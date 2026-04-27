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Cos’è la benzina E20 e perché (forse) la useremo tutti

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di Redazione online
Pubblicato 27 aprile 2026

L'Europa valuta il passaggio alla benzina con il 20% di bioetanolo per ridurre la dipendenza dal petrolio e tagliare le emissioni. Ecco vantaggi e rischi.

benzina e20 apertura

DA E5 A E20

In un periodo in cui preoccupa molto la dipendenza dalle fonti energetiche provenienti da zone del mondo turbolente, torna d’attualità il dibattito su come si possa ridurre il fabbisogno di petrolio. Da anni, la benzina più diffusa in Italia in Europa è identificata con la sigla E5: ciò significa che il carburante contiene fino al 5% di bioetanolo, un alcol derivato dalla lavorazione di cereali e altri prodotti agricoli. La percentuale così bassa consente di utilizzare questo carburante su tutti i motori a benzina, anche su quelli delle auto più datate.

Negli anni si è diffusa in alcuni distributori anche la variante E10, con al massimo il 10% di bioetanolo, generalmente compatibile su vetture più recenti, soprattutto prodotte dal 2011 in poi. Ora si sta valutando la possibilità di introdurre a livello europeo anche l’E20, miscelando la benzina con 20% di bioetanolo: la Commissione Europea sta infatti esaminando se possano essere consentite concentrazioni di bioetanolo superiori. Ma cosa significherebbe ciò per gli automobilisti?

EFFICIENZA E CRITICITÀ

Oltre a compensare la CO2 prodotta allo scarico con quella assorbita dalle piante durante la loro crescita, il bioetanolo ha un numero di ottani più elevato, agendo quindi come un additivo naturale per migliorare le prestazioni antidetonanti del motore, permettendo rapporti di compressione più elevati e una combustione più efficiente senza la necessità di additivi.

Tuttavia il bioetanolo contiene circa il 30% di energia in meno per unità di volume rispetto alla benzina pura, abbassando quindi la densità energetica: di conseguenza, più bioetanolo c’è nel carburante più è facile notare un aumento dei consumi.

Inoltre, l’etanolo tende ad assorbire l’umidità dall’aria: ciò può causare fenomeni di separazione di fase nel serbatoio e innescare processi corrosivi nei componenti del sistema di alimentazione, specialmente nei veicoli più datati che utilizzano guarnizioni in gomma o parti in alluminio non trattato.

benzina e20 shutterstock 2750926375

PERCHÉ È UN PROBLEMA SULLE AUTO VECCHIE

Il motivo per cui il bioetanolo non può essere usato con leggerezza in tutte le auto risiede nella sua struttura molecolare, che si comporta in modo molto diverso dalla benzina. Mentre quest’ultima è “oleosa”, l’etanolo è un alcol che agisce come un potente solvente: proprio come un solvente per unghie o un detergente forte, può seccare e sgretolare nel tempo le guarnizioni in gomma e i tubicini di plastica presenti nei motori progettati anni fa.

Oltre a questo, l’etanolo attira naturalmente l’acqua; se questa umidità entra nel serbatoio, può innescare una forma di corrosione acida che attacca i metalli “teneri” come l’alluminio o lo zinco, tipici dei vecchi carburatori. Le auto moderne, invece, sono costruite con plastiche resistenti e metalli trattati proprio per evitare che queste reazioni chimiche danneggino il sistema di alimentazione.

IL CASO BRASILE

Nonostante queste sfide tecniche, l’esperienza internazionale dimostra che una transizione verso miscele ad alto contenuto di alcol è possibile e già ampiamente collaudata. In Brasile, per esempio, l’uso dell’etanolo è la norma da decenni grazie alla diffusione dei motori Flex-Fuel, capaci di operare con qualsiasi combinazione di benzina e alcol fino all’E100.

Questo modello dimostra che, sebbene il passaggio richieda un adeguamento dei materiali e della gestione elettronica della combustione, l’etanolo può diventare una risorsa strategica per ridurre drasticamente la dipendenza dalle importazioni fossili e favorire l’indipendenza energetica.

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NON È TUTTO ORO

In India le cose stanno andando un po’ diversamente. Il terzo mercato automobilistico mondale ha accelerato con estrema decisione verso l’adozione dell’E20 con l’obiettivo di ridurre la pesante dipendenza dalle importazioni di petrolio e sostenere l’economia agricola locale.

Tuttavia, questa transizione forzata sta sollevando forti preoccupazioni tra i consumatori e gli esperti del settore. In molte regioni indiane la benzina E20 è diventata rapidamente l’unica opzione disponibile alle stazioni di servizio, eliminando di fatto le miscele E5 o E10 più adatte ai veicoli meno recenti.

Le critiche principali riguardano soprattutto il rischio che milioni di veicoli non progettati per gestire l’aggressività chimica dell’alcol subiscano guasti precoci ai sistemi di alimentazione. Un fenomeno ancora più evidente in presenza di un parco auto particolarmente anziano, come sarebbe il caso di quello italiano. 

CHI PUÒ GIÀ FARE IL PIENO

In Germania, dove sono già in corso dei progetti pilota in vista di un’introduzione dell’E20 programmata al più tardi nel 2028, c’è chi si sta già muovendo. Secondo le dichiarazioni del Gruppo Volkswagen, i veicoli dei marchi Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi e i mezzi commerciali VW a partire dall’anno modello 2016 sono strutturalmente predisposti per l’utilizzo della benzina E20.

Questa compatibilità si estende anche a vetture ad alte prestazioni come l’Audi RS6 o la R8. Tuttavia, rimangono alcune eccezioni per specifiche versioni dei motori 2.0 turbo che superano la potenza di 300 CV. Parallelamente, anche la BMW e la Mercedes stanno adeguando i propri motori per supportare percentuali di etanolo più elevate.

Per quanto riguarda invece i modelli più datati, resta valida la raccomandazione di utilizzare tali miscele solo in presenza di un’esplicita autorizzazione ufficiale da parte del produttore. Tra l’altro, l’uso di E20 su motori non approvati dal produttore potrebbe influire sulla validità della garanzia. 



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Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
27 aprile 2026 - 15:53
54
Mai sentita
Ritratto di Euro7
Euro7
27 aprile 2026 - 15:56
Tutto fumo .. solo x rallentare il passaggio alle BEV.. qualcuno ci cascherá.... per poi dover continuare col gasolio a 2,5€
Ritratto di Raffe
Raffe
27 aprile 2026 - 16:22
Non mi sembra un'idea malvagia introdurre sistemi flex-fuel come quelli del Brasile. (così magari abbiamo le auto stellantis con i FireFly :) )
Ritratto di zottto
zottto
27 aprile 2026 - 16:24
Ci siamo già passati, dalla rossa alla verde. Chi ha un'auto non compatibile la cambierà oppure viva i mezzi pubblici.
Ritratto di Michele Olivari
Michele Olivari
27 aprile 2026 - 16:29
Magari si fossero mossi prima. Sono anni che, per motivi prestazionali, mi faccio la miscela io E30 sulla Mustang Ecoboost (opportunamente rimappata): 15 litri di etanolo 100% ogni 40 litri di benzina E5. E' anche vero che è la seconda macchina e ci faccio pochissima strada però mi toglierebbe un bello sbattimento :-) PS le macchine moderne pur essendo strutturalmente predisposte per l’utilizzo della benzina E20 necessiteranno comunque però modifiche alla centralina in quanto sarà necessario variare AFR (Air-Fuel Ratio)
Ritratto di Andre_a2
Andre_a2
27 aprile 2026 - 17:06
Perché E30? Io ho sempre sentito parlare (e ho sempre usato) l'E85 quando si parla di prestazioni, anche se sto pensando di provare l'E100.
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
27 aprile 2026 - 16:49
1
no io non la uso, vado a gasolio
Ritratto di ilariovs
ilariovs
27 aprile 2026 - 16:50
La USERETE TUTTI. Io NON credo proprio, quello che userò sarà una BEV con 80/90 KWh e piattaforma ad 800V. Così non ho problemi di compatibilità, di prestazioni, di costi ecc. Grazie come avessi accettato
Ritratto di erresseste
erresseste
27 aprile 2026 - 16:52
Basterà comprare un additivo per riportare la benzina al 10%
Ritratto di AZ
AZ
27 aprile 2026 - 16:57
Magari! Dovrebbe essere introdotto con urgenza per legge.

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