano, il povero fontana (non credevo avrei mai spezzato una lancia a favore del governatore mascherato) si ritrovi costretto ad agire solo sul blocco del traffico. Mentre può essere che altri presidenti di regione abbiano ancora margini negli altri settori. Ma ripeto, non sarà indolore neppure quello. Perchè ci sarà chi dovrà cacciare soldi per cambiare la caldaia (e magari dirà "ma perchè non se la prendono con le auto?!"); ci saranno aziende che non sono strutturate per lo smart working: i costi per adeguarsi le schiacceranno o perderanno competitività finendo per chiudere i battenti e licenziare gente. Tutte cose dolorose ma necessarie se non si perde di vista il problema di partenza.
Ritratto di Quello la
Quello la
9 settembre 2026 - 11:32
Tutto giusto, caro Mbutu. Io però credo che il meglio sia il nemico del bene. Penso, cioè, che le varie generazioni di auto euro0,1,2 eccetera, siano il passo giusto. Un po’ alla volta le auto inquinano sempre meno. Oggi rispetto a 30 anni fa siamo su un altro pianeta. Tra dieci anni le euro 5 saranno così poche che inquineranno meno di supercar e storiche messe assieme. E non mi risulta che queste di ultime categorie siano vietate. Perché? Non voglio fare un discorso classista, quindi mi fermo qui.
Ritratto di Mbutu
Mbutu
9 settembre 2026 - 13:15
Ed alle varie generazioni di auto, infatti, è stata limitata la circolazione sempre di più. Il problema (oltre all'aumento della popolazione e dei consumi ...ma li andiamo ancor più sul complicato) è che è evidente come le azioni intraprese in passato siano state troppo blande. Per non scontentare troppo le persone si è tergiversato, preso tempo, lanciato la palla in tribuna. Ma ad un certo punto i nodi vengono al pettine. E si deve ricorrere a metodi sempre più drastici. Se le euro 5 tra 10 anni saranno poche, sarà anche perchè ne è stata limitata la circolazione.
Ritratto di Euro7
Euro7
10 settembre 2026 - 17:06
+10 mbutu
Ritratto di Spagothause
Spagothause
9 settembre 2026 - 16:21
Condivido pienamente il suo pensiero , a questi basta fare una legge e che gliene frega se io non posso permettermi una macchina nuova ! Per lavoro e famiglia
Ritratto di Ercole1994
Ercole1994
8 settembre 2026 - 19:29
Per fortuna vivo al sud.
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
8 settembre 2026 - 19:58
E ma a Napoli, A Foggia etc........ etc....
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:30
Al Sud è bello andarci in vacanza.
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
8 settembre 2026 - 20:56
Ma guarda, basta venire a roma eh!
Ritratto di Scatnpuz
Scatnpuz
8 settembre 2026 - 19:47
Poi non si lamentino se il popolo vota estrema destra e Vannacci! I problemi sono altri, non lasciare a piedi famiglie che lavorano e che non possono comprarsi l’auto green! Continuate così con sta follia elettrica, ah dimenticavo ci sono sempre le euro 6 in giro……aumentate il diesel a 5 euro/litro….
Ritratto di Spendo1QUINTOconEV
Spendo1QUINTOconEV
8 settembre 2026 - 19:56
C'è anche la bicicletta o i mezzi pubblici... VOLERE é POTERE... Oppure ci sono auto elettriche usate.. ottime occasioni.. Ma a voi piace lamentarvi... Voi volete avere la libertà di avvelenare la gente ... ma la coscienza?
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:37
In effetti potevi evitare anche di comprarti quella sciatteria di Kia Niro. Puoi benissimo andare a piedi, in bicicletta (non elettrica) o con i mezzi pubblici. Ma la coscienza?
Ritratto di Spendo1QUINTOconEV
Spendo1QUINTOconEV
8 settembre 2026 - 22:46
Con chi ce l'hai? Io non ho una kia.. ma una ev.. e comunque il tuo ragionamento fa pena.. io con la mia EV ricaricando da casa con contratto 100% da rinnovabili certificato non inquino nulla.. a differenza vostra..
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
9 settembre 2026 - 13:26
4
NEuro7 vai a trollare da un'altra parte che non sei buono.
Ritratto di Sepp0
Sepp0
9 settembre 2026 - 09:36
Il tempo però è un bene prezioso per tutti. Io vado a lavorare coi mezzi pubblici per ragioni puramente economiche, ma se andassi in macchina guadagnerei un’ora al mattino e (soprattutto) un’ora la sera. Non è poco e non tutti lavorano a 10/20 minuti di bicicletta da casa.
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
8 settembre 2026 - 20:00
Veramente Lega amministra Lombardia da anni ed è estrema destra, idem il governo nazionale FdI che è estrema estrema destra. Forniscici una soluzione al problema dell'area più inquinata d'Europa che è pianura padana. Hanno investito nel trasporto pubblico e non si gomma? No. E quindi e quindi e quindi
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
8 settembre 2026 - 20:01
*e non su quello su gomma?
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:39
L'efficiente e tecnologica linea ferroviaria Milano-Mortara è un esempio di quanto sia importante per l'Italia il trasporto pubblico (sarcasmo).
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
9 settembre 2026 - 10:12
Non sono certo un simpatizzante di Lega, FdI e compagnia, però non scherziamo: estrema destra sono Forza Nuova, Casa Pound...
Ritratto di Shunsui Kyoraku
Shunsui Kyoraku
8 settembre 2026 - 20:25
Certo che per votare Vannacci bisogna essere proprio spazzatura.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
8 settembre 2026 - 20:46
Siccome che Lega e FdI sono sinistra. E soprattutto l'inquinamento in città si abbassa votando Tizio o Caio? Non eliminando la causa. Per questo poi rimanete sempre col cerino in mano perché sperare che esista il mago con la bacchetta che risolve i problemi.
Ritratto di Pepetto
Pepetto
8 settembre 2026 - 19:48
Vanghino signori venghino…attendiamo un po’ di diesel scontatissimi…vedrete che giro di bisarche direzione sud che ci sarà….
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
8 settembre 2026 - 20:09
Trovassero una soluzione, oltre a negare il riscaldamento globale (e no non si chiama cambiamento climatico, nome inventato dai conservatori repubblicani per ammorbidire la supposta). Cioè a Torino aria in mezzo a quei palazzoni verso la Mole è irrespirabile, una volta al nord c'era la nebbia che to faceva la condensa sul parabrezza, adesso c'è lo smog che ti lascia una bella polverina grigio nera sul parabrezza. Sono 7 anni, da poco Prima del COVID, che la situazione è cosi, comune regione stato non hanno fatto niente nonostante ci siano metà degli stessi al potere dal 2019. Questa misura drastica arriva dopo le cause e i ricorsi fatti da gente danneggiata dall'inquinamento, e gli infiniti sforamenti dei limiti non è roba scesa dall'alto a casaccio. Dovrebbero chiudere i riscaldamenti a cannone e le fabbriche, ma si sa che automobile è il bene più aggredibile. I locali notturni a gennaio con riscaldamento a cannone con avventori a mezze maniche e minigonne, a Milano non fa più neanche la neve da decenni.....
Ritratto di Lapo NBA
Lapo NBA
9 settembre 2026 - 07:38
Infatti l'impatto delle auto sul riscaldamento globale è vicino allo 0%
Ritratto di deutsch
deutsch
9 settembre 2026 - 10:38
4
lo dicono tutti quelli contrari alle limitazioni ed alla norme antinquinamento. di sicuro bruciare carburante produce co2, tanto o poco è relativo e la co2 è un clima alterante, poi la combustione produce anche una serie di inquinanti, più le auto sono vecchie più inquinano
Ritratto di 02-0xygenerator
02-0xygenerator
9 settembre 2026 - 11:27
L’impatto delle auto termiche sulla sanità è di 34 miliardi di euro solo in Italia, all’anno. Direi che mezze maniche e minigonne non c’entrano un kalzo. I problemi sulla salute pubblica si basano sui NOx, i PM, e gli idrocarburi incombusti, che causano infiammazione e tumori che colpiscono l’apparato cardiovascolare, respiratorio, digestivo. E la prostata per gli ometti. Che indovinate un po ? Arrivano dalle automobili termiche di m3rda che tanto difendete.
Ritratto di Rush
Rush
9 settembre 2026 - 13:28
Si potrebbe investire questi 34 miliardi (oggi) per aiutare/obbligare a sostituire i veicoli responsabili di avvelenare l’aria di tutti. Magari nel tempo questa spesa sanitaria di ridurrebbe e le persone coinvolte potrebbero vivere meglio. In sostanza prendo quella cifra e te la metto a disposizione per acquistare un’auto nuova al posto della tua vecchia che verrà obbligatoriamente rottamata. Mi restituirai l’intero importo in 10 anni a tasso zero defalcandolo da tutte le tasse che dovrai versare. Non è utopistico visto che ad esempio lo hanno fatto e lo stanno facendo per il FV o la wall box. La soluzione ci sarebbe per poter “accontentare” tutti. Però bisogna avere una classe dirigente preparata e consapevole del proprio ruolo nei confronti delinquenti cittadini che dovrebbero essere sovrani. Ma i soldi dove lintroviamo? Presso gli istituti di credito che immancabilmente fanno ogni anno utili stratosferici. Inoltre ci sarebbe anche il vantaggio di un rilancio occupazionale del mondo automotive.
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