Dacia Sandero usata: pregi e difetti

La terza serie della Dacia Sandero è la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda. Il perché, è presto detto: ha uno stile moderno, è molto spaziosa ed è amica del portafogli. Oltre a costare poco, c’è anche nella variante a Gpl (scelta da quasi il 70% dei clienti) che dimezza la spesa per il carburante. Per questo si può chiudere un occhio su un cambio dalla manovrabilità non eccelsa e su interni rifiniti un po’ in economia.

AGUZZATE L’OLFATTO

Solo due i richiami (già risolti dalla rete ufficiale) a cui è stata sottoposta: nel sito unrae.it (sezione richiami) verificate se l’auto che vi interessa sia tra quelle coinvolte. Nei primi esemplari c’era il rischio che il cofano si aprisse in marcia, mentre in diverse vetture a Gpl costruite nel 2023 si sentiva odore di gas nell’abitacolo, a causa di una saldatura porosa del serbatoio. Se il puzzo è all’esterno, invece, significa che bisogna sostituire il tubo che porta il carburante agli iniettori.

INTERNI IN UMIDO

Sempre nelle Eco-G a gas si segnalano problemi di avviamento, ma solo quando c’è poca benzina nel serbatoio. Le infiltrazioni di acqua nella zona del tappetino del passeggero anteriore dipendono dal tubo di scarico della condensa del “clima”, che va riattaccato in officina, mentre se si bagnano i tappetini posteriori, magari dopo una forte pioggia, spesso è colpa delle guarnizioni delle portiere.

LA CRONOLOGIA

2021 - Al lancio, le varianti di carrozzeria sono due. La Stepway si distingue dalla Streetway per le protezioni in plastica nera, le barre sul tetto e l’altezza da terra aumentata di 3,9 cm. I motori sono 1.0 a tre cilindri a benzina, con 67 CV o 91 (grazie al turbo); da quest’ultimo deriva la versione a Gpl con 101 CV. Tutte hanno il “clima” (Streetway Essential esclusa) e la radio Dab; quelle a gas non possono avere la ruota di scorta visto che lo spazio sotto il baule è occupato dalla bombola. La Comfort aggiunge il cruise control, i fendinebbia e il volante regolabile anche in profondità.

2022 - Cambia la mascherina, che riporta il nuovo logo composto da una “D” e da una “C”, mentre sul portellone c’è la scritta Dacia. Il 1.0 turbo adesso c’è anche da 110 CV, la versione Expression prende il posto della Comfort e il cruise control e la frenata automatica diventano di serie per tutte.

2023 - Arrivano le ricche Extreme e Extreme Up. La prima dispone dei cerchi di 16”, del “clima” automatico e della retrocamera; la seconda, pure del monitoraggio dell’angolo cieco, del navigatore e dei sensori di distanza anteriori.

2024 - A luglio arrivano gli aiuti elettronici alla guida obbligatori per legge, come l’avviso anti-colpo di sonno, il mantenimento in corsia e il cruscotto che mostra i segnali stradali appena incontrati. I sensori di parcheggio posteriori diventano di serie per tutte e debutta il ricco allestimento Journey per la Streetway.

I MOTORI

Per la casa, la 1.0 a tre cilindri da 67 CV consuma come la turbo, che, però, copre lo “0-100” in 11,7 secondi invece di 16,7. Poco diffusa, può andar bene per chi gira più che altro in città.

Vivace e silenziosa, la 1.0 turbo a tre cilindri a benzina da 91 CV c'è anche col cambio automatico a variazione continua (come l'auto della prova nel n. 2.2022); così dotata è comoda, ma (in base ai dati ufficiali) lo "0-100" richiede 2 secondi in più e i consumi salgono (17,2 km/l invece di 18,9).

Nel nostro test di una Stepway 1.0 turbo a tre cilindri a Gpl, nel n. 7.2021, in media abbiamo rilevato 11,7 km/l e 15,3 km/l a benzina: niente male. E, quando si va a gas, è più scattante: 11,4 secondi nello "0-100" anziché 12,4.



PERCHÉ SÌ

Abitabilità

È fra le piccole più comode: quattro adulti stanno bene e in cinque non va male.

Freni

L'impianto è potente, anche se non molto resistente in caso di utilizzo intenso.

Impianto a gas

Bene integrato, il sistema è montato direttamente in fabbrica e fa risparmiare parecchio al momento di fare il pieno.

PERCHÉ NO

Bagagliaio

Il vano non è affatto piccolo ma la soglia di carico è alta e non protetta. Inoltre, reclinando il divano si forma un alto gradino.

Cambio

La leva tende a impuntarsi se si passa rapidamente alle marce inferiori.

Sterzo

Il comando, piuttosto leggero in manovra, è poco pronto e non molto preciso.



I GUASTI PIÙ FREQUENTI

Nelle auto con il “clima” automatico , il sistema potrebbe non raffreddare a sufficienza l’abitacolo. Il problema può essere dovuto al malfunzionamento del sensore che rileva la temperatura interna e si risolve sostituendo il pezzo.

Quando fuori fa molto caldo, possono verificarsi l' accensione immotivata di spie nel cruscotto e blocchi al display "touch". Bisogna portare l'auto in officina e resettare il sistema multimediale e la centralina del quadro strumenti.

Negli esemplari a Gpl, se si avverte un lieve odore di gas provenire dalla parte anteriore della vettura, quasi sempre è colpa del tubo che porta il carburante agli iniettori che si è crepato generando delle sottilissime fessure.

Ci sono problemi di connettività con Android Auto. La causa può essere lo smartphone datato, ma se il guaio si manifesta con un telefonino recente bisogna recarsi in concessionaria per aggiornare il software dell'infotainment.



QUALE SCEGLIERE?

È molto richiesta di seconda mano e questo si ripercuote sulle quotazioni, che sono alte. La più diffusa è la 1.0 turbo a Gpl, seguita da quella a benzina. Ben più rara la versione con il motore da 67 CV.

La variante Stepway, con carrozzeria in stile suv, è più apprezzata della Streetway. Tra le versioni del 2021 “tira” la Comfort, che è più ricca (ha di serie il cruise control e i fendinebbia) dell’Essential.

