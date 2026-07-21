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Cinque auto italiane che hanno stregato gli USA

Storie di auto
di Redazione online
Pubblicato 21 luglio 2026

Arriva Out of the Box, il nuovo format video di alVolante dedicato alle classifiche più curiose e sorprendenti del mondo dell’automobile.

auto of the box

ITALIANE IN AMERICA

Cinque modelli, cinque storie e un unico tema, osservato da una prospettiva diversa dal solito. In questo episodio attraversiamo l’Atlantico per scoprire cinque auto italiane che hanno conquistato gli Stati Uniti, entrando nella cultura popolare americana attraverso il cinema, la televisione e il costume. Dalle sportive diventate simboli di un’epoca alle vetture rese immortali dai loro celebri proprietari, ogni posizione nasconde una storia che va ben oltre motori e prestazioni. Guarda qui sotto questo episodio di Out of the Box.



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Ritratto di elitropi cristian
elitropi cristian
21 luglio 2026 - 17:41
Guardavamo Magnum p.i perché c'era la Ferrari 308 e Miami vice perché Don Jonson guidava la Ferrari Testarossa a colore Bianco !

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