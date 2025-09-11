Home
Doppio binario per le piccole di Stellantis

opel corsa
peugeot 208
peugeot 2008
di Redazione online
Pubblicato 11 settembre 2025

Le eredi delle Opel Corsa, Peugeot 208 e 2008 sono previste nel 2027 e saranno solo elettriche, ma le attuali generazioni saranno tenute in commercio.

DOPPIO BINARIO

La settima generazione della Opel Corsa arriverà nel corso del 2027, assomiglierà alla concept GSE Vision Gran Turismo e sarà solo elettrica. Tuttavia chi comprerà la citycar nei prossimi anni dovrebbe continuare a poter scegliere anche la versione con motore a combustione, in quanto sembra che la casa tedesca si sia convinta a far proseguire la carriera dell’attuale modello. Stando alle indiscrezioni, considerando la diffusione al di sotto delle attese dei modelli elettrici, la Opel intraprenderà la strada del doppio binario, facendo convivere la nuova generazione elettrica con la vecchia termica debitamente aggiornata.

NUOVA PIATTAFORMA

La stessa strada sarà adottata dalle altre marche del gruppo Stellantis per modelli di larga diuffusione come le Peugeot 208 e 2008 anch’esse in procinto di ricevere una nuova generazione fra due anni. La base per questi tre modelli sarà la piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, specifica per auto elettriche compatte. Si tratta di un’architettura più sofisticata rispetto alla Smart Car utilizzata per esempio da Citroën C3 e Fiat Grande Panda, il che significa che dovremmo aspettarci motori più potenti e batterie di dimensioni maggiori. La citycar potrebbe essere equipaggiata con accumulatori al litio-ferro-fosfato con capacità di 40-55 kWh, per un autonomia stimata che supera i 500 km. 

NUOVI RESTYLING

Le attuali generazioni delle Opel Corsa, Peugeot 208 e Peugeot 2008, che inizialmente avrebbero dovuto uscire di scena con l’arrivo delle nuove, subiranno degli ulteriori restyling per proseguire la loro carriera sul mercato. Non ci aspettiamo però rivoluzioni né dal punto di vista stilistico né di motori: naturalmente con l’arrivo dei nuovi modelli verranno dismesse le rispettive versioni elettriche attualmente in commercio, ma rimarranno sicuramente disponibili le ibride leggere basate sul 3 cilindri 1.2 da 110 CV, probabilmente affiancate anche dalle versioni più economiche non elettrificate da 101 CV.

Aggiungi un commento
Ritratto di fabrizio GT
fabrizio GT
11 settembre 2025 - 16:32
E certo che le lasciano sul mercato!!! Chissà quante ne venderanno se fossero solo elettriche....
Ritratto di otttoz
otttoz
11 settembre 2025 - 16:36
Ben svegliati... ma Renault Dacia è più furba mantenendo il GPL
Ritratto di Newcomer
Newcomer
11 settembre 2025 - 17:01
Insomma un grande pasticcio nel disperato tentativo di salvare il salvabile
Ritratto di forfElt
forfElt
11 settembre 2025 - 17:01
Queste, mi sa, che fanno la fine della e-500; che a una certa poi si scoprì "potesse anche termicizzarsi"... :)
Ritratto di Quello la
Quello la
11 settembre 2025 - 17:04
Ma se poi rinvieranno il ban alle endotermiche al 2040, che facciamo? Continuiamo a tenerci le Polo, Ibiza, 208 attuali ristilizzate ad libitum? Quindi auto di 30 anni prima vendute come nuove? Questo è il futuro dell'endotermico?
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
11 settembre 2025 - 17:48
Giusto...auto di 30 anni che avranno i prezzi adeguatamente rialzati (vedi Panda che rimane sempre la stessa pur costando il doppio di prima),
Ritratto di Autosport
Autosport
11 settembre 2025 - 17:12
.......la casa tedesca........ma quale casa tedesca ? Opel oramai per come la si conosceva ( ne ho avete 3 ) e' gia' morta e sepolta
Ritratto di Al Volant
Al Volant
11 settembre 2025 - 17:14
Dalle mie parti, è circa un anno che non mettono più colonnine... Sono cresciute le erbacce tutte intorno ( davvero eh!) . Certo 10 anni sono tanti, però...
Ritratto di GabrieleWhite
GabrieleWhite
11 settembre 2025 - 17:28
Che robe, per fortuna le loro piattaforme doveva supportare tutto
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
11 settembre 2025 - 17:49
Fare come la Renault no? R5 elettrica nuova, Clio termica nuova. E poi ancora avanti con il 1.2...povera Stellantis...Sempre peggio
Ritratto di Gordo88
Gordo88
11 settembre 2025 - 17:55
1
Lo fanno perchè altrimenti coi nuovi modelli termici ed elettrici l' 85% dei consumatori continuerebbe a comprare termico, nonostante il divario di prezzo ormai sia esiguo.. e poi scattano le multe milionarie quindi tanto vale vendere meno e sperare di morire un pò più in là
Ritratto di Flynn
Flynn
11 settembre 2025 - 17:57
3
Tardi... ma finalmente sono arrivati a una corretta strategia. Ottimo !
