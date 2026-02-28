Ibride plug-in per tutte le tasche: le cinesi più economiche nel 2026

A fine 2024, la suv a 7 posti era la plug-in più economica sul mercato italiano ma oggi la DFSK E5 è solo la quinta tra le cinesi, nonostante un calo del listino di oltre 4.000 euro. Una batteria da 17,5 kWh alimenta un motore elettrico da 110 CV che, insieme a un quattro cilindri benzina aspirato da 1,5 litri e 109 CV, permette di raggiungere una potenza complessiva di 177 CV. L’autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 90 km, ma il dato è calcolato secondo il ciclo di omologazione cinese.