Le 10 auto più longeve in vendita

gallery
di Andrea Spitti
Pubblicato 06 dicembre 2025

Nel frenetico mondo dell’auto esistono delle “immortali” capaci di sfidare il tempo. Ecco i dieci modelli che resistono nelle concessionarie da un decennio o anche più, grazie a continui aggiornamenti e progetti nati bene.

ELISIR DI LUNGA VITA

In un’industria che corre veloce, il ciclo di vita medio di un’automobile si attesta solitamente intorno ai sette anni. È la regola non scritta del mercato: lancio, restyling di metà carriera dopo tre o quattro anni e poi pensione per lasciare spazio alla nuova generazione. Eppure, scorrendo il listino del nuovo, ci si imbatte in alcune eccezioni notevoli: vetture che hanno debuttato quando gli smartphone avevano ancora il tasto fisico centrale e che oggi, alla vigilia del 2026, sono ancora lì, ordinabili e spesso molto apprezzate

Non si tratta di fondi di magazzino, ma di progetti longevi che hanno saputo evolversi. Per sopravvivere così a lungo, queste auto hanno subito una metamorfosi costante ma discreta: non stravolgimenti strutturali, ma restyling estetici, iniezioni di tecnologia (dagli schermi dell’infotainment agli ADAS obbligatori) e aggiornamenti dei motori per restare al passo con normative delle emissioni sempre più stringenti. 

In alcuni casi, la loro permanenza è dovuta all'incertezza della transizione elettrica che ha spinto i costruttori a “congelare” gli investimenti sui motori termici, allungando la vita dei modelli esistenti. In altri, molto semplicemente, il design originale era così azzeccato da non richiedere sostituzioni. Ecco le dieci veterane del nostro mercato, dalla più recente alla più longeva.

  • SEAT ATECA (2016)

    La Seat Ateca ha segnato un punto di svolta fondamentale per la casa spagnola: è stata la prima vera suv del marchio, arrivata per cavalcare la moda imperante delle ruote alte. Costruita sulla solida piattaforma MQB del gruppo Volkswagen, la stessa della seconda generazione della Tiguan, ha ricevuto un aggiornamento importante nel 2020, che ne ha rinfrescato il frontale allineandolo al nuovo corso stilistico di Leon e Tarraco, oltre a migliorare la dotazione di sicurezza e connettività.

  • ALFA ROMEO GIULIA (2016)

    Presentata con grandi aspettative per rilanciare il “Cuore Sportivo”, l’Alfa Romeo Giulia è rimasta dal 2016 sostanzialmente fedele a se stessa. Costruita sulla raffinata piattaforma Giorgio, ha visto aggiornamenti mirati soprattutto agli interni (nel 2020) per colmare il gap tecnologico con le rivali. Il restyling più recente del 2023 ha introdotto i fari a matrice di led con la firma luminosa “3+3” (omaggio alla SZ) e la strumentazione digitale “a cannocchiale”. Destinata inizialmente alla pensione nel corso del 2025, la casa di Arese ne ha prolungato la vita fino al 2027, in attesa di delineare il futuro della sua erede.

  • VOLKSWAGEN TOURAN (2015)

    Mentre il mondo si convertiva alle suv, la Volkswagen Touran è rimasta a presidiare il segmento delle monovolume medie. Basata anch’essa sull’affidabile pianale modulare MQB, non ha subito stravolgimenti estetici radicali negli anni, limitandosi ad aggiornare le motorizzazioni (con i recenti 1.5 TSI e i diesel 2.0 TDI Evo) e i sistemi di assistenza alla guida per rimanere omologabile e sicura.

  • SUZUKI VITARA (2015)

    Dopo qualche tempo di assenza, nel 2015 torna la Suzuki Vitara, suv compatta prodotta dalla casa giapponese dal 1988 al 1998. Abbandonato il telaio a longheroni e le marce ridotte, la nuova Vitara è una crossover compatta e urbana, dallo stile moderno anche a distanza di 10 anni dal suo lancio. In un decennio ha cambiato volto più volte: nel 2018 con nuovi motori turbo, nel 2020 con l’introduzione dell’ibrido leggero e nel 2022 con il sistema full hybrid. Recentemente, un ulteriore restyling nel 2024 ha ridisegnato il frontale e aggiornato l’infotainment.

  • MAZDA MX-5 (2015)

    La quarta generazione (sigla ND) della roadster più venduta al mondo ha debuttato quasi dieci anni fa, ma sembra presentata ieri. La Mazda MX-5 ha applicato la filosofia del kaizen (miglioramento continuo): nel 2018 il motore 2.0 è passato da 160 a 184 CV, e nel 2023 è stato presentato un aggiornamento che ha introdotto nuovi fari a led, un differenziale posteriore asimmetrico migliorato e un nuovo schermo centrale.

  • SSANGYONG/KGM TIVOLI (2015)

    In dieci anni la Tivoli ha cambiato il nome della sua casa costruttrice ma non la sua natura: nata con il logo della SsangYong, la crossover compatta si trova ora a listino con il brand KGM, dopo il cambio di denominazione del 2023. Doveva essere il modello della rinascita per la casa coreana, portando linee più europee e gradevoli. Ha subito diversi interventi di chirurgia estetica, specialmente nel frontale (ora più pulito e moderno) e nella plancia, che ha abbandonato i tasti fisici per schermi più ampi e comandi touch, oltre all’adozione di nuovi motori turbo benzina.

  • AUDI Q7 (2015)

    La seconda generazione dell’Audi Q7 è un gigante che rifiuta di andare in pensione. Per lei c’è stato un percorso insolito fatto di ben due restyling pesanti. Il primo nel 2019, che ha rivoluzionato la plancia (introducendo il doppio schermo centrale) e il posteriore, il secondo all’inizio 2024, per allinearla al look delle sorelle elettriche e-tron. Un modo per l’Audi di presidiare il segmento delle grandi termiche di lusso in attesa della transizione totale.

  • VOLVO XC90 (2014)

    Lanciata nel 2014, la Volvo XC90 è stata l’auto della rinascita del marchio svedese sotto la proprietà Geely, portando al debutto la piattaforma SPA. Il design era così avanti per i tempi (fari a "Martello di Thor", schermo verticale) che in 11 anni è invecchiato pochissimo. La Volvo ha deciso di non pensionarla nemmeno con l’arrivo dell’elettrica EX90, preferendo far convivere entrambi i modelli. Un recente aggiornamento (settembre 2024) ha rivisto il frontale e il sistema multimediale per prolungarne la vita ancora per qualche anno.

  • MITSUBISHI SPACE STAR (2013)

    Lanciata nel lontano 2013, la piccola Mitsubishi Space Star è una citycar vecchia scuola. In oltre dieci anni ha cambiato volto due volte in modo radicale, adottando nel 2019 la mascherina cromata a “X” per sembrare più aggressiva e moderna. Sotto pelle, però, la meccanica è rimasta semplice, così come gli interni, che hanno visto solo aggiornamenti minimi all’infotainment.

  • FIAT PANDA (2012)

    Regina indiscussa del mercato italiano, la terza generazione della Fiat Panda è nata nel 2012 e da allora domina le classifiche di vendita del nostro Paese. Nel corso di 12 anni ha visto l’arrivo (e l’addio) del bicilindrico TwinAir, del diesel, della trazione 4x4 e l’approdo dell’ibrido leggero. Recentemente rinominata Pandina per distinguerla dalla nuova Grande Panda elettrica, ha ricevuto nel 2024 un aggiornamento cruciale con l’aggiunta degli ADAS obbligatori, garantendosi la sopravvivenza almeno fino al 2027, ma alcune voci suggeriscono che la produzione potrebbe proseguire fino al 2030, facendola diventare maggiorenne.

Riper
Riper
6 dicembre 2025 - 11:35
Semplicemente dieci auto che non hanno ristilizzato negli anni...se non cambiare il colore di uno specchietto o fesserie simili

