Volkswagen Taigo: più vispa che ospitale

Ha slancio ed è solo a benzina

Muscolosa quanto basta e con una filante coda che ricorda le coupé, la Volkswagen Taigo è una crossover compatta dall’aspetto sportivo. La collaudata meccanica è condivisa con l’utilitaria Polo e la piccola crossover T-Cross (tutte basate sulla piattaforma MQB-A0), ma rispetto a quest’ultima la Volkswagen Taigo è più lunga di 15 cm, raggiungendo i 426 cm, e perde l’utile divano scorrevole. I motori sono solo a benzina e la scelta è fra i 1.0 con 95 o 110 CV e il 1.5 da 150 CV. Per l’unità più potente è disponibile solo il cambio robotizzato a doppia frizione DSG, offerto con un sovrapprezzo di 1.550 euro per il 1.0 con 110 cavalli. In ogni caso la trazione è anteriore: non solo previste versioni 4x4.

Doppia scelta

Già in vendita, la Volkswagen Taigo prevede due allestimenti. Il meno caro Life (con prezzi compresi fra 23.150 e 25.800 euro) ha di serie il cruscotto digitale di 8”, l’avviso anti-colpo di sonno e il pacchetto di aiuti alla guida IQ.Drive (include il cruise control adattativo e il mantenimento in corsia), oltre al poco diffuso airbag centrale: inserito nel fianco destro del sedile di guida, in caso d’urto si gonfia, evitando che le teste di guidatore e passeggero cozzino fra loro. L’allestimento R-Line (da 26.350 a 29.400 euro) aggiunge una maggiore caratterizzazione sportiva (con paraurti più aggressivi e sedili avvolgenti), i cerchi di 17” anziché 16”, la strumentazione virtuale di 10,3” e il tetto apribile. Per entrambi, l’impianto multimediale ha uno schermo di 8”; tuttavia per il navigatore vanno aggiunti almeno 650 euro e altri 400 euro per il climatizzatore automatico bizona (manuale quello di serie).

Un po’ in economia

Dalla plancia spigolosa, alla disposizione dei comandi la Volkswagen Taigo ha molto in comune con le cugine Polo e T-Cross. Anche le finiture sono simili ma, per la 1.0 TSI R-Line DSG del test, non sempre adeguate a una crossover che sfiora i 30.000 euro. Ci riferiamo alle plastiche poco appaganti e in gran parte dure al tatto (in particolare quelle delle porte), al cassetto anteriore privo di rivestimento e all’assenza delle maniglie di appiglio nel soffitto. E, nonostante il climatizzatore bizona (presente nell’auto del test), mancano i diffusori d’aria per i posti dietro. Inoltre, i comandi a sfioramento dell’impianto nella consolle non sono dei più pratici: per individuarli, ci si distrae dalla guida. Nulla da ridire, invece, sulla gestione intuitiva del soprastante schermo dell’impianto multimediale, completo di Android Auto e Apple CarPlay con collegamento wireless, e sul cruscotto virtuale: fornisce molte informazioni e ha una grafica semplice, chiara e ampiamente configurabile.

Dietro, ha qualche limite

A bordo della Volkswagen Taigo i due passeggeri anteriori hanno tutto lo spazio necessario e i comodi sedili sono abbastanza profilati e non eccessivamente duri. Quello di guida è dotato anche di regolazioni in altezza e lombare. Minore l’agio dietro: chi è alto 180 cm sfiora con la testa il soffitto (lo scotto da pagare per le linee filanti della parte posteriore dell’auto) e il divano, infossato, è sagomato per accogliere meglio le persone accomodate ai lati (efficace il bordo della seduta allungato per sostenere al meglio le cosce). Chi sta nel mezzo, invece, ha la seduta stretta, dura, e il rigonfiamento alto 20 cm nel pavimento lascia poco spazio ai piedi.

L’ampio portellone della Volkswagen Taigo dà un facile accesso al baule, ma la soglia a 76 cm dal suolo è piuttosto alta. Il vano ha una forma regolare ed è ben sfruttabile. Il pavimento posizionabile su due altezze ha la comodità dei “fermi” nelle pareti: lo tengono sollevato quando si caricano oggetti nel doppio fondo. Bene la capienza (440 litri a divano su), seppur leggermente inferiore a quella della più corta T-Cross (385-455 litri).

È maneggevole

Ben supportati dal valido cambio a doppia frizione DSG i 110 cavalli del 1.0 a benzina della Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line DSG sono briosi e il frullare dei tre cilindri è invadente soltanto in piena accelerazione. Volendo, con buona rapidità si possono inserire i sette rapporti manualmente, attraverso le levette dietro il volante. La fluidità della trasmissione suggerisce anche andature rilassate, dove si apprezza l’efficace insonorizzazione dell’abitacolo. Valido anche l’assetto: offre un convincente equilibrio fra agilità e assorbimento delle sconnessioni dell’asfalto.

Di conseguenza, fra le curve con la Volkswagen Taigo 1.0 TSI ci si può perfino divertire (contenuto il rollio), senza torturare la schiena quando si transita sul pavé. A pennellare le traiettorie contribuisce la precisione dello sterzo, che risulta leggero nelle manovre a bassa velocità. Spendendo 325 euro, c’è il selettore delle modalità di guida Driving Profile Selection (assente nell’auto del test), che permette qualche personalizzazione in più nella risposta dinamica dell’auto. Bene i freni che, nel test su strade collinari affrontate con una guida brillante, non hanno dato segni di affaticamento. In questa situazione, sfavorevole per il consumo, il computer di bordo della Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line DSG ha indicato circa 11 km/l.

Secondo noi

PREGI

> Cruscotto. Di tipo virtuale, è chiaro, ricco e fra i più configurabili.

> Dotazione di sicurezza. Oltre a numerosi aiuti alla guida, è di serie il poco diffuso airbag centrale, anteriore.

> Guida. La Volkswagen Taigo si muove disinvolta e con brio.

DIFETTI

> Abitabilità posteriore. I più alti toccano con la testa il soffitto e chi siede al centro del divano è scomodo.

> Maniglie. Mancano i supporti di appiglio nel soffitto.

> Plastiche. Alcune parti dell’abitacolo hanno un aspetto economico.