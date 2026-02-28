Home
Ibride plug-in per tutte le tasche: le cinesi più economiche nel 2026

di Andrea Spitti
Pubblicato 28 febbraio 2026

Un tempo molto care, le auto ibride ricaricabili hanno ora prezzi più abbordabili, grazie anche all'arrivo di molte auto cinesi. Eccone dieci.

Ibride plug-in per tutte le tasche: le cinesi più economiche nel 2026

AVANZATA CINESE

Se fino a qualche mese fa parlando di auto cinesi si intendevano quasi solamente vetture 100% elettriche, le case della Repubblica Popolare hanno cominciato a portare in Europa anche modelli ibridi plug-in. Così, se alla fine del 2024 nelle 10 auto plug-in più economiche c’erano solamente tre cinesi, oggi la proporzione si è invertita e tra le plug-in hybrid al sotto ai 40.000 euro sono solo un paio le vetture che non arrivano dalla Cina.

Per questo abbiamo deciso di separare la classifica in due parti: oggi quelle delle plug-in cinesi, in una seconda puntata quelle del resto del mondo. Si tratta in ogni caso di una tipologia di automobili particolarmente interessante, in particolare per chi può beneficiare di un’auto aziendale, in quanto le ultime normative fiscali sui cosiddetti fringe benefit penalizzano le ibride non ricaricabili (la cui tassazione è al 50%) in favore delle plug-in (al 20%).

I NUMERI IN SINTESI

Posizione Modello Prezzo di listino Autonomia EV (dichiarata)
1 SWM G03F 28.990 50 km
2 Leapmotor B10 29.900 82 km
3 BYD Atto 2 DM-i 30.100 90 km
4 Cirelli 4 32.800 90 km
5 DFSK E5 32.988 90 km
6 Geely Starray EM-i 34.900 83 km
7 BYD Seal 6 DM-i 3.7000 55 km
8 Leapmotor C10 37.400 150 km
9 MG HS 37.990 103 km
10 Omoda 7 / Jaecoo 7 38.900 90 km
  • 10. Omoda 7 / Jaecoo 7 - da 38.900 euro

    Stesso prezzo per le due 7 di Omoda&Jaecoo. Entrambe equipaggiate con il 1.5 a benzina da 143 CV e con un sistema elettrico da 204 CV, la Jaecoo 7 dichiara una potenza di sistema superiore, pari a 347 CV contro i 279 della Omoda 7 (nella foto sopra). L’autonomia elettrica dichiarata è di poco superiore ai 90 km per entrambe, grazie alla batteria comune di 18,3 kWh. 

  • 9. MG HS - da 37.990 euro

    Una delle poche cinesi presenti alla fine del 2024 si conferma tra le più economiche anche oggi, ma se prima era terza tra tutte ora è solo la decima nella selezione delle plug-in provenienti dalla Cina. Il quattro cilindri a benzina da 1,5 litri della MG HS eroga 162 CV, ai quali si aggiungono i 122 CV del motore elettrico, per una potenza complessiva di 258 CV. La batteria, dalla capacità di 24,7 kWh, permette di percorrere fino a 103 km viaggiando esclusivamente in modalità elettrica.

  • 8. Leapmotor C10 - da 37.400 euro

    Suv di 474 cm distribuita da Stellantis, la Leapmotor C10 nella sua versione ibrida ricaricabile esprime una potenza di 215 CV erogata unicamente dal motore elettrico posteriore, alimentato da una batteria di 28,4 kWh, per un’autonomia dichiarata di quasi 150 km. Quando la carica della batteria finisce interviene il 1.5 a benzina, che funziona da range extender per ricaricare la “pila” anche in movimento.

  • 7. BYD Seal 6 DM-i - da 37.000 euro

    La grande berlina elettrica BYD Seal 6 propone due varianti ibride plug-in a trazione anteriore, entrambe basate su un 1.5 a benzina da 98 CV abbinato a un motore elettrico: in quella più economica, la potenza del sistema è di 184 CV e promette un’autonomia di 55 km grazie a una batteria di 10 kWh.

  • 6. Geely Starray EM-i - da 34.900 euro

    Il 1.5 a benzina della Geely Starray EM-i eroga solamente 99 CV, ma insieme al motore elettrico da 218 CV la potenza massima erogata dal sistema arriva a 262 CV. La componente elettrica è alimentata da una “pila” al litio-ferro-fosfato di 18,4 kWh, consentendo in condizioni ideali di percorrere fino a 83 km a zero emissioni.

  • 5. DFSK E5 - da 32.988 euro

    A fine 2024, la suv a 7 posti era la plug-in più economica sul mercato italiano ma oggi la DFSK E5 è solo la quinta tra le cinesi, nonostante un calo del listino di oltre 4.000 euro. Una batteria da 17,5 kWh alimenta un motore elettrico da 110 CV che, insieme a un quattro cilindri benzina aspirato da 1,5 litri e 109 CV, permette di raggiungere una potenza complessiva di 177 CV. L’autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 90 km, ma il dato è calcolato secondo il ciclo di omologazione cinese.

  • 4. Cirelli 4 - da 32.800 euro

    Sebbene abbia un nome italiano, la Cirelli 4 altro non è che la versione italianizzata nei loghi della cinese DFSK E5. Nonostante sia tecnicamente identica al modello cinese, l’azienda dichiara una potenza combinata più elevata, pari a 184 CV. È decisamente inferiore invece la garanzia: 5 anni o 100.000 km per il modello originale, due (con chilometraggio illimitato) per quello della Cirelli.

  • 3. BYD Atto 2 DM-i - da 30.100 euro

    Arrivata in Europa come elettrica, la BYD Atto 2 ha aggiunto ora la versione ibrida ricaricabile DM-i. La variante per l’Italia è per il momento solo la Boost, con 212 CV e una batteria di 18 kWh, per un’autonomia dichiarata di 90 km. Più avanti arriverà anche la ancor meno costosa Active: avrà rispettivamente 166 CV, 7,8 kWh e 40 km. 

  • 2. Leapmotor B10 - da 29.900 euro

    Si scende al di sotto della soglia dei 30.000 euro con la Leapmotor B10, che come la sorella maggiore C10 utilizza il 1.5 a benzina solo per ricaricare l’accumulatore di 18,8 kWh, senza mai occuparsi della trazione. I 218 CV sono dati unicamente dal motore elettrico posteriore, che viaggia senza intervento del quattro cilindri per un massimo di 82 km.

  • 1. SWM G03F - da 28.990 euro

    Suv squadrata lunga 461 cm con anche sette posti nell’abitacolo, la SWM G03F ibrida plug-in è spinta da un motore elettrico da 143 CV, collegato alle ruote anteriori e alimentato da una batteria di 8,8 kWh. Il 1.5 benzina da 102 CV presente sotto il cofano svolge invece il ruolo di generatore di energia. Secondo quanto dichiarato dalla casa, l’auto è in grado di percorrere fino a 50 km in modalità completamente elettrica.

Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
28 febbraio 2026 - 11:42
A parte le aziendali fiscalmente convenienti, mi piacerebbe sapere quanti privati le comprano, a parita' di modello, rispetto magari alla ibrida normale o benzina pura, vista la differenza di prezzo.
Ritratto di Santhiago
Santhiago
28 febbraio 2026 - 11:49
Non butterei mai 20k in un prodotto cinese. Neanche 10k, peraltro.
Ritratto di Riper
Riper
28 febbraio 2026 - 11:56
Non mi sembra che alla media di 34k siano tutta sa convenienza.....ci sarà un motivo se grosse casse europee e finalmente anche quel pacco di stellantis stanno decidendo di annullare definitivamente il passaggio totale all elettrico mantenendo motorizzazione ibride e benzina...anzi ... qualcuno finalmente torna anche a produrre diesel
Ritratto di Vinbroken
Vinbroken
28 febbraio 2026 - 11:58
forse mettere tutte le cinesi sullo stesso piano inizia ad essere un po' uno sbaglio...
Ritratto di Santhiago
Santhiago
28 febbraio 2026 - 12:19
O forse lo sbaglio è mettere le cinesi sullo stesso piano di auto occidentali?
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
28 febbraio 2026 - 12:15
53
Io Geely o BYD

