Pillole di storia del car design: i favolosi anni ’60

UN’EPOCA IRRIPETIBILE

Com’è cambiato lo stile delle automobili dagli anni ’60 ai giorni nostri? Domanda sul tema più ampia e complessa probabilmente non esiste, perché di automobili ce ne sono di tantissimi tipi e le loro forme da sempre sono influenzate da molteplici fattori (e non solo, come si potrebbe pensare, dalla creatività di chi le traccia su un foglio bianco o, come accade oggi, su una tavoletta grafica con l’ausilio dell’intelligenza artificiale).

Tuttavia, analizzando il lavoro dei car designer che con le loro creazioni hanno lasciato il segno, è possibile individuare e confrontare tra loro le mode e le tendenze di diversi momenti storici e creare così una linea del tempo immaginaria in cui l’auto smette di essere un semplice mezzo di traporto e diventa un termometro dei cambiamenti della società e dell’industria. Con una serie di fotogallery divise per decenni, vi racconteremo in una miniserie l’evoluzione dello stile automobilistico per immagini.

Le immagini dei modelli che, con le loro forme, hanno segnato un’epoca e, in molti casi, gettato le basi per la definizione di quelle successive. La prima puntata è dedicata agli anni ’60, che hanno visto scatenare la loro fantasia talenti come Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini, Paul Bracq e Tom Tjaarda e prosperare a suon di vetture favolose carrozzerie rinomate come la Bertone e la Pininfarina. Ma i capolavori dell’epoca, come vedrete, non sono solo italiani…