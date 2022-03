Alfa Romeo, DS, Lancia: solo auto elettriche dal 2025

LE DATE DELLO SWITCH - Stellantis nell’ambito della presentazione del piano industriale Dare Forward 2030 ha indicato le date dalle quali le marche del gruppo realizzeranno solo nuovi modelli elettrici per il mercato europeo. Dalla slide qui sotto si vede chiaramente che la Maserati, unica marca di lusso del gruppo, diventerà completamente elettrica a partire dal 2024. Per i marchi premium, cioè Alfa Romeo, Lancia e DS ci sarà invece da attendere il 2025. Per tuttI gli altri costruttori del gruppo la data fatidica è il 2026.

ALFA ROMEO - A fronte di ciò, la domanda sorge spontanea: come saranno le eredi delle attuali Giulia e Stelvio? Come sappiamo, fra pochi mesi dovrebbero debuttare le versioni ristilizzate (qui per saperne di più), ma è plausibile ipotizzare che le nuove generazioni potrebbero essere spinte solamente da motori elettrici. L’ultima arrivata, ossia la suv Tonale, avrà una variante EV nel 2024, poi sarà la vota di una crossover di dimensioni più ridotte, che potrebbe chiamarsi Brennero, ingegnerizzata sulla versione aggiornata della piattaforma modulare CMP dell’ex gruppo PSA. Questa piccola crossover, prevista nel 2024, dovrebbe, quindi, essere l’ultimo nuovo modello disponibile con sia motori termici che elettrici.

MASERATI - La Maserati, che attualmente ha a listino versioni mild-hybrid della berlina Ghibli e della suv Levante, nel 2023 lancerà le controparti elettriche della nuova suv Grecale e della coupé sportiva Granturismo. Ancora non è chiaro se l’erede della Quattroporte sarà solo elettrica o meno.

LANCIA - Poche le informazioni sulla Lancia. Tavares ha comunque confermato la volontà di rilanciare il marchio come brand completamente elettrico. In questo senso si potrebbe ipotizzare che l’erede dell’attuale Ypsilon, prevista nel 2024, sarà ingegnerizzata sulla piattaforma della Fiat Nuova 500 elettrica.

AUMENTARE I MARGINI - Stellantis prevede di quadruplicare i suoi ricavi del segmento premium e quintuplicare i suoi profitti entro il 2030. L’obiettivo è quello di passare, entro otto anni, dall’attuale 4% all’11% di margine generato dai suoi marchi più prestigiosi.

