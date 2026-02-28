Ibride plug-in per tutte le tasche: le cinesi più economiche nel 2026

AVANZATA CINESE
Se fino a qualche mese fa parlando di auto cinesi si intendevano quasi solamente vetture 100% elettriche, le case della Repubblica Popolare hanno cominciato a portare in Europa anche modelli ibridi plug-in. Così, se alla fine del 2024 nelle 10 auto plug-in più economiche c’erano solamente tre cinesi, oggi la proporzione si è invertita e tra le plug-in hybrid al sotto ai 40.000 euro sono solo un paio le vetture che non arrivano dalla Cina.
Per questo abbiamo deciso di separare la classifica in due parti: oggi quelle delle plug-in cinesi, in una seconda puntata quelle del resto del mondo. Si tratta in ogni caso di una tipologia di automobili particolarmente interessante, in particolare per chi può beneficiare di un’auto aziendale, in quanto le ultime normative fiscali sui cosiddetti fringe benefit penalizzano le ibride non ricaricabili (la cui tassazione è al 50%) in favore delle plug-in (al 20%).
I NUMERI IN SINTESI
|Posizione
|Modello
|Prezzo di listino
|Autonomia EV (dichiarata)
|1
|SWM G03F
|28.990
|50 km
|2
|Leapmotor B10
|29.900
|82 km
|3
|BYD Atto 2 DM-i
|30.100
|90 km
|4
|Cirelli 4
|32.800
|90 km
|5
|DFSK E5
|32.988
|90 km
|6
|Geely Starray EM-i
|34.900
|83 km
|7
|BYD Seal 6 DM-i
|3.7000
|55 km
|8
|Leapmotor C10
|37.400
|150 km
|9
|MG HS
|37.990
|103 km
|10
|Omoda 7 / Jaecoo 7
|38.900
|90 km