Ricarica ultra-rapida delle auto elettriche: con i cinesi è sfida al megawatt

TEMPI DA BENZINAIO: LA NUOVA FRONTIERA OLTRE I 1000 KW

Fino a ieri consideravamo i 350 kW delle stazioni ultra-fast come il vertice della tecnologia per la ricarica delle auto elettriche. Oggi quella soglia appare già superata. I costruttori cinesi hanno infranto il muro psicologico e tecnologico del megawatt, ovvero 1000 kW di potenza erogata in corrente continua.

L'obiettivo dichiarato è uno solo: azzerare la cosiddetta "ansia da ricarica" portando i tempi di sosta per l'elettrone allo stesso livello di un pieno di benzina o gasolio. A tracciare la strada è stata BYD con la sua Super e-Platform, un'architettura a 1000 V nativi abbinata al sistema Flash Charging (che abbiamo provato qui). I dati sul campo fanno impressione: un picco di carica che consente di recuperare fino a 400 km di percorrenza in soli 5 minuti.

Gli fanno eco colossi della tecnologia come Huawei e Zeekr, che hanno svelato colonnine raffreddate a liquido in grado di spingersi su potenze teoriche da 1200 kW a 1500 kW (qui per saperne di più). Prestazioni straordinarie che fino a poco tempo fa sembravano riservate soltanto ai mezzi di trasporto pesanti o alle applicazioni industriali.

IL SEGRETO DI PECHINO: UNA FILIERA TOTALMENTE INTEGRATA

Qui sopra una stazione Fash Charging della BYD.

Ma come hanno fatto le aziende cinesi ad accumulare un simile vantaggio competitivo? La risposta risiede nella loro filiera produttiva integrata e verticale, una struttura industriale che i competitor occidentali faticano ancora a replicare.

A Pechino e Shenzhen non ci si limita a progettare il veicolo. I giganti cinesi controllano l'intera catena del valore: dalla raffinazione dei metalli rari alle celle batteria di nuova generazione (come le celle CATL Shenxing o le Blade Battery di BYD capaci di sostenere tassi di ricarica fino a 10C), fino ai semiconduttori al carburo di silicio (SiC) a 1500 V e ai software di gestione termica.

Quando la stessa azienda progetta la chimica dell'accumulatore, l'elettronica di potenza dell'auto e l'hardware della colonnina di ricarica pubblica, l'ottimizzazione raggiunge livelli inavvicinabili per chi deve assemblare componenti acquistati da decine di fornitori differenti. L'auto e il caricatore dialogano in tempo reale senza colli di bottiglia, gestendo picchi di corrente da 1000 Ampere in totale sicurezza.

E L'EUROPA? LA RISPOSTA DEI MARCHI NOSTRI E DEGLI SPECIALISTI

Qui sopra le colonnine prodotte dalla Huawei che possono arrivare a 1500 kW.

Di fronte all'offensiva cinese, l'industria automobilistica europea non rimane a guardare, ma segue una strategia in parte differente. Se sul fronte delle vetture da passeggeri le auto europee più veloci attualmente sul mercato sfiorano i 320-350 kW di picco (come la Porsche Taycan o le ammiraglie basate su piattaforme a 800 volt), sul piano dell'infrastruttura i nostri specialisti puntano forte su efficienza, modularità e affidabilità.

Aziende leader nell'hardware di ricarica come l'italiana Alpitronic (con la serie Hypercharger da 400 kW) o la multinazionale ABB E-Mobility rappresentano l'eccellenza europea nel servizio pubblico, offrendo colonnine ad altissimo rendimento (fino al 97,5%) e stabilità di rete. Sul fronte delle altissime potenze, l'Europa si è concentrata prima di tutto sul mondo dei veicoli commerciali e dei camion con lo standard MCS (Megawatt Charging System), capace di superare i 1000 kW per il trasporto pesante.

Non mancano però i laboratori d'avanguardia per le vetture private: Mercedes, ad esempio, ha avviato i test su strada del prototipo EQV ELF (qui per saperne di più), un laboratorio viaggiante capace di sperimentare ricariche fino a 1000 kW di potenza in corrente continua. L'approccio europeo privilegia la curva di ricarica costante e la salvaguardia della vita utile del pacco batterie rispetto al solo dato di picco da catalogo.

RETE E STRUTTURE: LE SFIDE APERTE PER IL FUTURO

Il sistema di ricarica della Geely e i componenti di un'auto elettrica.

Se la tecnologia a 1000 kW è ormai una realtà tangibile, il vero nodo cruciale per la sua diffusione globale risiede nella infrastruttura di rete. Distribuire un megawatt a una singola vettura significa assorbire un quantitativo d'energia pari all'hinterland di un piccolo comune.

Per ovviare a questo problema, i costruttori cinesi stanno già integrando le stazioni ultra-fast con sistemi di accumulo stazionari (BESS) a batteria tampone, capaci di immagazzinare energia dalle fonti rinnovabili nei momenti di calo di richiesta per poi rilasciarla ad altissima potenza quando l'auto si collega.

L'arrivo programmato dei primi impianti da 1000 kW targati BYD anche in Europa imporrà una forte accelerazione agli operatori locali. La sfida per la mobilità elettrica si sposta dunque dalla durata dell'autonomia alla velocità di ripristino: un terreno di gioco in cui la Cina dimostra oggi di avere il motore al massimo dei giri, ma dove l'Europa possiede ancora il know-how per giocare una partita di primo piano.