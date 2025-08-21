Home
Stellantis: in arrivo due nuovi motori ibridi

motori
di Redazione online
Pubblicato 21 agosto 2025

Entrambi 4 cilindri turbo alimentati a benzina, sono un 1.6 e un 2.0: sia con tecnologia full hybrid sia plug-in.

INVESTIMENTI SUI MOTORI TERMICI

Mentre l’industria automobilistica si dirige verso l’elettrico, anche se non così velocemente come si pensava fino a qualche anno fa, la maggioranza dei clienti continua a preferire i motori termici, senza dare particolari segnali di voler invertire la tenenza in un prossimo futuro. Così le case automobilistiche si stanno adeguando e diverse hanno già annunciato investimenti per lo sviluppo di nuovi motori a combustione. Stellantis, dopo aver rinnovato il 3 cilindri 1.2 Puretech, si appresta a lanciare altri due nuovi 4 cililindri turbo a benzina che equipaggeranno diversi modelli del gruppo, entrambi abbinati alla tecnologia ibrida. Vediamo di cosa si tratta.

IL 1.6 PER LE MEDIE

Il primo ad arrivare sarà il nuovo 1.6 che farà il suo esordio all’inizio del 2026 sotto il cofano della prossima generazione della Jeep Cherokee (la cui importazione non è prevista in Europa). La casa ha già annunciato che il nuovo 1.6 sarà offerto, sul mercato americano, sia in versione ibrida (con 210 CV di potenza, 312 Nm di coppia e una batteria da 1 kWh), sia ibrida plug-in.


Nelle foto la nuova Cherokee.

Non è stato ancora confermato, ma è facile ipotizzare poi che il nuovo 1.6 arriverà anche sui modelli europei del gruppo Stellantis, in sostituzione del 1.6 di origine PSA attualmente impiegato sulle versioni plug-in delle marche Peugeot, Opel, Citroën e DS.

Anche sui modelli europei basati sulla piattaforma STLA Medium (come le Peugeot 3008 e 5008 e la futura Lancia Gamma) questo quattro cilindri potrebbe essere disponibile nelle due versioni: ibrida (magari con qualche cavallo in meno rispetto ai 210 della versione americana) e plug-in (195 CV), entrambe in abbinamento al cambio a doppia frizione eDCT a 7 rapporti con integrato un motore elettrico da 29 CV per la prima e da 125 CV per la seconda.

IL 2.0 PER LE GRANDI

Il secondo dei motori in questione si chiama GME-T4 Evo ed è un 4 cilindri turbo 2.0, evoluzione di quello attualmente montato sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio (e sulla Maserati Grecale). È destinato proprio alle nuove generazioni di questi due modelli, attualmente in fase di sviluppo (qui i dettagli), ma anche ad altri, come forse la Jeep Wagoneer S, anch’essa basata sulla piattaforma STLA Large. Come il fratello minore di cui sopra, è facile prevedere che il nuovo GME-T4 Evo sarà proposto in versione ibrida e ibrida plug-in, con potenze del motore elettrico e capacità delle batterie a differenziarli.

Aggiungi un commento
Ritratto di Vate
Vate
21 agosto 2025 - 16:54
Evvai! Speriamo che siano disponibili anche solobenzina ! Chi è che diceva che la transizione verso l'elettrico è ormai irreversibile? Ah ah ah ....!!!!!
Ritratto di forfait
forfait
21 agosto 2025 - 17:06
Non si capisce (appieno), non intendo dall'articolo/news, ma dall'evolversi della cosa, se fossero già da tempo nei piani ssi full ibridi, o se rientra nel piano "retromarshall" (trademark qui mio ora, eh :) ) averli mo' interposti intanto che sarà(?) tutto elettrico ebbasta. Chi fosse più addentrato faccia luce...
Ritratto di giocchan
giocchan
21 agosto 2025 - 17:24
La vera notizia è che Stellantis sta investendo per realizzare due "nuovi" motori - quando sembrava che il Puretech fosse la soluzione perfetta per ogni auto del gruppo (o quasi). Detto questo, probabilmente sarà solo marketing: il 1.6 sarà uguale al 1.6 PSA, il 2.0 sarà uguale al 2.0 FCA PS: piuttosto, la notizia è che non ci sarà Giulia / Stelvio col Puretech... almeno questa l'abbiamo scampata!
Ritratto di Flynn
Flynn
21 agosto 2025 - 17:35
3
Fa parte del piano rana bollita. Davanti alla prospettiva del solo elettrico mo' si apprende con gioia l'arrivo di full-hybrid e plug-in, roba che fino a 5 anni fa manco in cartolina.
Ritratto di NITRO75
NITRO75
21 agosto 2025 - 17:14
Ma.....sbaglio......o c'è parecchia Jaecoo in questa Jeep????
Ritratto di giocchan
giocchan
21 agosto 2025 - 17:21
Il 1.6 immagino sarà praticamente identico al 1.6 già montato oggi sulle PHEV (un po' come quando recentemente hanno presentato il "nuovo 1.2 a catena che nulla ha a che spartire col Puretech"...). La vera sorpresa è il 2.0: non per il motore in se (mica vuoi vendere il Puretech negli USA...), quanto per il fatto che sia di derivazione FCA. Insomma: non proprio tutto-tutto è stato buttato via dalla finestra, qualcosa di FCA verrà conservato per davvero.
Ritratto di forfait
forfait
21 agosto 2025 - 17:23
Questi tempo 2 anni...
Ritratto di giocchan
giocchan
21 agosto 2025 - 17:57
I due anni non erano per le batterie a stato solido? (o per le BEV che soppiantano le ICE?)
Ritratto di forfait
forfait
21 agosto 2025 - 19:16
Tutto fra 2 anni, esatti spaccati, a partire da adesso 19:16:21sec
Ritratto di AZ
AZ
21 agosto 2025 - 17:37
Finalmente, ma sono in ritardo di anni. Vedremo se sono buoni motori.
Ritratto di otttoz
otttoz
21 agosto 2025 - 17:48
Magari copiare Renault Dacia e motorizzare GPL che costa un terzo
Ritratto di Danza
Danza
21 agosto 2025 - 17:53
Se il project leader e il team sono gli stessi che hanno messo mano al puretrash Gen3 siamo messi bene.
Ritratto di Tfmedia
Tfmedia
21 agosto 2025 - 18:01
2
Saranno una BOMBA di sicuro...
Ritratto di Ferrari4ever
Ferrari4ever
21 agosto 2025 - 18:10
1
Bene, via immediatamente il purecess sulla nuova Compass, e sostituirlo con questo. P.S., con una batteria così grande, penso che sia classificabile come Full Hybrid.
Ritratto di Gratto Da Vinci
Gratto Da Vinci
21 agosto 2025 - 18:25
Se nascono per gli USA sicuramente non avranno il MultiAir, il "tappone dell'olio" che fa anche da regolatore della distribuzione non lo comprerebbero mai, non lo concepirebbero chiaramente, e conseguentemente quelle unità potrebbero essere opportunamente proposte ai cinesi, in licenza, Leapmotor in primis direi. La prossima Giulia sarà quindi nuovamente bialbero, la Giulietta pure, mentre il 1.2, ormai valido e c'è poco da dire, copre già egregiamente tutto il resto. Stellantis comincia a muoversi bene nel complesso; il 1.6 plug-in è un motore con veramente molto poco senso. D'aspirato resterà il 1.0 FireFly della 500, il che la rende ancora più interessante. Sarà l'ultima vera Fiat? Una versione a 5 porte no? Sempre a Mirafiori, chiaro. Ma penserei anche, tolto di mezzo il MultiAir, a una variante aspirata di questi nuovi 4C: pastosi, efficienti, possibilmente Miller. E qui si apre un mondo...
Ritratto di FG
FG
21 agosto 2025 - 18:49
Veramente gli Usa hanno già avuto il multiair: i 2.0 attuali (o sbaglio? Magari ricordo male...)e i 1.4 del passato (su 500L, Spider, 500 Abarth ecc)
Ritratto di Gratto Da Vinci
Gratto Da Vinci
21 agosto 2025 - 19:12
Sì, certo, 500X con De Niro (Dem) che nello spot pigliava la compressina azzurra e gli cresceva... la 500 parcheggiata sotto casa, la Renegade, anche chiamata "Jeep-Fiat", le Alfa, le Maserati 2.0 (pensa), ecc. E infatti... Magari con motori fatti come si deve le cose cambiano anche per i modelli che fino ad oggi non hanno venduto 'sto granché. Quel "mai" significa che essendoci altro sul mercato tendono a preferirlo. Poi c'è chi compera senza nemmeno aprire il cofano, ma non si vive solo di quelli. La Spider è stato un flop totale, eppure è ancora bella anche se rende come un trattore agricolo scarburato. Perché non preferirle la Mazda? Appunto.
Ritratto di giocchan
giocchan
21 agosto 2025 - 18:59
Che ci fanno i cinesi con i motori termici Stellantis?
Ritratto di Mauriglio
Mauriglio
21 agosto 2025 - 18:33
Si ma che motore è? Un altro PSA, 10 difetti in ogni pezzo?
Ritratto di Biondi stefano
Biondi stefano
21 agosto 2025 - 18:34
Questi piani industriali di stellantis, li tirano a sorte o c'è un criterio?
Ritratto di giocchan
giocchan
21 agosto 2025 - 19:01
Per me, sarà solo un rebranding del 1.6 PSA e del 2.0 FCA. Fine dell'entusiasmo.
