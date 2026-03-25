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Renault Twingo E-Tech: prezzo cinese e guida europea

La Renault Twingo E-Tech è una piccola elettrica non cara eppure ricca di personalità e tecnologia. Ben tarati e intuitivi i comandi e preciso lo sterzo, ma i vetri dietro si aprono a compasso.
renault twingo
Renault
Listino prezzi Renault Twingo E-Tech
di Edoardo Baldi
Pubblicato 25 marzo 2026

  • Prezzo (al momento del test)

    € 21.000

  • Autonomia (dichiarata)

    261 km

  • Tempo di ricarica (dichiarato)

    5 ore e 6,6 kW

  • Euro

    27,5
Renault Twingo E-Tech
Renault Twingo E-Tech 27.5 kWh Techno
Costruita in europa

renault twingo 2026 03

Le elettriche sotto i 20.000 euro si contano sulle dita di una mano e una di queste è la nuova cittadina Renault Twingo E-Tech: la “base” Evolution costa € 19.500 e non è spartana. A dispetto del prezzo, non è costruita in Cina come le sue principali rivali, ma in Slovenia. C’è comunque in lei qualcosa del paese asiatico: dopo il progetto in Francia, lo sviluppo è stato portato avanti nel centro di Shanghai della casa, scelto perché capace di completare il progetto rapidamente: l’auto è stata deliberata in meno di 2 anni, praticamente la metà del tempo fino ad allora impiegato dalla Renault per una nuova elettrica.

Parentela evidente

renault twingo 2026 03 01

Nelle forme “simpatiche” la nuova Renault Twingo riprende la prima generazione del modello, lanciato nel 1992: luci ad arco, forme da monovolume e dimensioni compatte (è lunga 379 cm). È perfino presente un inserto a tre elementi sul cofano: anziché una presa d’aria come sulla prima Twingo, ora nasconde il tappo per il rabbocco lavavetri: il cofano è infatti sigillato. La grossa differenza rispetto l’antenata riguarda il fatto che è a cinque porte, anziché a tre, e solo a corrente. 

Gamma semplice

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Solo due le versioni; la Evolution offre già un sistema multimediale con Android Auto e Apple CarPlay, il sedile del conducente regolabile in altezza, il climatizzazione manuale e i sensori di parcheggio posteriori, oltre agli aiuti alla guida obbligatori per legge come la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento di corsia. Per 1.600 euro in più la Techno del test aggiunge dotazioni come i cerchi in lega, l’infotainment con i servizi di Google (che permette di scaricare anche decine di app aggiuntive), il climatizzatore automatico, il cruise control adattativo, i retrovisori esterni ripiegabili, lo sblocco automatico delle porte, la retrocamera, gli abbaglianti e i tergicristallo automatici.

Un motore e una batteria

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Meccanicamente la Renault Twingo E-Tech deriva dalle Renault 4 E-Tech e 5 E-Tech, rispetto alle quali ha però delle più semplici sospensioni a ponte torcente anziché indipendenti. E la batteria è di tipo LFP (litio-ferro-fosfato): a parità di capacità è più grande e pesante ma più economica e meno incline a danneggiarsi nel lungo periodo se ricaricata spesso al 100%; inoltre ha una minore infiammabilità in caso di incidente. C’è con una sola capacità: 27,5 kWh che, per la casa, bastano in media per poco più di 260 km. Unico anche il motore, da 82 CV, che è montato sotto il cofano anteriore (la trazione è sulle ruote davanti).

Carica rapida optional

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Di serie si ricarica con corrente alternata a 6,6 kW: servono oltre 4 ore per un “pieno”. Per chi “ha fretta” consigliamo il caricatore opzionale, che va montato in fabbrica: è nel pack Advanced Charge (490 euro) e porta la potenza 11 kW (per la casa 2 ore e 35’ per una rigenerazione completa) e aggiunge la ricarica in corrente continua dalle colonnine più rapide fino a 50 kW: 30 minuti per passare dal 10 all’80%. Questa potenza di ricarica è stata scelta anche perché fa scaldare meno la “pila” in fase di rigenerazione rispetto a quelle più elevate. È stato così possibile adottare un più economico e leggero (si risparmiano circa 30 kg) sistema di raffreddamento ad aria, al quale è stato aggiunto un pannello riscaldabile per portare alla “giusta” temperatura l’accumulatore quando fuori fa freddo. Anche grazie a queste accortezze il peso è basso per un’auto a corrente: poco più di 1200 kg.

Posti dietro scorrevoli

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Nell’abitacolo è impossibile non notare le somiglianze con la prima Twingo: il pulsante delle “quattro frecce” è tondo, rosso e in bella vista e non mancano inserti in tinta con la carrozzeria. Al posto del divano, dietro ci sono due poltrone indipendenti, regolabili nell’inclinazione degli schienali e scorrevoli di 17 cm. L’operazione si può anche gestire direttamente dal baule, tirando delle linguette: facendole avanzare il vano passa da 205 a 305 litri. Sotto il piano di carico (“furbamente” diviso a due metà, per poterlo sollevare anche se ci sono dei bagagli da un lato) è poi stato ricavato un vano di 50 litri, con fondo gommato e pensato per ospitare i cavi di ricarica. Sulla Techo anche lo schienale anteriore destro può perfino piegarsi in avanti, permettendo di ricavare uno spazio lungo 2 metri. 

A tutta praticità

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Anche elementi più moderni sono ben pensati: a partire dalle “rotellone” del climatizzatore automatico, passando per gli attacchi YouClip (gli stessi delle Dacia, che permettono di collegare accessori dedicati come ganci, luci, portacellulari e simili) per finire con il tasto che permette, se premuto due volte, di richiamare “al volo” una combinazione predeterminata di aiuti alla guida. Ben pensati anche il bracciolo-portaoggetti (costa 228 euro, è rivestito in tessuto e ha l’apertura laterale con la zip) e i divisori o portabibita stampati in 3D per il vano aperto fra le poltrone anteriori (51 euro). Intuitivi pure i comandi al volante (ripresi dalle Dacia come il sistema di climatizzazione), e il freno di stazionamento elettronico, che si attiva da solo quando si slaccia la cintura o si apre la porta del guidatore.

Lo stile vuole la sua parte

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Considerando gli ingombri esterni della Renault Twingo E-Tech, lo spazio per quattro adulti è buono: dietro solo i più alti “toccano” con la testa, mentre due adulti non hanno problemi di spazio per le ginocchia; non molto invece l’agio per i piedi sotto le poltrone. Dietro i vetri si aprono solo a compasso: un’economia evidente dovuta anche alla volontà di avere forme le più vicine possibili alla concept (qui i dettagli): dei vetri discendenti avrebbero costretto a modificare le linee o ad avere finestrini stretti e che scendono poco. Inoltre, mancano delle tasche nelle porte, sostituite da piccole feritoie ai lati delle poltrone posteriori.

Non è una viaggiatrice

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Accattivante la grafica degli schermi: il cruscotto di 7” e quello centrale di 10,1” presentano animazioni “fumettose” e vivaci colori pastello, pur conservando una buona leggibilità. Il sistema multimediale è reattivo e facile da usare: è quello delle più recenti Dacia, ma con una grafica più allegra. Questo vuol dire però che, per gestire il volume dell’audio, il passeggero deve raggiungere i piccoli tasti sopra la cornice: scomodo. I servizi di Google della Techno comprendono Maps che fa da navigatore e calcola da sé dove e per quanto fermarsi in ricarica. A dispetto di questa funzione, però, la Renault Twingo E-Tech non è certo un’auto da viaggio: stimiamo che difficilmente in autostrada si faranno più di 150 km con una carica.

“Attrezzata” per il traffico

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Sulla Techno è di serie il cruise control adattativo con funzione stop&go: pensato per aiutare nel traffico intenso, mantiene la giusta distanza dall’auto che precede, arrivando a fermare la vettura e farla ripartire automaticamente. Quando poi non si usa tale dispositivo, è comunque disponibile la funzione One-Pedal (anch’essa di serie sulla Techno): il recupero di energia diventa così vigoroso che arriva a fermare l’auto. Si può selezionare comodamente, assieme ad altri tre livelli di freno motore, dalle palette dietro al volante.

Meglio piccoli!

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Compatta e maneggevole, è scattante e permette di fare manovra in un fazzoletto: la casa dichiara un diametro di sterzata di 9,9 metri. Sull’asfalto liscio di Ibiza, dove abbiamo guidato l’auto, non abbiamo potuto valutare bene il molleggio ma sui pochi rallentatori di velocità incontrati il giudizio è buono, nonostante i cerchi di 18” dell’auto del test (optional a 500 euro al posto di quelli di 16”). Il consiglio è comunque di risparmiare questi soldi e investirli nel pack Easy Drive (600 euro): comprende il controllo dell’angolo cieco (che funziona anche da fermi, quando si sta per aprire una portiera), i sensori di parcheggio anteriori e laterali e la frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia.

Si guida proprio bene

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La posizione di guida è ben studiata: derivando dalle 4 e 5 E-Tech, è stata mantenuta la regolazione del volante anche in profondità: una rarità per una citycar. La plancia alta e i montanti anteriori spessi e inclinati, però, non aiutano a vedere bene cosa avviene fuori; specie agli incroci. Quello che più convince è comunque la messa a punto: lo sterzo è pronto e l’auto cambia direzione senza ritardi appena si gira il volante e la precisione è di buon livello. Con 82 CV, la spinta non è ovviamente “travolgente” ma è ben dosabile e avviene senza ritardi e in maniera lineare, mentre i freni paiono potenti e hanno una risposta “naturale”. Apprezzabile anche il fatto di non offrire più modalità di guida: l’auto va bene già così com’è e, al massimo, si può attivare la funzione Eco che riduce l’assorbimento di corrente (e le prestazioni) per aumentare l’autonomia in caso di necessità.

SECONDO NOI

PERCHÉ SÌ
  • Dotazione
    A un prezzo onesto si ha un valido sistema multimediale, i pratici posti dietro scorrevoli, degli aiuti alla guida ben tarati (come il cruise control adattativo) e il “clima” automatico.
  • Messa a punto
    Convince la risposta dei freni e lo sterzo è reattivo e preciso. Utile la funzione one-pedal.
  • Posizione di guida
    Di serie non solo la regolazione in altezza del sedile ma anche quella in profondità del volante.
PERCHÉ NO
  • Tasche posteriori
    Chi sta dietro può contare solo su quelle sul retro delle poltrone e su due piccoli vani aperti ai lati delle sedute.
  • Visibilità
    I montanti anteriori spessi e inclinati non fanno vedere bene fuori nelle curve. In manovra disturbano quelli larghi posteriori.
  • Vetri dietro a compasso
    Secondo la Renault chi guida una citycar è quasi sempre da solo: sarà vero, ma degli alzavetro avrebbero comunque fatto comodo.

SCHEDA TECNICA

Motore elettrico trifase
Potenza massima complessiva kW (CV) 60 (82)
Coppia max Nm 175
   
Tipo batteria ioni di litio
Tensione - capacità 300 V - 27,5 kWh nominali
   
Potenza max di ricarica dalle colonnine  
In corrente alternata 6,6 kW (11 kW optional)
In corrente continua - (50 kW optional)
Tempo di ricarica 5 ore a 6,6 kW
   
Trazione anteriore
Freni anteriori dischi autoventilanti
Freni posteriori dischi
   
Le prestazioni dichiarate  
Velocità massima (km/h) 130
Accelerazione 0-100 km/h (s) 12,1
Autonomia (km, ciclo WLTP) 261
   
Quanto è grande  
Lunghezza/larghezza/altezza cm 379/172/149
Passo cm 249
Posti 4
Peso in ordine di marcia kg 1219
Capacità bagagliaio litri 205-305/966
Pneumatici (di serie) 195/60 R 16

PHOTOGALLERY

Galleria 24 immagini

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Ritratto di GabrieleWhite
GabrieleWhite
25 marzo 2026 - 11:36
Sarebbe sensata se ci fossero gli incentivi.
Ritratto di Edo-R
Edo-R
25 marzo 2026 - 11:47
Infatti questi giocattoli hanno senso al prezzo dimezzato con l'incentivone pubblico, per cui la gente si fa il macchinino elettrico per la città, vedasi T03.....
Ritratto di Euro7
Euro7
25 marzo 2026 - 11:37
Pratica, intelligente e sembra anche al giusto prezzo.. sarà l'auto del popolo?
Ritratto di lucio204
lucio204
25 marzo 2026 - 11:43
Il popolo ha detto "NO"!
Ritratto di Euro7
Euro7
25 marzo 2026 - 11:44
Devono ancora cominciare a venderle
Ritratto di lucio204
lucio204
25 marzo 2026 - 11:50
E le Renault 5 e 4 almeno lo sono? Perché non se ne vedono una in giro nemmeno per sbaglio... AHAHAHA AHAHAHA AHAHAHA
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
25 marzo 2026 - 12:29
1
strano perchè nell'articolo precedente sulle vendite in europa si narra che l'elettrico abbia soppiantato tutto e che tutti vogliono le elettriche, non capisco... sarà mica che i dati di vendita non considerano le immatricolazioni obbligate per poi riempire piazzali di km-zero da svendere sottocosto? che poi restano li lo stesso
Ritratto di Sprint105
Sprint105
25 marzo 2026 - 11:44
Che senso ha fare delle elettriche strombazzando il prezzo basso, che sono sempre 20.000 euro non proprio quattro soldi, se poi hanno una batteria ridicola che avrà poca autonomia. E non si venga a dire che per la città basta, se spendo 20.000 euro voglio che l'auto mi porti anche in giro fuori città senza stressare con la ricarica. Penso che sarà meglio farla anche ibrida.
Ritratto di Edo-R
Edo-R
25 marzo 2026 - 11:45
Esatto!
Ritratto di Euro7
Euro7
25 marzo 2026 - 11:53
"Sprint105, ma davvero stiamo ancora facendo questo discorso nel 2026? Se compri un'auto da città, la userai per la città nel 90% dei casi, ricaricandola comodamente a casa o mentre è ferma per i fatti suoi. Quella singola volta all'anno che devi andare lontano, fare una sosta di 20 minuti per ricaricare è davvero una 'tragedia' insuperabile? ​Il problema è che ignori totalmente i vantaggi per l'altro 90% del tempo: guidare senza vibrazioni che ti scuotono il sedile, senza il rumore di una lavatrice rotta e con uno sprint che il tuo ibrido si sogna. Per non parlare del piacere di trovare l'auto già calda d'inverno col preriscaldo e di non dover più fare file per i tagliandi o respirare puzza di scarico ogni volta che apri il finestrino. Preferisci davvero trascinarti dietro la complessità di due motori (ibrida) e tutta la loro manutenzione solo per la paura di fermarti una volta ogni tanto? La vera libertà è l'efficienza, non portarsi appresso un serbatoio di ansia
Ritratto di Edo-R
Edo-R
25 marzo 2026 - 11:58
Si viene preferita ed infatti si vede.
Ritratto di forfElt
forfElt
25 marzo 2026 - 12:08
Non oso immaginare: già le algie di loro spopolano; aggiungici le vibrazioni da lavatrice e il rumore assordante , ma poi al freddo pure e nella totale puzza (che risaputamente se stai in mezzo al traffico e apri il finestrino [cosa da sempre fare se uno già sta a pigliare freddo di suo in auto] entra sì puzza se stai in una ice MA NON se stai in una bev). Insomma, uno pensa di risparmiarsi tipo 18k a prendersi una Panda di 3a mano per fare le stesse identiche "cose cittadine" (e anzi ci esce pure di allontanarsi dal proprio quartiere), ma invero tipo 6 mesi e ce l'hai rimessa tutta in salute, che sarai ridotto a uno straccio di persona . E il 94% degli italici lo ignora :(((
Ritratto di forfElt
forfElt
25 marzo 2026 - 11:47
Il prezzo non sembra male, fosse a tale cifra pure stata DM, OnePedal e 450-500km di autonomia, poteva essere davvero una prospettiva da tenere in considerazione per quel 18.8% che già compra bev
Ritratto di Quello la
Quello la
25 marzo 2026 - 12:12
E niente, caro forfEit, quando si parla di OnePedal sarai il riferimento d'ora in poi...
Ritratto di forfElt
forfElt
25 marzo 2026 - 12:16
Lo spero, lo spero... ;)
Lo spero, lo spero... ;)
Ritratto di Mordecai19
Mordecai19
25 marzo 2026 - 11:57
Dovrebbe costare la metà, a quel prezzo tanto vale prendere un auto che nel Weekend ti può portare in gita fuori città.
Ritratto di forfElt
forfElt
25 marzo 2026 - 12:10
Prossimi ecoincentivi forse anche meno, chissà...
Ritratto di dkc powered
dkc powered
25 marzo 2026 - 12:12
L'unica differenza con la vecchia é il prezzo...
Ritratto di Quello la
Quello la
25 marzo 2026 - 12:13
E vabbè, anche Aygo X ha i finestrini posteriori a compasso e con il prezzo siamo lì...
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
25 marzo 2026 - 12:14
54
Non ci sono prezzi più economici, però è carina ed i cerchi sono piccoli
Ritratto di ziobell0
ziobell0
25 marzo 2026 - 12:23
simpatica ... il discorso è sempre lo stesso, appena si esce dalla città non si può fare neanche la gitarella di pasquetta
Ritratto di forfElt
forfElt
25 marzo 2026 - 12:26
A 14-15k (street price) con un 1.2cc avrebbe insidiato* le vendite della Pandina (che significa assicurarsi 13.000 pezzi già solo in Italia) ; *presumibilmente
Ritratto di Raiden_z
Raiden_z
25 marzo 2026 - 12:25
Il grande limite di quest'auto è l'autonomia...e per 21.000 euro (che viene considerato un prezzo basso) vorrei permettermi qualche gita fuori porta senza l'ansia di rimanere a piedi.
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
25 marzo 2026 - 12:31
1
bella! bellissima! 130 all'ora e 200km di autonomia, e io pensavo si trattasse di un automobile... questi sono dati da ciclomotore, da deltaplano, da acqua scooter, da cavallo dopato

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