Doppio binario per le piccole di Stellantis

DOPPIO BINARIO

La settima generazione della Opel Corsa arriverà nel corso del 2027, assomiglierà alla concept GSE Vision Gran Turismo e sarà solo elettrica. Tuttavia chi comprerà la citycar nei prossimi anni dovrebbe continuare a poter scegliere anche la versione con motore a combustione, in quanto sembra che la casa tedesca si sia convinta a far proseguire la carriera dell’attuale modello. Stando alle indiscrezioni, considerando la diffusione al di sotto delle attese dei modelli elettrici, la Opel intraprenderà la strada del doppio binario, facendo convivere la nuova generazione elettrica con la vecchia termica debitamente aggiornata.

NUOVA PIATTAFORMA

La stessa strada sarà adottata dalle altre marche del gruppo Stellantis per modelli di larga diuffusione come le Peugeot 208 e 2008 anch’esse in procinto di ricevere una nuova generazione fra due anni. La base per questi tre modelli sarà la piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, specifica per auto elettriche compatte. Si tratta di un’architettura più sofisticata rispetto alla Smart Car utilizzata per esempio da Citroën C3 e Fiat Grande Panda, il che significa che dovremmo aspettarci motori più potenti e batterie di dimensioni maggiori. La citycar potrebbe essere equipaggiata con accumulatori al litio-ferro-fosfato con capacità di 40-55 kWh, per un autonomia stimata che supera i 500 km.

NUOVI RESTYLING

Le attuali generazioni delle Opel Corsa, Peugeot 208 e Peugeot 2008, che inizialmente avrebbero dovuto uscire di scena con l’arrivo delle nuove, subiranno degli ulteriori restyling per proseguire la loro carriera sul mercato. Non ci aspettiamo però rivoluzioni né dal punto di vista stilistico né di motori: naturalmente con l’arrivo dei nuovi modelli verranno dismesse le rispettive versioni elettriche attualmente in commercio, ma rimarranno sicuramente disponibili le ibride leggere basate sul 3 cilindri 1.2 da 110 CV, probabilmente affiancate anche dalle versioni più economiche non elettrificate da 101 CV.