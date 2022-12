Autovelox: come scoprire dove sono. Mappe e migliori app mobile

Troverò un autovelox durante il cammino? È questa la domanda che molti automobilisti si pongono quando salgono a bordo della propria auto e devono percorrere un lungo viaggio, oppure quando devono affrontare un tragitto su una strada in cui spesso ci sono i controlli della velocità. Gli autovelox possono essere mobili o fissi e per sapere dove si trovano, si possono consultare le mappe pubblicate dalla Polizia di Stato sul proprio sito, oppure scaricare sul proprio smartphone delle app che rilevano la presenza di autovelox fissi e mobili.

In questo articolo andremo a vedere come scoprire su quali strade si trovano gli autovelox e come essere aggiornati grazie alle migliori app mobile sul tema.

DOVE SONO GLI AUTOVELOX? LO DICE LA POLIZIA DI STATO

Sul sito della Polizia di Stato, alla pagina “Autovelox e Tutor: dove sono?”, è possibile scaricare le mappe in Pdf che indicano la presenza di questi strumenti di rilevazione automatica della velocità a livello nazionale e per ogni singola Regione. Gli aggiornamenti sono settimanali e vengono pubblicati ogni lunedì.

Come si legge sul sito, la Polizia di Stato rende pubbliche queste informazioni allo scopo di sollecitare gli automobilisti a moderare l’andatura nel rispetto dei limiti di velocità, allo scopo di prevenire gli incidenti, tenendo semplicemente la velocità sotto controllo.

Sul sito è possibile consultare l’elenco delle postazioni fisse sulle autostrade e sulle strade statali, mentre ogni settimana viene pubblicata la programmazione dei servizi di controllo della velocità con gli autovelox mobili, indicando strade e giornate di svolgimento dei servizi. Queste ultime informazioni possono essere modificate ogni settimana.

AUTOVELOX FISSI IN AUTOSTRADA: DOVE SONO

Di seguito l’elenco delle postazioni autovelox fisse sulla rete autostradale:

REGIONE AUTOSTRADE/TRAFORI KM DIREZIONE COMUNE (PROVINCIA) Piemonte T4 Traforo del Frejus Interno Galleria Francia - Italia Bardonecchia (TO) A55 Tangenziale Nord 08+250 Nord Collegno (TO) A55 Tangenziale Sud 15+680 Sud Nichelino (TO) Veneto A4 Torino – Trieste 423+850 Ovest Noventa di Piave (VE) 417+900 Ovest Meolo (VE) 406+950 Est Quarto d’Altino (VE) 417+350 Est Meolo (VE) Toscana A1 Milano – Napoli 305+500 Nord Bagno a Ripoli (FI) 362+500 Sud Civitella in Val di Chiana (AR) A11 Firenze – Pisa Nord 35,500 Ovest Serravalle Pistoiese (PT) A12 Livorno – Rosignano 196+500 Nord Rosignano Marittimo (LI) 200+500 Sud A15 Parma – La Spezia 53+000 Nord Berceto (PR) Marche A14 Bologna – Taranto 154+060 Sud Pesaro (PU) 254+340 Nord Potenza Picena (MC) 290+540 Nord Campofilone (FM) RA 11 Ascoli – Mare 03+800 Est Ascoli Piceno (AP) Campania RA 2 Avellino – Salerno 17+825 Nord Solofra (AV) 27+196 Nord Cesinali (AV) 17+015 Sud Montoro (AV) 24+368 Sud Serino (AV) RA 9 Benevento 10+480 Sud Benevento (BN) 11+020 Nord Umbria RA 6 Raccordo Autostradale Bettolle – Puglia 57+050 Est Perugia (PG) Puglia A14 Bologna – Taranto 683+397 Sud Bitritto (BA) 689+715 Nord Sannicandro di Bari (BA)

AUTOVELOX FISSI VIABILITÀ ORDINARIA: DOVE SI TROVANO

Nella tabella seguente possiamo trovare le postazioni autovelox fisse sulla rete stradale ordinaria:

REGIONE VIABILITÀ ORDINARIA KM DIREZIONE COMUNE (PROVINCIA) Lombardia SS 336 Aeroporto di Malpensa 08+550 Ovest Cardano al Campo (VA) 17+680 Est Lonate Pozzolo (VA) 32+700 Ovest Inveruno (MI) 33+700 Est Meseno (MI) Friuli Venezia Giulia SR 463 49+300 Sx San Vito al Tagliamento (PN) 50+225 Dx SR 464 13+930 Sx Spilimbergo (PN) 14+837 Dx SR 251 79+903 Sx Claut (PN) 94+596 Dx Erto e Casso Umbria SS 3 Bis Itinerario E45 Terni – Ravenna (SS Tiberina Bis) 72+500 Nord Perugia 73+500 Sud 39+750 Nord Todi (PG) 40+800 Sud SS 675 Viterbo Terni (SS Umbro-Laziale) 52+120 Sud Narni (TR) Marche SS 73 Fano Grosseto 95+150 Est Colli al Metauro (PU) 102+550 Ovest Cartoceto (PU) SS 76 della Val d’Esino 64+000 Ovest Jesi (AN) SS 77 Foligno – Civitanova Marche 88+600 Est Corridonia (MC) SS 16 Venezia – Otranto (SS Adriatica) 294+620 Nord Ancona (AN) Campania SS 268 del Vesuvio 11+500 Sud Nola (NA) 4+190 Nord Sant’Anastasia (NA) SS 658 Potenza – Melfi 2+600 Nord Potenza (PZ) SS 7 Appia 253+120 Ovest Ceppaloni (BN) SS 87 Sannitica 81+700 Nord Torrecuso (BN) SS 372 Telesina 57+860 Nord 47+000 Sud Solopaca (BN) Puglia SS 16 Venezia – Otranto (SS Adriatica) 609+00 Nord Chieuti (FG) Basilicata SS 658 Potenza – Melfi 2+600 Nord Potenza (PZ) Calabria SS 106 Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) 240+900 Nord Sud Crotone (KR)





LE MIGLIORI APP MOBILE PER SCOPRIRE DOVE SONO GLI AUTOVELOX

Ormai usiamo lo smartphone praticamente per fare qualsiasi cosa e spesso e volentieri è anche un utilissimo compagno di viaggio, sul quale possiamo impostare la navigazione verso una certa destinazione. Con l’app giusta, inoltre, può anche segnalarci la presenza di un autovelox fisso o mobile sul tratto di strada che stiamo percorrendo, giusto in tempo per farci rendere conto della velocità a cui stiamo procedendo. Le segnalazioni avvengono spesso tramite avvisi visivi e sonori e quindi possiamo essere allertati anche senza distogliere lo sguardo. Ce ne sono di gratuite e a pagamento, ma il funzionamento è più o meno lo stesso.

Andiamo a vedere quali sono le migliori app mobile per sapere dove si trovano gli autovelox.

Coyote

È una delle applicazioni mobile più famose per la segnalazione degli autovelox, l’indicazione dei limiti di velocità, i dati sul traffico in tempo reale e anche il Gps. Molto più utilizzato in Europa che da noi, Coyote si distingue per fornire agli automobilisti che la utilizzano informazioni affidabili sul traffico e su tutti gli eventi che si possono ripercuotere sul viaggio degli automobilisti grazie a una nutrita community che invia continuamente segnalazioni.

Il punto di forza di Coyote, infatti, è proprio lo spirito collaborativo dei suoi oltre 5 milioni di utenti, che si aiuta a vicenda allertando di possibili imprevisti o ostacoli, la presenza di autovelox e tutor, veicoli feri, lavori in corso, strada scivolosa e così via.

Gli avvisi avvengono in tempo reale e normalmente con un anticipo di circa 30 chilometri, al fine di dare tutto il tempo necessario all’automobilista di adattarsi a ciò che incontrerà lungo il cammino.

Costantemente aggiornata per risolvere eventuali bug e attuare migliorie, è disponibile sia per iPhone sia per smartphone Android.

Radarbot

Radarbot è un’applicazione molto interessante, perché oltre agli avvisi in tempo reale, utilizza anche un sistema di avviso di autovelox senza necessità di connessione. In tempo reale, gli automobilisti saranno informati sui limiti di velocità per ogni tipo di veicolo sulla strada che si sta percorrendo, in modo da non avere problemi.

Oltre alla segnalazione degli autovelox, l’automobilista potrà restare aggiornato anche sul traffico e inviare segnalazioni agli altri automobilisti, affidandosi così allo spirito collaborativo e aggiungendo anche eventuali descrizioni per spiegare meglio la situazione.

L’allerta è di tipo sonoro e visivo ed è possibile utilizzare Radarbot anche in background, mantenendo il Gps che utilizzate in primo piano, oppure l’app dalla quale ascoltate la musica. Proprio questa compatibilità con altre app e l’utilizzo di Radarbot in background rientrano tra i principali punti di forza di questo assistente alla guida. Le allerte sono attivabili anche in caso di superamento dei limiti di velocità.

Con oltre 10 milioni di download, Radarbot è anche personalizzabile come tema e stile grafico e lo schermo può andare in standby automatico o restare acceso (a vostra discrezione) in base all’attività o meno dello schero.

L’app prevede la presenza di banner pubblicitari, rimovibili abbonandosi alla versione Pro (5,99 euro il costo).

AUTOVELOX FISSI E MOBILI

Un’app dedicata interamente alla segnalazione della presenza degli autovelox fissi e mobili, dei tutor e dei semafori controllati, con notifiche in tempo reale e altre informazioni dettagliate sui flussi del traffico, incidenti stradali, posti di blocco e molto altro ancora, tutto segnalato dagli altri utenti che utilizzano quest’app.

Il principale punto di forza dell’app Autovelox Fissi e Mobili è rappresentato senza dubbio dalla sua interfaccia, molto chiara, semplice e intuitiva, capace di essere immediata e diretta quando si tratta di inviare segnalazioni o ricevere notifiche in tempo reale sulla situazione su strada.

Google Maps

Dopo aver visto applicazioni mobile pensate principalmente per segnalare la presenza di tutor e autovelox, passiamo a quelle app dove è possibile sfruttare anche la navigazione e altri servizi utili, come la ricerca di POI (luoghi di interesse), stazioni di rifornimento, ristoranti e molto altro ancora.

La prima di queste è ovviamente Google Maps, un’app che si è evoluta nel corso degli ultimi anni migliorando sempre di più e integrando sempre più servizi. Da qualche anno, infatti, è stata introdotta anche la funzione di segnalazione degli autovelox, prima sugli smartphone Android, poi sugli iPhone. Una volta impostato il percorso di navigazione su Google Maps, l’app ci mostrerà alcune alternative, indicando anche il tempo di percorrenza in base ai dati sul traffico in tempo reale.

Dopo aver scelto il percorso da indicare, potremo vedere già in anteprima dove si trovano gli autovelox fissi e mobili lungo il percorso, che saranno raffigurati dal simbolo di una telecamera inclusa in una piccola vignetta. Tra le varie icone presenti figurano anche quelle dei lavori stradali, degli incidenti e ultimamente sono presenti anche gli Stop da rispettare lungo il cammino. Si può scegliere di lasciar riprodurre i segnali audio, oppure lasciarli solo visivamente, ma in quest’ultimo modo dovremmo prestare più attenzione al display per verificare la presenza di eventuali autovelox, soprattutto quando ci troviamo su dei lunghi rettilinei, come in autostrada.

Inoltre, cliccando sull’icona “+” racchiusa in una nuvoletta, è possibile avvisare gli altri automobilisti che utilizzano l’app delle seguenti informazioni:

Incidente;

Autovelox mobile;

Rallentamento;

Lavori in corso;

Chiusura corsia;

Veicolo in panne;

Oggetto su strada.



Waze

Ecco un’altra applicazione che non ha bisogno di presentazioni e che, come quelle che abbiamo citato finora, basa la maggior parte del suo successo sulla sua community di volontari, che lavora costantemente per migliorarla e offrire un servizio più che ottimo e puntuale agli altri colleghi di strada. Waze, peraltro, è stata anche tra le prime applicazioni a integrare la segnalazione della presenza di autovelox.

Waze integra molteplici servizi nella sua funzione di navigazione: dalla localizzazione degli autovelox alle segnalazioni sul traffico in tempo reale, dalla presenza della polizia a quella di ostacoli sulla strada, dall’indicazione sui limiti di velocità alla navigazione vera e propria, con possibilità di modifiche in tempo reale in base al flusso del traffico, per raggiungere quanto prima e senza troppi intoppi, ovviamente nei limiti del possibile, la destinazione desiderata. Non manca poi un’ottima funzione che aiuta l’automobilista a fare rifornimento di carburante presso la stazione più conveniente.

TomTom Go Navigation

Con oltre 10 milioni di utenti, TomTom Go Navigation è un’altra applicazione molto celebre, soprattutto per la navigazione satellitare. L’app permette di sfruttare le mappe offline in caso di mancanza di connessione e di guidare restando sempre aggiornati su quello che succede lungo il nostro percorso.

Anche quest’app, per non invidiare nulla alle concorrenti, integra la funzione di segnalazione degli autovelox e tutor, attivabile manualmente, ma ovviamente solo tramite geolocalizzazione attiva. Come per le app precedenti, è possibile anche segnalare la presenza di autovelox facendo tap sul +.

VIAMICHELIN

Un’applicazione molto utile per organizzare il proprio viaggio su strada o autostrada in ogni singolo dettaglio è senza dubbio ViaMichelin.

La funzione più interessante di quest’app, in merito a ciò di cui stiamo parlando ovvero gli autovelox, è il Foglio di Viaggio, che ci permette di avere tutte, ma proprio tutte le informazioni sul percorso che andremo ad affrontare, mostrandoci un elenco di indicazioni stradali che dobbiamo seguire in ordine cronologico, ma anche di informazioni molto utili per la nostra guida, come i limiti di velocità da rispettare sulle specifiche strade e la presenza degli autovelox.