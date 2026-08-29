Cambio auto dopo l'estate? Tutte le novità attese a settembre 2026

È quasi limitante definire la BMW i3 come la versione elettrica della Serie 3 con motori termici: le due vetture sono completamente diverse, a partire dalla piattaforma, che per la berlina a elettroni è la Neue Klasse, la stessa della suv iX3. Sia fuori sia dentro è completamente nuova, con soluzioni destinate ad arrivare anche sulla gamma “tradizionale” della casa di Monaco.

Nell’abitacolo l’elemento più peculiare è la fascia informativa che corre alla base del parabrezza, da un montante all’altro, che sostituisce il tradizionale cruscotto. Il lancio avviene con la versione 50 xDrive, con due motori e 469 CV, distribuiti sulle quattro ruote motrici, per un’autonomia dichiarata di 900 km. Più avanti arriveranno altre versioni, sia a trazione anteriore sia ad alte prestazioni firmate M. Prezzi da 64.750 euro.