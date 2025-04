Le 10 suv più economiche sul mercato

PER SPENDERE MENO - In una situazione di mercato in cui ormai anche molte citycar hanno listini che partono da oltre 20.000 euro, chi vuole comprare un’auto spendendo il meno possibile deve per forza di cose restringere il campo delle possibilità. Se poi non ci si accontenta di un’utilitaria qualsiasi ma si desidera una più modaiola suv o crossover la scelta si restringe ulteriormente. Tuttavia ci sono ancora modelli che consentono di viaggiare un po’ più rialzati da terra senza spendere una fortuna. Analizzando il listino, abbiamo raccolto qui le suv e le crossover più economiche attualmente disponibili in Italia: si va dalle più compatte pensate per la città fino a vetture con anche 7 posti. Tutte però partono da meno di 20.000 euro.