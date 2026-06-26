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Terremoto Volkswagen: 100.000 posti a rischio e 4 fabbriche verso la chiusura

gruppo volkswagen
di Redazione online
Pubblicato 26 giugno 2026

Il ceo Oliver Blume prepara il piano "Group Target Picture" che prevede il taglio del 15% della forza lavoro, la chiusura di siti storici e una drastica riduzione della gamma per salvare i conti.

Terremoto Volkswagen: 100.000 posti a rischio e 4 fabbriche verso la chiusura

Non è un semplice restyling, ma una vera e propria operazione a cuore aperto quella che il ceo del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume (nella foto sopra), si appresta a presentare al consiglio di sorveglianza il prossimo 9 luglio. Le indiscrezioni trapelate grazie a Manager Magazin dipingono un quadro drammatico per il futuro del colosso tedesco, con un piano di risparmi senza precedenti denominato "Group Target Picture" che punta a raddoppiare i tagli precedentemente annunciati. Se le cifre fossero confermate, ci troveremmo di fronte a una ristrutturazione che cambierà per sempre il volto dell'auto europea.

UNA SCURE SU 100.000 LAVORATORI

Il dato che più colpisce riguarda l'occupazione: si parla di un taglio che potrebbe coinvolgere fino a 100.000 dipendenti in tutto il mondo. Questa cifra mostruosa rappresenta circa il 15% dell'intera forza lavoro globale del gruppo e segna un'accelerazione brutale rispetto ai 50.000 esuberi già ipotizzati a fine 2024. Non si tratterebbe solo di operai: la scure di Blume è pronta a colpire duramente anche i piani alti. Solo nei settori dell'amministrazione e dello sviluppo, si prevede che 5.500 manager su un totale di circa 20.000 perderanno il posto. L'obiettivo finanziario è chiarissimo: abbattere i costi generali di ben 11 miliardi di euro entro il 2030.

fabbrica volkswagen zwickau

QUATTRO FABBRICHE NEL MIRINO

Per la prima volta nella storia recente del Gruppo Volkswagen, la chiusura di stabilimenti in Germania non è più un tabù. Sono quattro i siti produttivi di grandi dimensioni finiti sulla lista nera: Hannover, Zwickau, Emden e lo storico impianto Audi di Neckarsulm. In questi centri lavorano attualmente circa 40.000 persone, con una capacità produttiva stimata in 750.000 veicoli all'anno. Secondo i piani, i cancelli non dovrebbero chiudersi prima del 2030, ovvero alla fine del ciclo di vita dei modelli attualmente in produzione, ma l'incertezza per le regioni coinvolte è già altissima.

MENO MODELLI E POSSIBILE SCORPORO

La strategia di Blume non passa solo per i tagli al personale, ma anche per una drastica semplificazione delle gamme di modelli. L'offerta complessiva del gruppo dovrebbe passare dagli attuali 150 modelli a meno di 100, con l'obiettivo di ridurre la complessità e massimizzare le sinergie attraverso l'uso di componenti comuni tra i vari marchi. Parallelamente, Volkswagen prevede di tagliare gli investimenti per i prossimi cinque anni del 15%. 

Ma l'indiscrezione più clamorosa riguarda l'assetto societario: il management starebbe valutando lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione "Componenti" dal resto del gruppo, per renderli entità indipendenti. Questa mossa, tuttavia, è vista con estremo sospetto dai sindacati, poiché potrebbe essere un modo per aggirare la cosiddetta "Legge Volkswagen" che garantisce particolari tutele ai lavoratori.

fabbrica volkswagen zwickau 2

PERCHÉ QUESTA RIVOLUZIONE?

Il motivo di tanta urgenza risiede in numeri che fanno tremare i polsi: nel 2025 il margine operativo del gruppo è crollato al 3%, dimezzandosi rispetto al passato. Nonostante le 9 milioni di auto vendute all'anno, le vendite sono stagnanti e un sondaggio interno avrebbe addirittura evidenziato come l'esistenza stessa del gruppo sia considerata a rischio. "Il nostro attuale modello di business non funziona più per tutti i marchi", avrebbe ammesso un portavoce del gruppo, riferendosi alla strategia di sviluppare auto in Germania, produrle in Europa ed esportarle in tutto il mondo.

BARRICATE DEI SINDACATI

La reazione dei rappresentanti dei lavoratori non si è fatta attendere. Il consiglio di fabbrica, guidato da Christiane Benner, Daniela Cavallo e Thorsten Gröger, ha definito questi piani come "minacce irresponsabili". I sindacati accusano il vertice di "attivismo cieco" e chiedono che il consiglio si concentri invece sulla creazione di prodotti competitivi e tecnologie all'avanguardia per garantire l'occupazione. La battaglia è appena iniziata e il vertice del 9 luglio si preannuncia infuocato: con l'opposizione del Land della Bassa Sassonia e del potente sindacato IG Metall, Blume dovrà faticare non poco per far passare la sua "cura shock".

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Ritratto di lucio204
lucio204
26 giugno 2026 - 16:47
AHAHAHAH AHAHAHAH AHAHAHAH.... l'auto elettrica salverà il mondo... intanto distrugge l'economia europea AHAHAHAH AHAHAHAH AHAHAHAH
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
26 giugno 2026 - 17:10
Ma infatti se avessero investito meglio e dì più sull'elettrico e non avessero fatto la sciagura del Diesel gate, non starebbe in queste condizioni. In Cina erano i primi e i cinesi nonché pure Toyota li hanno surclassati, idem in america dove si sono giocati la reputazione, gli americani non comprano più audi e vw come prima del diesel gate e coi dazi altra mazzata. La fabbrica Tesla in Germania va a gonfie vele, spiegami perché allora Tesla non chiuderebbe in Germania e VW si.
Ritratto di Pepetto
Pepetto
26 giugno 2026 - 16:52
Bisognerebbe intentare un’azione revocatoria nei confronti dei precedenti e attuale government ….ceo in testa ..-Per le scelte sbagliate compiute Nelle politiche aziendali dei modelli prodotti… Chi sbaglia paga..ritornate indietro a munita…tutti i soldi intascati per scelte sbagliate… È uno dei classici casi in cui el pueblo unido jamas sera’ vencido… Lo dice uno che non è sicuramente un rosso..
Ritratto di giocchan
giocchan
26 giugno 2026 - 17:03
I modelli prodotti c'entrano poco. I margini crollano perchè produrre in Germania oramai costa troppo: manodopera molto costosa (come sempre), e costo dell'energia enorme (prima c'era il gas russo, ora non c'è più). Non è un caso che i tagli siano tutti lì e non in sud africa (Polo), spagna (le MEB+), ecc...
Ritratto di giocchan
giocchan
26 giugno 2026 - 17:00
VW deve tagliare: i motivi sono tanti, ma i tagli sono in Germania... il punto è che produrre lì costa esageramente troppo. Manodopera estremamente costosa, e soprattutto, da quando c'è stata la crisi del gas russo dovuto all'Ucraina, costo dell'energia enorme - una situazione che ha punti di contatto con quella italiana. Se VW continua a produrre in Germania un po' tutto, finisce per aria. Lì può solo produrre auto con margini enormi - auto o mezzi militari che siano... Tutto il resto va delocalizzato: sud africa (Polo), spagna (le MEB+), cina (Tavascan)... ci sono tantissime "nuove" opportunità. O la Germania torna ad avere un costo dell'energia ragionevole (con le rinnovabili? mettendo di nuovo Putin "tra i buoni"?), oppure c'è solo un futuro possibile.
Ritratto di forfElt
forfElt
26 giugno 2026 - 17:02
Si stava meglio quando si stava meglio, mi sa...
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
26 giugno 2026 - 17:06
Pagano sempre gli operai alla fine.... divisione componenti sono in gran parte gli operai, e chi li fa i componenti? Caduta di stile di VW quindi il Diesel gate era meglio che li faceva fallire. fanno già auto tutte uguali..... 3% di margine di guadagno medio su ogni auto quindi dalla Polo alla 911, è troppo poco? Che avidità
Ritratto di AZ
AZ
26 giugno 2026 - 17:13
Potrebbero puntare su scivoli per i dipendenti e sulla vendita di alcune fabbriche allo Stato per la produzione di armi (ce n'è bisogno).
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