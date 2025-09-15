BMW X1 usata: pregi e difetti

La BMW X1, nata sulla piattaforma comune alla Serie 2 Acti- ve Tourer e alle Mini, si è dimostrata affidabile sul piano meccanico: più della serie precedente, afflitta da perdite di tensione della catena di distribuzione che rischiavano di dan- neggiare il motore diesel 2.0.

MISCELA PERICOLOSA

Lo stesso propulsore, tuttavia, ha dato grattacapi anche nel modello attuale, per i trafilaggi di liquido refrigerante nella valvola Egr che potrebbero combinarsi con residui carboniosi e oleosi. Col rischio, a causa delle alte temperature, che la miscela dia origine a combustione e alla conseguente fusione del collettore d’aspirazione. La casa è intervenuta con un richiamo.

UN “CONCERTO… HEAVY METAL”

Segnalati anche, per gli esemplari prodotti sino al 2016, rumori metallici provenienti dall’avantreno, specialmente sullo sconnesso. In officina vi si pone rimedio sostituendo i supporti degli ammortizzatori anteriori.

QUALCHE SVISTA DI TROPPO

Non erano rari, nelle auto immatricolate prima del restyling del 2019, alcuni scricchiolii delle plastiche interne e rumori del portellone. Sono state registrate anche difficoltà di dialogo tra il sistema multimediale e gli smartphone, dovute a malfunzionamenti del dispositivo Bluetooth (che si scollega improvvisamente).

LA CRONOLOGIA

2015 - L’auto esordisce con un 1.5 a benzina a tre cilindri da 136 CV (per la 18i, solo a trazione anteriore). I diesel sono un 1.5 a tre cilindri da 116 CV, per la 16d, solo nella variante sDrive a due ruote motrici, e un 2.0 a quattro cilindri da 150, 190 o 231 CV, rispettivamente per la 18d, la 20d e la 25d (quest’ultima 4x4, le altre pure a trazione anteriore). L’allestimento “base” ha di serie sei airbag,“clima”, cerchi in lega di 16”; l’Advantage offre il “clima” automatico e i sensori di distanza posteriori; il Business anche quelli anteriori; xLine e Sport i cerchi in lega di 17”, l’M Sport assetto ribassato e minigonne laterali.

2017 - Novità sotto il cofano della versione 18i: il propulsore 1.5 a benzina guadagna quattro cavalli, passando da 136 cavalli a 140.

2018 - Debutta la 20i sDrive, con il 2.0 a benzina da 192 cavalli, esclusivamente con il cambio robotizzato a doppia frizione a sette marce.

2019 - Aggiornamento di metà carriera: le due griglie nello scudo (il cosiddetto doppio rene) si uniscono e diventano più grandi; più spessa, inoltre, la cornice di contorno. I fari (eliminati dal fascione) integrano i fendinebbia.

2020 - Ecco l’ibrida plug-in da 220 CV: un 1.5 a benzina da 125 CV muove le ruote anteriori, mentre al retrotreno c’è un motore elettrico da 95 CV (alimentato da batterie agli ioni di litio con capacità di 9,7 kWh).

I MOTORI

Il 1.5 turbodiesel a tre cilindri mette a disposizione i suoi 116 CV (non molti) in modo fluido e con una vivacità tutto sommato sufficiente. I consumi ufficiali sono bassi: 25,6 km/l la percorrenza media.

PERCHÉ SÌ

Finiture

Notevole la qualità delle plastiche e dei tessuti utilizzati per i rivestimenti dell’abitacolo.

L’auto è agile e precisa in curva, senza risultare scomoda o “nervosa” in velocità.

Quattro adulti viaggiano davvero comodi: il posto al centro del divano è penalizzato solo dal largo tunnel nel pavimento.

PERCHÉ NO

Cruscotto

L’area centrale del volante nasconde parte del computer di bordo.

Quella di serie è tutt’altro che generosa, anche nelle versioni più ricche.

Sull’asfalto non proprio liscio, le larghe gomme (specie con i cerchi di 19”) si fanno sentire.



I GUASTI PIÙ FREQUENTI

Qualche lamentela per un problema che riguarda modelli di varie marche: talvolta, l’ impianto multimediale non riesce a gestire le applicazioni e il Bluetooth ha difficoltà ad “agganciare” i telefonini. Il rimedio è il solito: aggiornare il software.

dalla valvola Egr, quella che rimette in circolo parte dei gas di scarico per ridurre le emissioni inquinanti (la casa è intervenuta con un richiamo nel 2019). Non poche, nei primi due anni, le segnalazioni sulla rumorosità dell’avantreno: la sostituzione degli ammortizzatori e dei relativi supporti (eseguita di solito in garanzia) ha eliminato definitivamente l’inconveniente.



QUALE SCEGLIERE?

Benché ormai piuttosto datata, la suv tedesca piace ancora a molti, nelle versioni a benzina (poco diffuse, però, sino a tre anni fa) come in quelle a gasolio (anche nelle varianti più potenti). Graditi il cambio automatico e (specie al nord) la trazione integrale.

Poco appetibile l’allestimento “base”, mentre è assai richiesto il grintoso M Sport, ma piace anche la xLine.

