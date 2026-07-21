Cinque auto italiane che hanno stregato gli USA

Cinque modelli, cinque storie e un unico tema, osservato da una prospettiva diversa dal solito. In questo episodio attraversiamo l’Atlantico per scoprire cinque auto italiane che hanno conquistato gli Stati Uniti, entrando nella cultura popolare americana attraverso il cinema, la televisione e il costume. Dalle sportive diventate simboli di un’epoca alle vetture rese immortali dai loro celebri proprietari, ogni posizione nasconde una storia che va ben oltre motori e prestazioni. Guarda qui sotto questo episodio di Out of the Box.