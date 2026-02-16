Motore traversale o longitudinale? Come la posizione incide sulle caratteristiche dell’auto

UNA SCELTA CHE CONTA

È una delle eterne sfide che caratterizzano la produzione automobilistica in tutto il mondo: meglio il motore trasversale o longitudinale? Naturalmente, il fatto che su una Fiat Panda il propulsore sia messo di traverso mentre su una BMW Serie 5 sia orientato nel senso della lunghezza, non è un vezzo estetico, ma una chiara scelta progettuale che determina il DNA di un’automobile. Ma all’atto pratico cosa cambia tra un motore traversale e uno longitudinale?

TRASVERSALE PER LE COMPATTE

Nel montaggio trasversale, l’albero motore è disposto perpendicolarmente al senso di marcia, schema tipico delle vetture a trazione anteriore ed è molto diffuso soprattutto su utilitarie e compatte. Questa scelta consente di integrare motore e cambio in modo compatto, riducendo l’ingombro del vano motore e lasciando più spazio per passeggeri e bagagli.

Inoltre, l’unità motore-cambio, progettata come blocco compatto, è generalmente meno costosa da produrre rispetto a una soluzione longitudinale. Un ulteriore vantaggio è la buona trazione: nelle auto a trazione anteriore, il peso del motore grava sull’asse anteriore migliorando l’aderenza e l’accelerazione. Poiché richiede meno componenti rispetto a uno schema con motore longitudinale, il sistema risulta anche leggermente più leggero a parità di cilindrata.

Questa configurazione è però meno adatta a motori di grandi dimensioni (dai 6 cilindri in su) perché aumenterebbe di molto la larghezza dell’auto. Inoltre, con motori molto potenti può verificarsi il fenomeno del “torque steer”, ovvero la tendenza dell’auto a tirare lateralmente in accelerazione per effetto della coppia motrice.

LONGITUDINALE PER LE PRESTAZIONI

Nelle auto in cui il montaggio è longitudinale, l’albero motore è parallelo alla direzione di marcia: si tratta della soluzione preferita per auto a trazione posteriore o integrale ed è tipica delle auto più sportive e anche di molte suv.

La distribuzione più equilibrata dei pesi tra avantreno e retrotreno migliora la stabilità, soprattutto ad alte velocità e in curva. Questa configurazione consente anche di installare motori di maggiore cilindrata e potenza, come V6, V8 o V12. La maggiore libertà progettuale sull’asse anteriore può ridurre il raggio di sterzata e integrare le quattro ruote motrici diventa più semplice. Infine, la manutenzione del motore è spesso meno difficoltosa, grazie a un vano più spazioso.

Tuttavia anche questa soluzione tecnica comporta alcuni compromessi: a parità di dimensioni esterne si riduce lo spazio interno, il cruscotto arretra e il tunnel della trasmissione occupa parte del pavimento. Inoltre, la maggiore complessità tecnica incide sui costi di produzione.