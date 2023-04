Dieci concept car che hanno lasciato il segno

Da qualche tempo a questa parte, per i costruttori di auto da sogno è diventata una pratica piuttosto diffusa quella di “avventurarsi” nel progetto di un’auto da guidare solamente in un videogioco. Questo vale almeno in una prima fase, molto utile per raccogliere informazioni preziose in vista di un’eventuale messa in produzione. A Maranello si sono divertiti a farlo con la Ferrari Vision Gran Turismo, un bolide tutto muscoli e dalle forme super aerodinamiche che i fan di Gran Turismo 7 potranno mettere alla frusta in pista direttamente dai toro teleschermi. Per chi volesse vederla dal vivo, invece, basta fare un salto al Museo Ferrari, dove è esposta una maquette in scala 1:1.