Inchiesta: usata e a rate, l’auto scelta dal divano

USATE CON FINANZIAMENTO

Cercate un usato da comprare a rate? Internet vi può aiutare: i siti specializzati rimandano alle finanziarie, a cui chiedere una proposta. Da qualche tempo, poi, certe case includono nei propri portali delle “vetrine” con le migliaia di auto di seconda mano disponibili presso la rete di vendita e con il dettaglio del finanziamento. Alcune permettono una facile ricerca (anche in base al colore della vettura) e, in pochi istanti, di ritagliarsi su misura l’importo e il numero delle rate, l’eventuale anticipo e il saldo.

A volte si possono aggiungere nel calcolo la manutenzione programmata, l’assicurazione, addirittura la consegna a domicilio e alcuni accessori che possono essere forniti dalla con cessionaria, come portabici, barre sul tetto e tappetini: la rata e gli altri importi dovuti si adeguano in tempo reale. Non è detto che le condizioni si ano favorevoli, ma di certo è un modo rapido e comodo per farsi un’idea. Qui trovate un giudizio sui siti della case.

I TERMINI DA CONOSCERE

Finanziamento lineare

È il classico pagamento a rate: l’ac quisto è dilazionato in base a una durata scelta (con o senza anticipo) e chi compra diventa subito proprietario dell’auto.

Leasing

Si pagano dei canoni, variabili in base ad anticipo, durata e km inclusi, e si decide a fine contratto se diventare proprietari dell’auto, riscattandola a una cifra stabilita inizialmente.

Taeg

In un finanziamento, il taeg (tasso annuo effettivo globale) è la percentuale che meglio indica il costo del prestito. Oltre agli interessi (espressi dal tan, tasso annuo nominale), include le spese relative a commissioni, istruttoria, assicurazioni e così via.

Valore futuro garantito

Si chiama così una formula oggi molto diffusa: la rata finale è una cifra stabilita all’inizio, che dovrete pagare se vorrete tenere l’auto. In alternativa, potrete cambiare la vettura e ripartire con un finanziamento, o restituirla e chiudere il contratto. Ma, negli ultimi due casi, occhio ai “km inclusi”, cioè quelli massimi che potete fare senza sovrapprezzo.

Di solito, sono previsti 10.000 km l’anno, con una pena le di € 10 ogni 100 km in più. Già 15.000 km “di troppo” sono € 1.500. Valutate bene questo aspetto: i siti permettono di modificare tale voce. Certo, più km selezionate, più spenderete, ma comunque meno che superando la soglia prevista. E sappiate che se alla fine deciderete di lasciare la vettura e di cambiare concessionaria per quella nuova, vi faranno le pulci sullo stato dell’auto: e ogni danno, per quanto piccolo, vi sarà addebitato.

ALFA ROMEO - DS

www.certified.alfaromeo.it/trova-veicoli-usati

www.dscertified.dsautomobiles.it/

I siti di queste case del gruppo Stellantis sono simili fra loro. Propongono solo auto dei rispettivi marchi e sono facili da usare e chiari: mostrano anno di produzione, km, accessori e scheda tecnica. Nella pagina principale, il sito della DS mostra solo il prezzo, l’altro anche la rata.

Utile lo strumento (comune) “modifica i parametri del finanziamento”; basta cambiare durata e anticipo per aggiornare in automatico la rata. Per molte auto si sceglie tra finanziamento lineare o con maxi-rata finale, modificando anche il chilometraggio annuale. In tutti i casi, sono bene in evidenza tan e taeg e, appena più sotto (un po’ più in piccolo), tutte le voci di spesa, anche quelle “minori”, ma che alla fine incidono, come l’imposta sostitutiva, le spese di incasso e quelle di pratica.

AMPIEZZA DELL'OFFERTA: ●●●○○

FACILITÀ D'USO: ●●●●○

TRASPARENZA: ●●●●○

CITROËN - FIAT - JEEP - OPEL - PEUGEOT

www.spoticar.it/trova-veicoli-usati

Per queste case di Stellantis, l’usato è affidato a Spoticar (azienda dello stesso gruppo che gestisce anche auto di altri marchi). Molto efficaci i filtri di ricerca, che permettono di trovare il modello in base al prezzo, ai km percorsi e persino al colore. Tante le possibilità di scelta: quando abbiamo fatto la ricerca, le auto disponibili erano 12.411. Nella pagina principale ci sono prezzo e rata, tan e taeg, garanzia (per alcuni modelli arriva a 48 mesi) ed eventuale possibilità di consegna a domicilio. Nella scheda del modello, si scopre se si può scegliere tra finanziamento lineare o con rata finale; ben specificati i costi “accessori” come imposta sostitutiva, spese di incasso e di pratica. Interessanti gli strumenti per confrontare tra loro diversi modelli e valutare il proprio usato.

AMPIEZZA DELL'OFFERTA: ●●●●●

FACILITÀ D'USO: ●●●●●

TRASPARENZA: ●●●●○

BMW - MINI

www.bmw.it/it-it/sl/garageonline_usato

www.mini.it/it-it/sl/garageonline_usato

La BMW e la Mini, che fanno parte dello stesso gruppo, offrono ciascuna auto usate del proprio marchio. I siti sono simili: niente strumento per il confronto tra vari modelli, né possibilità di chiedere la consegna a domicilio. Ma si possono includere pacchetti di manutenzione, assicurazioni, accessori (come il portabici) e persino abbigliamento (per la Mini). In entrambi i casi, con alcune auto si sceglie fra tre soluzioni: finanziamento lineare, leasing o valore futuro garantito (negli ultimi due, durata e anticipo si possono modificare). Il sito della BMW spesso non riporta foto reali, ma solo immagini generiche, con la dicitura “simile all’illustrazione”. Inoltre, le BMW bisogna ritirarle nel concessionario indicato, mentre le Mini vengono trasportate a quello più vicino a chi compra.

AMPIEZZA DELL'OFFERTA: ●●●○○

FACILITÀ D'USO: ●●●○○

TRASPARENZA: ●●●●○

LEXUS - TOYOTA

https://www.lexus.it/auto-usate

www.toyota.it/auto-usate

I siti delle due case giapponesi (che fanno parte dello stesso gruppo), sono molto simili e piuttosto facili da usare, ma i filtri per la ricerca del modello sono più nascosti che in quelli della concorrenza. Trattando solo auto dei rispettivi marchi, l’offerta è ampia per la Toyota (1184 auto quando abbiamo fatto la ricerca) e molto meno per la Lexus (57). Attenzione: in entrambi i casi, non è previsto il finanziamento lineare, ma solo quello con la maxi-rata finale. Una volta stabiliti anticipo (c’è sempre un minimo previsto) e durata, si apre una “griglia”, con mesi e anni, che indica chiaramente quali saranno gli importi dovuti per tutta la durata del contratto. Inoltre, è possibile aggiungere l’assicurazione furto e incendio e i tagliandi, fino a un massimo di tre.

AMPIEZZA DELL'OFFERTA: ●●●○○

FACILITÀ D'USO: ●●●●○

TRASPARENZA: ●●●●●

POCHI PASSI PER PRENOTARLA

Selezione tramite “filtri”

Tutti i siti sono organizzati più o meno allo stesso modo, con foto delle auto in vendita e scheda riassuntiva subito sotto. La gran parte offre uno strumento per velocizzare e personalizzare la ricerca: per esempio, si possono impostare gli intervalli con minimo e massimo di prezzo (o rata), km percorsi e anno di immatricolazione. Ma si possono inserire anche marca, modello o tipo di vettura (suv, wagon, ecc.). Basta poco per restringere la scelta.

Contanti o finanziamento?

Trovata un’auto che può interessare, cliccando sulla sua scheda avrete un’idea precisa della rata (quella che si vede nella pagina principale è indicativa); potete personalizzare la durata (da 12 fino anche a 96 mesi), l’anticipo (non sempre obbligatorio) e, se prevista, anche la maxi-rata finale.

Pronta per la prenotazione

Per assicurarvi che nessuno vi “soffi” l’auto, potete prenotarla; solo la Lexus e la Toyota, per ora, consentono di farlo, con una preautorizzazione all’addebito di € 100 sulla carta di credito. Questa cifra tornerà disponibile nei tempi previsti dall’istituto bancario, sia che acquistiate l’auto, sia in caso contrario. Con le altre case, contattate subito la concessionaria.

OCCHIO A DOVE SI TROVA L’AUTO

L’usato che desiderate potrebbe essere a diverse centinaia di km da voi. Non scoraggiatevi: se è proprio quella che volete avete varie possibilità, oltre a quella di andare a prenderla. Una è la consegna a domicilio, offerta da Alfa Romeo, DS e Spoticar: ve la portano a casa entro pochi giorni. Il servizio è in tutta Italia (Sardegna esclusa) e ha un prezzo variabile: inserendo l’indirizzo, si ottiene la cifra precisa. La Mini manda l’auto nella concessionaria indicata; la BMW, la Lexus e la Toyota non offrono questi servizi: dovete contattare la concessionaria.