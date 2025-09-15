Home
DA SAPERE

BMW X1 usata: pregi e difetti

di Redazione online
Pubblicato 15 settembre 2025

Il due litri a gasolio è l'unico che ha dato grattacapi, risolti dalla casa con un richiamo. Da segnalare, anche per le altre versioni, una certa rumorosità degli interni e dell'avantreno

bmw x1 prova 46

La BMW X1, nata sulla piattaforma comune alla Serie 2 Acti- ve Tourer e alle Mini, si è dimostrata affidabile sul piano meccanico: più della serie precedente, afflitta da perdite di tensione della catena di distribuzione che rischiavano di dan- neggiare il motore diesel 2.0.

MISCELA PERICOLOSA

Lo stesso propulsore, tuttavia, ha dato grattacapi anche nel modello attuale, per i trafilaggi di liquido refrigerante nella valvola Egr che potrebbero combinarsi con residui carboniosi e oleosi. Col rischio, a causa delle alte temperature, che la miscela dia origine a combustione e alla conseguente fusione del collettore d’aspirazione. La casa è intervenuta con un richiamo.

UN “CONCERTO… HEAVY METAL”

Segnalati anche, per gli esemplari prodotti sino al 2016, rumori metallici provenienti dall’avantreno, specialmente sullo sconnesso. In officina vi si pone rimedio sostituendo i supporti degli ammortizzatori anteriori.

QUALCHE SVISTA DI TROPPO

Non erano rari, nelle auto immatricolate prima del restyling del 2019, alcuni scricchiolii delle plastiche interne e rumori del portellone. Sono state registrate anche difficoltà di dialogo tra il sistema multimediale e gli smartphone, dovute a malfunzionamenti del dispositivo Bluetooth (che si scollega improvvisamente).

bmw x1 prova 42

LA CRONOLOGIA

2015 - L’auto esordisce con un 1.5 a benzina a tre cilindri da 136 CV (per la 18i, solo a trazione anteriore). I diesel sono un 1.5 a tre cilindri da 116 CV, per la 16d, solo nella variante sDrive a due ruote motrici, e un 2.0 a quattro cilindri da 150, 190 o 231 CV, rispettivamente per la 18d, la 20d e la 25d (quest’ultima 4x4, le altre pure a trazione anteriore). L’allestimento “base” ha di serie sei airbag,“clima”, cerchi in lega di 16”; l’Advantage offre il “clima” automatico e i sensori di distanza posteriori; il Business anche quelli anteriori; xLine e Sport i cerchi in lega di 17”, l’M Sport assetto ribassato e minigonne laterali.

2017 - Novità sotto il cofano della versione 18i: il propulsore 1.5 a benzina guadagna quattro cavalli, passando da 136 cavalli a 140.

2018 - Debutta la 20i sDrive, con il 2.0 a benzina da 192 cavalli, esclusivamente con il cambio robotizzato a doppia frizione a sette marce.

2019 - Aggiornamento di metà carriera: le due griglie nello scudo (il cosiddetto doppio rene) si uniscono e diventano più grandi; più spessa, inoltre, la cornice di contorno. I fari (eliminati dal fascione) integrano i fendinebbia.

2020 - Ecco l’ibrida plug-in da 220 CV: un 1.5 a benzina da 125 CV muove le ruote anteriori, mentre al retrotreno c’è un motore elettrico da 95 CV (alimentato da batterie agli ioni di litio con capacità di 9,7 kWh).

bmw x1 prova 38

I MOTORI

  • Il 1.5 turbodiesel a tre cilindri mette a disposizione i suoi 116 CV (non molti) in modo fluido e con una vivacità tutto sommato sufficiente. I consumi ufficiali sono bassi: 25,6 km/l la percorrenza media.
  • Il 2.0 a gasolio da 150 CV consente di affrontare con più disinvoltura i sorpassi, pur non essendo sportivo. Di poco superiori a quelli della 16d i consumi omologati: 24,4 km/litro in media.
  • Nella versione da 190 CV, il 2.0 spinge con forza, anche ai bassi regimi. Ma rimane sobrio: 22,2 km/l è il consumo medio omologato (nei nostri test abbiamo rilevato 16,1 km/l per la più assetata variante 4x4).
     
PERCHÉ SÌ
  • Finiture
    Notevole la qualità delle plastiche e dei tessuti utilizzati per i rivestimenti dell’abitacolo.
  • Guida
    L’auto è agile e precisa in curva, senza risultare scomoda o “nervosa” in velocità.
  • Spazio
    Quattro adulti viaggiano davvero comodi: il posto al centro del divano è penalizzato solo dal largo tunnel nel pavimento.
PERCHÉ NO
  • Cruscotto
    L’area centrale del volante nasconde parte del computer di bordo.
  • Dotazione
    Quella di serie è tutt’altro che generosa, anche nelle versioni più ricche.
  • Rumore di rotolamento
    Sull’asfalto non proprio liscio, le larghe gomme (specie con i cerchi di 19”) si fanno sentire.

bmw x1 prova 17


I GUASTI PIÙ FREQUENTI

  • Qualche lamentela per un problema che riguarda modelli di varie marche: talvolta, l’impianto multimediale non riesce a gestire le applicazioni e il Bluetooth ha difficoltà ad “agganciare” i telefonini. Il rimedio è il solito: aggiornare il software.
  • Alcuni clienti si sono lamentati per gli scricchiolii (si avvertono soprattutto alla base dello schermo multimediale) e per la rumorosità del vano bagagli sullo sconnesso (in concessionaria provvedono a riallineare il portellone, che “sbatte”).
  • Frequenti, nelle auto del 2015 e 2016, anche i trafilaggi di liquido refrigerante dalla valvola Egr, quella che rimette in circolo parte dei gas di scarico per ridurre le emissioni inquinanti (la casa è intervenuta con un richiamo nel 2019).
  • Non poche, nei primi due anni, le segnalazioni sulla rumorosità dell’avantreno: la sostituzione degli ammortizzatori e dei relativi supporti (eseguita di solito in garanzia) ha eliminato definitivamente l’inconveniente.


QUALE SCEGLIERE?

Benché ormai piuttosto datata, la suv tedesca piace ancora a molti, nelle versioni a benzina (poco diffuse, però, sino a tre anni fa) come in quelle a gasolio (anche nelle varianti più potenti). Graditi il cambio automatico e (specie al nord) la trazione integrale.

Poco appetibile l’allestimento “base”, mentre è assai richiesto il grintoso M Sport, ma piace anche la xLine.

SCOPRI LE BMW X1 USATE IN VENDITA

Aggiungi un commento
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
15 settembre 2025 - 11:04
Diciamo che con l'uscita del nuovo modello è invecchiata tantissimo. Internamente era già bruttina all'epoca, figuriamoci ora. "Chicca" finale i motori a 3 cilindri. Nonostante ciò, una Msport con il 2.0 diesel non è nemmeno male. Preferirei comunque una Q3, più fresca nelle linee e soprattutto negli interni (e senza 3 cilindri).
Ritratto di fastidio
fastidio
15 settembre 2025 - 12:45
8
Pienamente d'accordo. Non mi piaceva già quando era attuale, con la nuova (che è decisamente meglio) è invecchiata tantissimo
Ritratto di Pellich
Pellich
15 settembre 2025 - 11:47
A parità di generazione, preferivo e preferisco tutt'ora l'X1 alla Q3 (quella appena lanciata).
Ritratto di Rav
Rav
15 settembre 2025 - 11:55
4
Secondo me resta ancora un suv piacevole che pur dimostrando i suoi anni non è invecchiato poi così male, almeno fuori. Dentro si vede che ormai è sorpassata, anche se per chi non cerca l'interno all'ultimo grido puó ancora dire molto la sua. E poi ce ne sono tante, abbastanza facile trovare l'allestimento preferito sul mercato dell'usato.
Ritratto di camp0scalare
camp0scalare
15 settembre 2025 - 12:01
Cercherei una M bianca ribassata col 2.0 190 cv a benzina. Se c'era
Ritratto di CB400four
CB400four
15 settembre 2025 - 12:23
7
Bidone costoso...da evitare
Ritratto di BZ808
BZ808
15 settembre 2025 - 13:27
È così brutta che i pregi si dimenticano facilmente...
Ritratto di Quello la
Quello la
15 settembre 2025 - 14:08
Forse mi piace più adesso di quando era in vendita
Ritratto di AZ
AZ
15 settembre 2025 - 15:03
Brutta.
