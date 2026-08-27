Home
»
News
NEWS

Pillole di storia del car design: i favolosi anni ’60

gallery
design
di Alberto Amedeo Isidoro
Pubblicato 27 agosto 2026

Linee morbide ed eleganti e grande cura per i dettagli: gli anni ’60 sono stati un periodo d’oro per il car design. Riscopriamoli con le auto più rappresentative dell’epoca.

Pillole di storia del car design: i favolosi anni ’60

UN’EPOCA IRRIPETIBILE

Com’è cambiato lo stile delle automobili dagli anni ’60 ai giorni nostri? Domanda sul tema più ampia e complessa probabilmente non esiste, perché di automobili ce ne sono di tantissimi tipi e le loro forme da sempre sono influenzate da molteplici fattori (e non solo, come si potrebbe pensare, dalla creatività di chi le traccia su un foglio bianco o, come accade oggi, su una tavoletta grafica con l’ausilio dell’intelligenza artificiale). 

Tuttavia, analizzando il lavoro dei car designer che con le loro creazioni hanno lasciato il segno, è possibile individuare e confrontare tra loro le mode e le tendenze di diversi momenti storici e creare così una linea del tempo immaginaria in cui l’auto smette di essere un semplice mezzo di traporto e diventa un termometro dei cambiamenti della società e dell’industria. Con una serie di fotogallery divise per decenni, vi racconteremo in una miniserie l’evoluzione dello stile automobilistico per immagini.

Le immagini dei modelli che, con le loro forme, hanno segnato un’epoca e, in molti casi, gettato le basi per la definizione di quelle successive. La prima puntata è dedicata agli anni ’60, che hanno visto scatenare la loro fantasia talenti come Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini, Paul Bracq e Tom Tjaarda e prosperare a suon di vetture favolose carrozzerie rinomate come la Bertone e la Pininfarina. Ma i capolavori dell’epoca, come vedrete, non sono solo italiani…

 
 

  • JAGUAR E-TYPE (1961)

    Disegnata dall’inglese Malcom Sayer, designer con il pallino dell’aerodinamica che legò alla Jaguar tutta la sua carriera, la Jaguar E-Type è l’automobile che al suo debutto nel 1961 stregò nientepopodimeno che Enzo Ferrari (uno che notoriamente non è mai stato tenero con le auto della concorrenza). Cofano anteriore lunghissimo, fiancate e parafanghi sinuosi, coda affusolata: col tetto in lamiera o in tela, questa sportiva è annoverata tra le vetture più rappresentative degli anni ’60 ed è considerata un’opera d’arte su ruote. Non a caso dal 1996 un esemplare della prima serie fa bella mostra di sé nella collezione permanente del MoMA di New York.

  • PORSCHE 911 (1963)

    Nel tracciare la silhouette della Porsche 911 Ferdinand Alexander “Butzi” Porsche con una matita è riuscito a scolpire nella leggenda uno dei capitoli più lunghi e affascinanti della storia dell’auto. Se la portiva oggi in vendita mantiene le forme dell’antenata, significa una cosa sola: quelle forme erano destinate a vivere oltre il tempo e oltre le mode. Fari tondi, cofano che scende in picchiata tra le creste dei parafanghi, tetto spiovente che si raccorda senza soluzione di continuità al coperchio del motore: da oltre sessant’anni, la Porsche 911 è semplicemente inconfondibile. 

  • ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT (1963)

    Oltre che sui numerosi successi ottenuti nelle competizioni, la leggenda dell’Alfa Romeo si fonda sul connubio tra la bellezza della carrozzeria e le doti di guida delle sue automobili. E per spiegarlo non c’è forse esempio migliore dell’Alfa Romeo Giulia Sprint GT: disegnata da un allora giovanissimo Giorgetto Giugiaro, questa coupé è stata e per sempre sarà, al pari della Spider degli stessi anni, sinonimo di Alfa Romeo in tutto il mondo. Grinta ed eleganza convivono in un equilibrio delle forme e delle proporzioni magistrale. E che dire del celebre “scalino” alla base del cofano anteriore? Quella che nelle intenzioni di Giugiaro doveva essere una presa d’aria non lo è mai diventate ma si è trasformata nel simbolo (e nel soprannome) di un’auto leggendaria.

  • ASTON MARTIN DB5 (1963)

    Quando si tratta di stile, il mondo intero riconosce agli italiani quella marcia in più in grado di trasformare qualcosa di bello in qualcosa di meraviglioso. Difficile tradurre in una manciata di righe l’eleganza sofisticata di un’auto come l’Aston Martin DB5, che deve il suo irresistibile charme a una delle firme più rinomate della carrozzeria italiana, la Touring di Milano. La tipica mascherina della casa inglese, i fari tondi incastonati in nicchie inclinate all’indietro con cornici cromate, i parafanghi posteriori che terminano in un accenno di pinne strizzando l’occhio alla moda americana dell’epoca: un mix inebriante che sussurra tutto il fascino dei favolosi anni ’60.

  • MERCEDES SL (1963)

    La sigla W113 dice certamente molto meno del soprannome della Mercedes SL, nota come Pagoda. Quest’ultimo deriva dalla particolare forma del tetto rigido asportabile, che abbinato ai montanti assai sottili ricorda in effetti la forma del tetto dei tipici templi sorti in Giappone a partire dal VI secolo d.C. Quanto a stile, questa elegante spider non è la più riuscita tra le Mercedes SL, ma a Paul Bracq va comunque il merito di aver creato un’auto capace di lasciare un segno indelebile nel periodo storico che ha attraversato, oltre che nella storia del marchio.

  • FERRARI 275 GTB (1964)

    Negli anni ’60 le fuoriserie si scolpivano a mano battendo fogli di lamiera con un martello per ricavarne cofani, parafanghi, portiere e poi assemblare il tutto. Questo accadeva un po’ dappertutto, ma è quando questi fogli di lamiera venivano lavorati dalle abili mani degli artigiani della carrozzeria Scaglietti di Modena riproducendo fedelmente i disegni della Pininfarina che si assisteva puntualmente alla nascita di capolavori come la Ferrari 275 GTB. A detta dello storico ingegnere della Ferrari Mauro Forghieri, che non era un designer ma era certamente un uomo di buon gusto, è lei la Ferrari più bella di tutte (con buona pace della idolatrata 250 GTO). Ed effettivamente, vista l’armonia tra le forme e le proporzioni di questa grintosa ed elegante granturismo italiana, è difficile non essere d’accordo con lui.

  • FORD MUSTANG (1964)

    La Ford Mustang prima serie (nella foto, una Fastback del 1965), apoteosi della sportiva di gusto americano, è la perfetta dimostrazione di come negli anni ’60 sull’altra sponda dell’Atlantico il car design parlasse un linguaggio del tutto diverso da quello europeo e in particolar modo italiano. Le forme dell’auto a cui si fa risalire un’intera categoria, quella delle pony car, hanno tuttavia influenzato in maniera decisiva non solo l’immaginario degli automobilisti americani, ma pure quello di quelli del Vecchio Continente grazie a forme aggressive e squadrate che paiono la perfetta traduzione automobilistica di quel Make America Great Again che a turno i politici a stelle e strisce tirano fuori come slogan per risvegliare l’orgoglio patriottico dei cittadini.

  • LANCIA FULVIA COUPÉ (1965)

    Nel disegnare la Lancia Fulvia Coupé Piero Castagnero dichiarò di aver tratto ispirazione dai motoscafi costruiti da un rinomato cantiere navale situato sulle rive del lago d’Iseo. Benché non ne sia mai stata fatta ufficialmente menzione, non è un mistero che quel cantiere navale sia la Riva, ed effettivamente, osservando il taglio netto della coda, il frontale basso e slanciato della vettura e la plancia rivestita in vero legno, i richiami alle forme delle celebri barche di lusso lombarde (interpretati con classe e sobrietà) sono piuttosto evidenti. Una sportiva dallo stile originale, unica nel suo genere, simbolo indiscusso dei suoi tempi.

  • ALFA ROMEO SPIDER (1966)

    L’Alfa Romeo Spider del 1966 è, insieme alla Fiat 124 Sport Spider degli stessi anni, il simbolo per eccellenza della sportiva italiana a due posti con il tetto apribile in tela. Merito della grinta del suo 1.6 a carburatori con distribuzione bialbero a camme in testa, ma anche della linea firmata dalla Pininfarina. Per via della forma della sua filante carrozzeria, solcata nella fiancata da uno sguscio e spiovente e sinuosa nella parte posteriore, è soprannominata “Osso di seppia”.

  • LAMBORGHINI MIURA (1966)

    Nell’ambiente la Lamborghini Miura è pressoché unanimemente considerata la prima supercar della storia. E non è solo una questione di prestazioni (grazie al suo possente V12 da 355 CV, sfiorava i 280 orari, una velocità folle, all’epoca per un’auto stradale), ma anche di look. Marcello Gandini, all’epoca giovane responsabile dello stile alla carrozzeria torinese Bertone, mescolò con eleganza e fantasia forme morbide e audaci con dettagli unici nella loro originalità, come i sottili listelli neri nell’alloggiamento del faro che creano l’effetto di un occhio con le ciglia. Indiscutibilmente uno dei capolavori della sua epoca, e non solo.

  • FIAT 124 SPORT SPIDER (1966)

    Ci voleva una buona dose di talento per ricavare una filante sportiva con la capote in tela da una “tranquilla” berlina da famiglia come la Fiat 124. Nell’industria automobilistica italiana degli anni ’60 c’erano i margini e l’entusiasmo per affrontare progetti del genere, ma c’era soprattutto la disponibilità di talenti come quello di Tom Tjaarda. Il designer olandese-americano per la Pininfarina disegnò la Fiat 124 Sport Spider, un’auto dalle forme grintose e assai moderne, per l’epoca. Forse per questo è stata uno dei modelli più longevi nella storia della casa torinese: è rimasta sulla breccia quasi vent’anni, rimanendo un punto di riferimento nella categoria fino al 1985.

  • TOYOTA 2000 GT (1967)

    La tiritera che le auto giapponesi sono un pugno in un occhio ha la sua ragione di esistere ma va in frantumi al cospetto di un capolavoro di stile come la Toyota 2000 GT. Questa accattivante coupé prodotta in pochi esemplari e solo per il mercato nazionale è l’esatto opposto di quanto da una quindicina d’anni a questa parte propone la casa delle tre ellissi: niente spigoli e linee che si intersecano un po’ ovunque e talvolta anche un po’ a casaccio, bensì forme morbide e pochi fronzoli, con un cofano anteriore lungo lungo, i fari a scomparsa e una coda corta e rastremata. Che dire, a distanza di sessant’anni, di fronte a un simile “gioiellino” ci si può solo togliere il cappello.

Aggiungi un commento
Ritratto di Sprint105
Sprint105
27 agosto 2026 - 15:09
Tutte molto belle, soprattutto la Jaguar e le italiane.
Ritratto di sfides
sfides
27 agosto 2026 - 15:22
Com’è possibile che abbiamo perso tutte queste belle auto per riempirci di SUV orribili
Ritratto di 6su100
6su100
27 agosto 2026 - 15:27
Massima potenziale buona volontà a lasciare voto, ma ho dovuto skippare una volta sfogliate tutte: niente giochi di led e cerchi da 22" :(

Indice dei contenuti

La Denza Z è cinese, ma non è una cinesata La Denza Z è cinese, ma non è una cinesata Guida La Mercedes A45 AMG saluta col botto anche nel prezzo La Mercedes A45 AMG saluta col botto anche nel prezzo News La Mini moderna è sempre meno… mini ma ha riscritto la storia La Mini moderna è sempre meno… mini ma ha riscritto la storia News Merzario vs Balboni: fra la via Emilia e il West Merzario vs Balboni: fra la via Emilia e il West Clip

VIDEO IN EVIDENZA