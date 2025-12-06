Le 10 auto più longeve in vendita

ELISIR DI LUNGA VITA

In un’industria che corre veloce, il ciclo di vita medio di un’automobile si attesta solitamente intorno ai sette anni. È la regola non scritta del mercato: lancio, restyling di metà carriera dopo tre o quattro anni e poi pensione per lasciare spazio alla nuova generazione. Eppure, scorrendo il listino del nuovo, ci si imbatte in alcune eccezioni notevoli: vetture che hanno debuttato quando gli smartphone avevano ancora il tasto fisico centrale e che oggi, alla vigilia del 2026, sono ancora lì, ordinabili e spesso molto apprezzate.

Non si tratta di fondi di magazzino, ma di progetti longevi che hanno saputo evolversi. Per sopravvivere così a lungo, queste auto hanno subito una metamorfosi costante ma discreta: non stravolgimenti strutturali, ma restyling estetici, iniezioni di tecnologia (dagli schermi dell’infotainment agli ADAS obbligatori) e aggiornamenti dei motori per restare al passo con normative delle emissioni sempre più stringenti.

In alcuni casi, la loro permanenza è dovuta all'incertezza della transizione elettrica che ha spinto i costruttori a “congelare” gli investimenti sui motori termici, allungando la vita dei modelli esistenti. In altri, molto semplicemente, il design originale era così azzeccato da non richiedere sostituzioni. Ecco le dieci veterane del nostro mercato, dalla più recente alla più longeva.