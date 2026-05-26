Ferrari Luce: e tu come la configureresti?

SENZA CONFINI

La Ferrari Luce segna un punto di svolta epocale per la casa di Maranello, essendo la prima vettura di produzione completamente elettrica e, contemporaneamente, la prima a offrire cinque posti veri. Quattro motori elettrici indipendenti assicurano la trazione integrale e una potenza complessiva di ben 1.050 CV, permettendo prestazioni da urlo.

Entrare nel mondo della prima EV del cavallino significa perdersi in un catalogo di opzioni che permette di cucirsi l’auto addosso come un abito sartoriale come si può vedere dal configuratore online. Solo per gli esterni la scelta spazia tra otto tinte standard, sei colori storici, diciannove classici e due vernici speciali, per un totale di trentacinque varianti cromatiche di base.

La personalizzazione prosegue con quattro tipologie di cerchi, da quelli più tradizionali a cinque razze a quelli a turbina, e otto diverse colorazioni per le pinze dei freni. Anche il carbonio gioca un ruolo da protagonista, poiché può essere applicato a quasi ogni elemento aerodinamico, dal diffusore posteriore alle minigonne, passando per i passaruota e lo spoiler anteriore.

QUALSIASI COLORE PURCHÉ SIA ROSSO

Per la nostra configurazione della vettura più rivoluzionaria abbiamo deciso che almeno la vernice della carrozzeria dovesse essere il più tradizionale possibile e puntiamo quindi su Rosso Fiammante proveniente dalla gamma colori classici.

L’estetica esterna è impreziosita da cerchi forgiati Liquid Silver con coppette ruota in fibra di carbonio e pinze freno gialle, a richiamare il colore dello scudetto della Ferrari. Abbiamo deciso di abbondare con la fibra di carbonio a vista per i codolini, il diffusore posteriore, il rivestimento del padiglione, le sottoporta e lo spoiler anteriore, lasciando invece l’innovativo Flying Bridge, ovvero l’arco che sovrasta la fiancata, in tinta con la carrozzeria per non spezzare troppo la linea.

LUSSO E DETTAGLI NELL'ABITACOLO

L'interno della nostra Luce è un trionfo di Alcantara e pelle di altissima qualità, con un accostamento cromatico che riprende l’esterno. Abbiamo scelto l’Alcantara Grigio Corvara per la selleria principale e la parte inferiore della plancia, alternandola con l’Alcantara Rosso FX per i tappeti, l’area superiore dell’abitacolo e i dettagli dei pannelli porta.

La parte superiore del cruscotto e il tunnel centrale, zona centrale compresa, sono invece rivestiti in pregiata pelle Rosso Ferrari. Per il massimo del benessere a bordo, ci sono i sedili anteriori con funzione di massaggio e ventilazione (volendo si possono chiedere le stesse funzioni anche per i sedili posteriori), abbinati a cinture di sicurezza nella tonalità Gun Metal Grey e schienali in colore Charcoal.

Il tocco finale è dato dal Cavallino impresso sui poggiatesta (nel caso di rivestimenti in pelle si può scegliere il logo ricamato in 21 diversi colori) e dalla placchetta dedicata in argento, in cui si può scrivere un testo personalizzato e che sottolinea l’esclusività dell’esemplare.

QUANTO COSTA IL SOGNO

Sebbene il prezzo di listino della Ferrari Luce parta da 550.000 euro, è facilissimo far lievitare questa cifra verso vette vertiginose semplicemente attingendo alla sterminata lista degli optional. Nella nostra configurazione abbiamo incluso accessori che migliorano la vita a bordo come il sollevatore per superare dossi senza ansie e il pacchetto MyFerrari Connect.

Per chi non vuole rinunciare a nulla, il configuratore offre persino un set di quattro trolley in pelle nera coordinati, la rete per i bagagli, il kit fumatori e pellicole protettive per la carrozzeria contro i sassi. Tra tecnologia d’avanguardia e finiture artigianali, la Luce dimostra che anche nel futuro elettrico di Maranello il limite alla personalizzazione è dettato solo dalla fantasia e, naturalmente, dal portafoglio del fortunato proprietario.