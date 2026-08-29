Cambio auto dopo l'estate? Tutte le novità attese a settembre 2026

PER TUTTI I GUSTI
Dopo la pausa estiva, il mercato italiano dell’auto riparte con una vera e propria infornata di novità. Settembre è infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno per quanto riguarda gli arrivi nelle concessionarie, con modelli completamente nuovi, aggiornamenti e importanti debutti nel settore delle elettriche. Tra le protagoniste ci sono la nuova Audi Q7, la BMW i3 e la Volkswagen ID.Polo, che porta il nome di una delle utilitarie più conosciute della casa tedesca nel mondo delle auto a batteria.
Non mancano proposte compatte come la Skoda Epiq e le nuove elettriche di Leapmotor, oltre ad alcuni restyling destinati a rinnovare modelli già presenti sul mercato italiano. Un mese, insomma, particolarmente interessante per chi sta pensando di cambiare auto: ecco quali sono le novità attese nelle concessionarie italiane a settembre 2026, con le caratteristiche principali e, dove già disponibili, prezzi e motorizzazioni.