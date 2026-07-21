Home
»
News
NEWS

Nel Regno Unito le elettriche pagheranno una tassa a chilometro

tasse
auto elettriche
di Redazione online
Pubblicato 21 luglio 2026

Dal 2028 la tassa “pay-per-mile” per compensare il mancato gettito dei carburanti: 3 centesimi al miglio per le elettriche, la metà per le plug-in.

Nel Regno Unito le elettriche pagheranno una tassa a chilometro

DAL 2028

La diffusione delle auto elettriche sta cominciando a far preoccupare i governi. Infatti se questo genere di vetture viene incentivato dalla maggior parte della politica, di contro la presenza di più auto elettriche nel parco circolante significa un minor consumo di benzina e diesel. Ciò si traduce inevitabilmente in un buco nelle finanze statali, perché viene a mancare una parte dell’incasso che normalmente arriva dalle tasse sui carburanti.

Per questo il Regno Unito introdurrà a partire dal 1° aprile del 2028 una tassa “pay-per-mile”, un nuovo sistema di accise sui veicoli elettrici (eVED): il governo britannico chiederà 3 tre centesimi di sterlina al miglio ai conducenti delle elettriche pure e 1,5 centesimi per quelli delle ibride plug-in.

Secondo le stime, il governo britannico potrebbe incassare 1,8 miliardi di sterline (oltre 2,1 miliardi di euro) all’anno entro il 2031: l’esecutivo di Londra promette che una buona percentuale di questa cifra verrà reinvestita per sostenere gli investimenti pubblici e la transizione elettrica

COME FUNZIONA

Al momento di pagare il bollo annuale, i proprietari di auto a batteria dovranno inviare una lettura del chilometraggio della vettura e stimare il numero di chilometri che prevedono di coprire nell’anno successivo. Sulla base di questa stima, gli automobilisti dovranno pagare anticipatamente la quota stabilita (ma sono previste anche soluzioni rateizzabili).

Per fare un esempio, un automobilista che pensa di percorrere 10.000 miglia l’anno (circa 16.000 km) pagherà ulteriori 300 sterline (al cambio attuale, circa 350 euro), da aggiungere al bollo ordinario. Se al termine dell’anno il guidatore avrà percorso meno strada del previsto riceverà un credito da utilizzare negli anni successivi, se invece “sforerà” il chilometraggio dovrà pagare di più.

NON MANCANO LE CRITICHE

L’introduzione dell’eVED ha già aperto un dibattito sull’equità di questa tassazione. Da un lato, il governo britannico sostiene che sia necessario trovare nuove fonti di entrata per compensare il progressivo calo del gettito derivante dalle accise sui carburanti e per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.

Dall’altro, alcuni osservatori temono che un’imposta calcolata in base ai chilometri percorsi possa scoraggiare l’acquisto di veicoli elettrici, soprattutto tra coloro che utilizzano l’auto quotidianamente per lavoro o percorrono lunghe distanze. Resta inoltre da capire se altri Paesi europei seguiranno l’esempio del Regno Unito introducendo sistemi di tassazione analoghi nei prossimi anni.

PROSSIME USCITE Nissan X-Trail restyling - Vai alla prossima uscita Nissan
X-Trail Audi Q4 e-tron restyling - Vai alla prossima uscita Audi
Q4 e-tron Kia Seltos - Vai alla prossima uscita Kia
Seltos Nissan Leaf - Vai alla prossima uscita Nissan
Leaf Jeep Avenger restyling - Vai alla prossima uscita Jeep
Avenger VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Euro7
Euro7
21 luglio 2026 - 19:05
Siamo al delirio... prima mi incoraggi... poi mi bastoni
Ritratto di SixWheels
SixWheels
21 luglio 2026 - 19:09
Ahah anche questi che vivono fuori dal mondo si sono svegliati... Ripigliati Euro0 e cominciate con Elettro0, poi Elettro1, ecc
Ritratto di Sherburn
Sherburn
21 luglio 2026 - 19:16
Non capirò mai come fanno i britannici a non scappare da quella dittatura.
Ritratto di negidio
negidio
21 luglio 2026 - 19:18
E voi credete che questa regola sará circoscritta solo al Regno Unito? Ne riparliamo dopo il 2035...
No, la prima supercar della McLaren non è la F1 No, la prima supercar della McLaren non è la F1 Storie Guidare manuale fa bene: lo dice la scienza Guidare manuale fa bene: lo dice la scienza News Questa rarissima CLK Black Series ha un segreto sotto il cofano Questa rarissima CLK Black Series ha un segreto sotto il cofano News Pagani Imola, il video sulla Huayra brutalista Pagani Imola, il video sulla Huayra brutalista Clip

VIDEO IN EVIDENZA