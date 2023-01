Dieci incredibili auto italiane di cui probabilmente non hai mai sentito parlare

BELLEZZE CHE IL MONDO CI INVIDIA - Se c’è una cosa per cui le macchine italiane, specialmente quelle sportive, sono da sempre note e apprezzate in tutto il mondo, è per la bellezza e l’eleganza delle loro forme. Alcune di loro, in particolare, con il loro fascino senza tempo e oltre le mode hanno contribuito a costruire miti che vanno al di là della loro dimensione automobilistica. La Miura e la Countach per la Lamborghini. la 33 Stradale per l’Alfa Romeo, la 250 e la 275 per la Ferrari. la A6GCS/53 e la 3500 GT per la Maserati, e si potrebbero fare molti altri esempi celebri.

TI FANNO DIRE “WOW” - Ma l’italianità applicata all’auto offre numerosi altri spunti, nutrendosi di slanci talvolta capaci di tradursi in auto uniche nel loro genere: autentiche “chicche” disegnate da stilisti indipendenti o allestite artigianalmente da piccoli atelier, e destinate a rimanere esemplari unici o dar vita a produzioni in piccolissima serie. Nella nostra fotogallery ne abbiamo selezionate dieci che, nonostante la loro relativamente giovane età, forse in tanti hanno già dimenticato. Ma alle quali, nel loro “piccolo”, resta il merito di aver trasmesso al mondo dei motori tutta la nostra arte nel dar vita a un qualcosa di più di una semplice veicolo a motore.