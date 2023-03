Tesla Model 3: nuovo taglio dei prezzi in Italia

PER RIENTRARE NEGLI INCENTIVI - La Tesla abbassa il prezzo della versione di accesso della berlina elettrica Model 3, che adesso costa 41.490 euro, rientrando negli incentivi statali (bisogna poi aggiungere la messa su strada). La Tesla Model 3 base ha un singolo motore elettrico, trazione posteriore, un’autonomia dichiarata di 491 km, scatta da 0 a 100 in 6,1 secondi, con una velocità massima di 225 km/h.

BISOGNA OPTARE PER LA “BASE” - Sfruttando gli incentivi statali previsti in caso di rottamazione di un mezzo vetusto, il prezzo della Tesla Model 3 scende a 36.490 (38.490 senza rottamazione). L’allestimento base prevede i cerchi Aero da 18”, vernice bianco Perla o Nero Pastello. Scegliendo la tonalità bianca è possibile optare tra gli interno in Nero Totale o quelli in Bianco e Nero. Ma per rientrare negli incentivi, che prevedono la soglia di 35.000 euro più IVA, non si deve esagerare con gli optional. Le altre due versioni a listino sono la Model 3 Long Range, che costa 52.990 euro, e la Performance, che ha un prezzo di 59.990 euro.

PRESSIONE ALLA CONCORRENZA - La compagnia di Elon Musk continua quindi nella sua politica di taglio dei prezzi. Ad inizio anno aveva applicato un ribasso che in alcuni casa sfiorava il 20% (qui la news). Il costruttore americano, con quest’ultima mossa, mette ulteriore pressione alla concorrenza.

