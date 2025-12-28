Dacia Sandero usata: pregi e difetti

La terza serie della Dacia Sandero è la seconda auto più venduta in Italia dopo la Fiat Panda. Il perché, è presto detto: ha uno stile moderno, è molto spaziosa ed è amica del portafogli. Oltre a costare poco, c’è anche nella variante a Gpl (scelta da quasi il 70% dei clienti) che dimezza la spesa per il carburante. Per questo si può chiudere un occhio su un cambio dalla manovrabilità non eccelsa e su interni rifiniti un po’ in economia.
Solo due i richiami (già risolti dalla rete ufficiale) a cui è stata sottoposta: nel sito unrae.it (sezione richiami) verificate se l’auto che vi interessa sia tra quelle coinvolte. Nei primi esemplari c’era il rischio che il cofano si aprisse in marcia, mentre in diverse vetture a Gpl costruite nel 2023 si sentiva odore di gas nell’abitacolo, a causa di una saldatura porosa del serbatoio. Se il puzzo è all’esterno, invece, significa che bisogna sostituire il tubo che porta il carburante agli iniettori.
Sempre nelle Eco-G a gas si segnalano problemi di avviamento, ma solo quando c’è poca benzina nel serbatoio. Le infiltrazioni di acqua nella zona del tappetino del passeggero anteriore dipendono dal tubo di scarico della condensa del “clima”, che va riattaccato in officina, mentre se si bagnano i tappetini posteriori, magari dopo una forte pioggia, spesso è colpa delle guarnizioni delle portiere.
2021 - Al lancio, le varianti di carrozzeria sono due. La Stepway si distingue dalla Streetway per le protezioni in plastica nera, le barre sul tetto e l’altezza da terra aumentata di 3,9 cm. I motori sono 1.0 a tre cilindri a benzina, con 67 CV o 91 (grazie al turbo); da quest’ultimo deriva la versione a Gpl con 101 CV. Tutte hanno il “clima” (Streetway Essential esclusa) e la radio Dab; quelle a gas non possono avere la ruota di scorta visto che lo spazio sotto il baule è occupato dalla bombola. La Comfort aggiunge il cruise control, i fendinebbia e il volante regolabile anche in profondità.
2022 - Cambia la mascherina, che riporta il nuovo logo composto da una “D” e da una “C”, mentre sul portellone c’è la scritta Dacia. Il 1.0 turbo adesso c’è anche da 110 CV, la versione Expression prende il posto della Comfort e il cruise control e la frenata automatica diventano di serie per tutte.
2023 - Arrivano le ricche Extreme e Extreme Up. La prima dispone dei cerchi di 16”, del “clima” automatico e della retrocamera; la seconda, pure del monitoraggio dell’angolo cieco, del navigatore e dei sensori di distanza anteriori.
2024 - A luglio arrivano gli aiuti elettronici alla guida obbligatori per legge, come l’avviso anti-colpo di sonno, il mantenimento in corsia e il cruscotto che mostra i segnali stradali appena incontrati. I sensori di parcheggio posteriori diventano di serie per tutte e debutta il ricco allestimento Journey per la Streetway.
È molto richiesta di seconda mano e questo si ripercuote sulle quotazioni, che sono alte. La più diffusa è la 1.0 turbo a Gpl, seguita da quella a benzina. Ben più rara la versione con il motore da 67 CV.
La variante Stepway, con carrozzeria in stile suv, è più apprezzata della Streetway. Tra le versioni del 2021 “tira” la Comfort, che è più ricca (ha di serie il cruise control e i fendinebbia) dell’Essential.