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Cambio auto dopo l'estate? Tutte le novità attese a settembre 2026

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di Redazione online
Pubblicato 29 agosto 2026

Dopo la pausa estiva, il mercato italiano riparte con numerose novità: a settembre arrivano nuovi modelli, restyling ed elettriche.

Cambio auto dopo l&#039;estate? Tutte le novità attese a settembre 2026

PER TUTTI I GUSTI

Dopo la pausa estiva, il mercato italiano dell’auto riparte con una vera e propria infornata di novità. Settembre è infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno per quanto riguarda gli arrivi nelle concessionarie, con modelli completamente nuovi, aggiornamenti e importanti debutti nel settore delle elettriche. Tra le protagoniste ci sono la nuova Audi Q7, la BMW i3 e la Volkswagen ID.Polo, che porta il nome di una delle utilitarie più conosciute della casa tedesca nel mondo delle auto a batteria.

Non mancano proposte compatte come la Skoda Epiq e le nuove elettriche di Leapmotor, oltre ad alcuni restyling destinati a rinnovare modelli già presenti sul mercato italiano. Un mese, insomma, particolarmente interessante per chi sta pensando di cambiare auto: ecco quali sono le novità attese nelle concessionarie italiane a settembre 2026, con le caratteristiche principali e, dove già disponibili, prezzi e motorizzazioni.

  • AUDI Q7 - DA 87.150 EURO

    Si fa leggermente più corta e più alta l’Audi Q7, disponibile con cinque, sei o sette posti: nella variante intermedia, nella seconda fila ci sono due poltrone singole invece del classico divano. Al lancio è disponibile la 3.0 V6 diesel mild hybrid, con 245 o 299 CV; più avanti arriveranno anche la plug‑in e la 3.0 V6 a benzina.

    Le varianti più complete includono il retrotreno sterzante e le sospensioni pneumatiche di serie, mentre i fanali possono proiettare messaggi (per esempio avvisando chi segue se si avvicina troppo) e gli indicatori di direzione vengono visualizzati sul suolo, così da risultare più evidenti per ciclisti e motociclisti. Prezzi da 87.150 euro.

  • BMW I3 - DA 64.750 EURO

    È quasi limitante definire la BMW i3 come la versione elettrica della Serie 3 con motori termici: le due vetture sono completamente diverse, a partire dalla piattaforma, che per la berlina a elettroni è la Neue Klasse, la stessa della suv iX3. Sia fuori sia dentro è completamente nuova, con soluzioni destinate ad arrivare anche sulla gamma “tradizionale” della casa di Monaco.

    Nell’abitacolo l’elemento più peculiare è la fascia informativa che corre alla base del parabrezza, da un montante all’altro, che sostituisce il tradizionale cruscotto. Il lancio avviene con la versione 50 xDrive, con due motori e 469 CV, distribuiti sulle quattro ruote motrici, per un’autonomia dichiarata di 900 km. Più avanti arriveranno altre versioni, sia a trazione anteriore sia ad alte prestazioni firmate M. Prezzi da 64.750 euro.

  • ITALA 35 - DA 35.000 EURO

    Il gruppo DR fa rinascere il marchio italiano fondato nel lontano 1903. Come tutte le auto del costruttore molisano, anche l’Itala 35 deriva da un modello cinese, in particolare la Trumpchi GS3 Yingsu, rivista nei dettagli estetici e nei materiali dell’abitacolo.

    Lunga 441 cm e con un look piuttosto sportivo, i rivestimenti mischiano pelle e Alcantara. Sotto il cofano c’è un 1.5 turbo a benzina da 170 CV, abbinato a un cambio a doppia frizione con sette rapporti e alla trazione anteriore.

  • JAECOO 8 - DA 53.900 EURO

    Suv ibrida plug-in a sette posti lunga 482 cm, la Jaecoo 8 è il terzo modello che il marchio cinese del gruppo Chery porta in Italia. Si tratta della sorella maggiore della 7, rispetto alla quale è più lunga di 32 cm, con cui ha in comune l’aspetto squadrato, che qui appare ancora più imponente.

    L’abitacolo è elegante e rivestito con materiali pregiati: lo spazio è abbondante sia in prima che in seconda fila, mentre la terza ospita agevolmente due bambini. Solo ibrida ricaricabile e con 428 CV di sistema, promette fino a 134 km percorribili a zero emissioni.

  • LEAPMOTOR B03X - DA 24.900 EURO

    Venduta in patria come A10, la Leapmotor B03X è una crossover compatta elettrica lunga 427 cm. La carrozzeria mette in mostra linee morbide e tondeggianti, mentre all’interno la configurazione flessibile dei sedili, il piano di carico piatto e diverse soluzioni di stivaggio promettono tanta versatilità.

    La batteria al litio‑ferro‑fosfato è proposta in due capacità: 39,8 kWh, per un’autonomia dichiarata di 292 km, oppure 53 kWh, che porta il range massimo a 382 km con una singola ricarica.

    L’accumulatore alimenta un motore anteriore da 197 CV. Nella fase di lancio la casa cinese offre ai clienti privati uno sconto di 2.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro in caso di permuta o rottamazione. Per i primi clienti è inoltre attivo un bonus di altri 1.000 euro, che consente di portare il prezzo d’attacco a 19.900 euro.

  • LEAPMOTOR B05 - DA 26.900 EURO

    La Leapmotor B05 è la prima vettura media della casa cinese. Solo elettrica, ha proporzioni sportive ispirate alla coupé, da cui riprende anche i finestrini delle portiere senza cornice. Gli interni adottano forme semplici ed essenziali e la percezione di qualità è discreta: i rivestimenti delle portiere sono morbidi, mentre le plastiche della plancia e della parte bassa dell’abitacolo risultano rigide. Il motore elettrico posteriore da 218 CV muove le ruote posteriori ed è alimentato da una batteria di 56,2 oppure di 67,1 kWh, a seconda della versione.

  • MASERATI GRANTURISMO E GRANCABRIO - DA 163.800 EURO

    Le sportive della Maserati, la coupé GranTurismo e la scoperta GranCabrio, si rinnovano con un restyling leggero ma mirato, con nuovi paraurti e fanali aggiornati. All’interno debuttano un nuovo volante, inediti comandi a levetta in vero metallo per la selezione delle marce e un rinnovato orologio multifunzione collocato al centro della plancia.

    Il suono del V6 3.0 biturbo è stato migliorato, mentre sulle versioni Trofeo la potenza aumenta di 40 CV fino a 590 CV. Sulle varianti elettriche Folgore migliora l’autonomia dichiarata, che cresce di 90 km.

  • MASERATI GRECALE - DA 79.900 EURO

    L’aggiornamento della Maserati Grecale ricalca a grandi linee quello delle sorelle più sportive, con modifiche leggere a paraurti e fanali. Si allarga anche la mascherina, dando l’impressione di trovarsi di fronte a un’auto più larga e bassa che in passato.

    Sotto il lungo cofano debutta una nuova evoluzione del 3.0 V6 biturbo: con 390 CV rappresenta la soluzione intermedia che mancava, collocandosi tra i 2.0 ibridi leggeri (fino a 330 CV) e il più potente 3.0 da 530 CV della sportiva Trofeo. L’elettrica Folgore migliora la sua efficienza e ora dichiara un’autonomia di 580 km.

  • OSCA MT6 - DA 49.000 EURO

    Come la Itala, anche il nome della Osca (Officine Specializzate Costruzione Automobili) viene riportato in vita dal gruppo DR. Il primo modello della rinascita è la Osca MT6, crossover media dal look grintoso derivata dalla cinese Changan UNI-T, rivista nel design dal centro stile dell’azienda molisana in collaborazione con l’Italdesign.

    Lunga 452 cm, ha un tetto spiovente e interni con inserti in Alcantara. Sotto il cofano lavora un quattro cilindri 1.5 turbo benzina da 179 CV, abbinato a un cambio robotizzato a doppia frizione, che invia la potenza alle sole ruote anteriori.

  • SKODA EPIQ - DA 36.100 EURO

    La Skoda Epiq è il modello 100% elettrico più accessibile della casa ceca: una crossover urbana pensata per unire dimensioni compatte (è lunga 417 cm) con tanta praticità. Su di essa debutta il nuovo linguaggio stilistico del marchio, fatto di linee semplici, superfici pulite e pochi elementi decorativi.

    La plancia mette al centro lo schermo centrale di 13 pollici, mentre il bagagliaio ha una capacità di ben 475 litri. Costruita sulla nuova architettura MEB+ del gruppo Volkswagen, ha motore e trazione anteriori, per contenere costi, peso e ingombri. Il lancio avviene con la batteria di 52 kWh e il motore da 211 CV, ma a breve arriveranno anche due varianti (da 116 o 135 CV) con la “pila” di 38,5 kWh, che abbasseranno il prezzo fino a 26.400 euro.

  • SUZUKI ACROSS - DA 55.900 EURO

    “Gemella” della Toyota Rav4, la Suzuki Across è un’imponente suv ibrida plug-in che si differenzia dal modello da cui deriva per alcuni dettagli come la mascherina più grande, paraurti specifici e fari più affilati.

    All’interno vengono raggruppati in un’unica area i principali equipaggiamenti di bordo, come il quadro strumenti digitale, lo schermo centrale di 12,9 pollici, il selettore del cambio e altri comandi.

    Differentemente dalla gemella, che ha anche versioni ibride non ricaricabili, l’Across è solo plug-in: il quattro cilindri 2.5 a benzina si abbina a due motori elettrici, alimentati da una batteria di 22,7 kWh, per una potenza complessiva di 309 CV, distribuiti sulle quattro ruote motrici.

  • TOYOTA YARIS CROSS - DA 29.600 EURO

    Leggero restyling per la Toyota Yaris Cross, che cambia la mascherina, ora con motivo a nido d’ape, e il disegno dei fari a led, che integrano le luci diurne, per avvicinarsi allo stile degli ultimi modelli del marchio giapponese.

    Confermate le due varianti del 1.5 a benzina full hybrid, da 116 o 131 CV, entrambe abbinate al cambio automatico a variazione continua e-CVT: sulla più potente si può anche optare per la trazione integrale.

  • VOLKSWAGEN GOLF HYBRID - DA 39.250 EURO

    Dopo la T-Roc, primo modello della casa tedesca a ottenere il 1.5 a benzina full hybrid, anche la Volkswagen Golf diventa disponibile in versione 1.5 TSI Hybrid da 170 CV, che si posiziona tra le varianti ibride leggere eTSI e le plug-in eHybrid.

    Il sistema combina il 1.5 TSI evo2 turbo benzina con due motori elettrici e una batteria NMC (Nichel‑Manganese‑Cobalto) da 1,6 kWh lordi, che si ricarica unicamente durante la marcia. La trazione è anteriore e il modulo ibrido utilizza una trasmissione a rapporto singolo.

  • VOLKSWAGEN ID.POLO - DA 30.000 EURO

    Il nome è lo stesso, le dimensioni e il design sono simili, ma l’elettrica Volkswagen ID.Polo non condivide nessun componente con la sorella con motori a combustione. Sobrio e pratico l’abitacolo, rivestito con semplici plastiche rigide o con estesi inserti in tessuto in base alle versioni. Lo schermo del cruscotto è anche personalizzabile con un’accattivante grafica “vintage”, che riprende le strumentazioni analogiche delle Volkswagen degli anni ‘70 e ‘80.

    Realizzata sulla piattaforma MEB+, nelle versioni meno potenti da 116 (in arrivo in un secondo momento) o 135 CV utilizza una batteria LFP di 37 kWh per un’autonomia dichiarata di 329 km, mentre quella da 211 CV sfrutta un accumulatore da 52 kWh per 455 km di percorrenza promessa. L’anno prossimo arriverà anche la sportiva GTI, con 226 CV e un look più aggressivo. 

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Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
29 agosto 2026 - 10:52
Itala e Osca dovrebbero stare nei concessionari, sono una consapevole presa in giro della clientela. Se questo è "creare lavoro in Italia" forse qualcosa non va.
Ritratto di AZ
AZ
29 agosto 2026 - 11:20
Bravo.
Ritratto di Kriss Parker
Kriss Parker
29 agosto 2026 - 12:13
si però anche la Yaris a 30k non è niente male come presa per ilculo
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Claudio Tolli
29 agosto 2026 - 11:14
A parte le BYD a 24k e 27k nonostante i dazi, senza forse sarebbero a 15-16k, il resto va ai 30k agli 80k. Quale modo migliore di "sputtan@re i proprio soldi" in auto dove il primo problema di elettronica ti ferma? Segmento A e B praticamente assenti nelle novità, continua la tendenza di comprare furgoni al posto di auto. Chissà se la prossima moda saranno i cingolati? Chissà
Ritratto di AZ
AZ
29 agosto 2026 - 11:21
Auto per tutti, insomma...
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Quello la
29 agosto 2026 - 11:49
Quando vedo i prezzi di queste... ehm ... novità, mi sento povero. Cioè il mercato veleggia attorno al milione e otto di consegne... e i prezzi sono questi? OK che da noi si comprano Panda e Sandero, ma queste a chi le vendono? PS Come diceva ieri il caro giocchan (mi pare), B03(X) farà il botto. Almeno spero.
Ritratto di zottto
zottto
29 agosto 2026 - 11:52
Q7 e Golf sono le uniche proposte interessanti.
Ritratto di AlexRosaPink
AlexRosaPink
29 agosto 2026 - 11:57
Alla fine, quella con miglior rapporto qualità prezzo, escludendo le cinesi, è la Grecale.
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Fulminato
29 agosto 2026 - 12:36
Non ho problemi economici e di soldi, ed è per questo che li ho, cioè le novità non le compro neanche se si tratta di telefoni, voglio vedere per le auto, per me soldi buttati..

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