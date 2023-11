Sei piccole crossover che non costano un occhio

Abbastanza spazioso (al pari del baule), l’abitacolo della Dacia Duster è rifinito con la semplicità che ci si attende da un’auto low-cost, ma non si può certo dire che sia poco curato. E nella guida? La versione a Gpl con la sola trazione anteriore da noi provata (qui per saperne di più) non delude in accelerazione e consuma poco, dimostrando anche, nonostante un rollio abbastanza avvertibile, una certa agilità tra le curve. Chi va spesso in montagna o percorre abitualmente tratti di strada a scarsa aderenza può valutare la versione 4x4: solo diesel, nel fuori strada non se la cava affatto male e riesce a superare anche passaggi impegnativi. Difetti? L’insonorizzazione non è delle migliori e il cambio non brilla alla voce “manovrabilità”. Prezzi da 17.750 euro.